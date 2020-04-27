«Корма в кредит, чем платить зарплату – неизвестно»: единственный в Самаре белый верблюд и лошади редких пород оказались на грани выживания

Пустынный Загородный парк выглядит печально. На время пандемии он закрыт для посетителей. Все входы ограждены бело-красными лентами. Остатки прежней активной жизни заметны лишь у самой Волги. Там, в глубине парка, можно услышать ржание лошадей и звонкий голос ослика. Это конный клуб «Волшебный единорог». Сейчас клубу очень не хватает поддержки.

У входа нас встречает ЛаскаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уникальная коллекция

Увидев во дворе новых людей 21-летняя лошадка Ласка приветливо тянет к нам морду. За 10 лет жизни в конном клубе она привыкла к гостям, тренировкам, детям, что балуют яблоками. А тут вдруг никого. Уже три недели клуб закрыт для посетителей. Самоизоляция.

- Лошади очень скучают по людям. Это видно по их глазам, - рассказывает директор конного клуба Елена Ванина.

Этих красивых, гордых животных Елена не просто обожает с 12 лет, но и заражает своей любовью к ним окружающих. 10 лет назад она организовала конный клуб «Волшебный единорог». Доброе название появилось сразу, как только для одного из постояльцев, пони по клички Мартин, сшили костюм единорога.

А пони, тоже кониФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В обычное время животные катали гостей. В конном клубе проходили уроки по верховой езде, дети приходили сюда, чтобы пообщаться с лошадьми. Влюбленные пары заказывали фотосессии. Заработанных средств хватало, чтобы обеспечить необходимым подопечных, выплатить зарплаты сотрудникам. За 10 лет в коллекции Елены оказались семь пони, один ослик, один редкий верблюд и 12 уникальных лошадей.

- Первой появилась Ласка. А вот последним нашим приобретением стал Сахарок. Молодой, игривый. Знает, что он прекрасен и нагло этим пользуется, - сдержанно улыбаясь, рассказывает Елена. - У нас все кони эксклюзивные. Я собирала эту коллекцию 10 лет. Есть вятская, белорусская упряжная, владимирский тяжеловоз, орловская, тарийская, английский тяжеловоз, алтайская, башкирская.

Сахарок знает, что он прекрасенФото: Светлана МАКОВЕЕВА

За лошадьми Елена ездила по всей России. Есть в коллекции даже верблюд - Тутанхамон. Огромный белый, настоящий корабль пустыни, привезен из Астраханской области. Такой большой , да еще и белой масти, он в Самаре один. В обычное время можно было не только посмотреть на него, но и прокатиться. В отличие от приветливой Ласки, лошадки, что встретила нас у входа, Тутанхамон глядел на объектив фотографа «КП-Самара» как на нечто на пустоту, а идея с фотосессией ему, казалось, совсем не понравилась.

Тутанхамон просто огромныйФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конюшню не оставить

Все животные ухоженные, сытые. Даже в отсутствие гостей их регулярно выводят на прогулку. По парку гулять нельзя, а вот размять ноги в манеже обязательно нужно.

- Если животных не выводить, они начнут болеть, - рассказывает Елена и улыбаясь добавляет, - Конюшня - это предприятие непрерывное. Даже ночью здесь есть персонал. И в период карантина животным необходимо ветеринарное обслуживание, еда, опилки для подстилки, внимание и забота.

Сейчас Елене не до радостей. Главная забота - как прокормить всех в условиях самоизоляции.

- Нам нужна финансовая поддержка, потому что пока непонятно, когда именно закончится карантин, а расходы каждый день. Может быть будут послабления и в городе, что-то и откроют, но парки и все что связано с детьми, спортом, скорее всего, будет закрыто, - вздыхает Елена и угощает морковью Ежа. Шикарный серый конь в пятнышко рад гостям и еще больше рад угощению. - Даже 10 рублей для нас ценны, примерно столько стоит килограмм овса. Килограмм овса - это один прием пищи для одной лошади.

Голубка ждет учениковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сколько стоит день на конюшне

На всех лошадей в день уходит мешок овса и подкормки: 3-5 морковки, яблоки, жмыхи льна, подсолнечника, свекла, отруби, травяная мука. Все это смешивается в кашу. Самая большая статья расходов - сено и опилки. В день на всех необходим один рулон сена, стоимостью от 2500 до 3000 рублей, вместе с доставкой. Цена зависит от качества сена, количества отходов в рулоне, потому что оно храниться на улице.

- Опилок требуется много. Один мешок стоит 50 рублей. Чтобы убраться в стояли одной лошади, нужно высыпать примерно шесть мешков. Получается, чтобы один раз убраться у одной лошади - 300 рублей. Это если мешки нормальные, а они бывают и маленькие, - добавляет Елена.

Ежик дожлался своей морковиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Те «запасы», что есть сейчас, взяты в долг. Из каких средств за них расплачиваться, пока не понятно. Да и этого надолго не хватит. Максимум на две неделе.

- Долги появились и перед ветеринарным врачом. Лошади требуют особого ветеринарного обслуживания. Нужно и персоналу платить, - подсчитывает Елена.

У каждого сотрудника конюшни есть семья, которую тоже нужно кормить. Чтобы выплатить зарплаты Елена запустила продажу абонементов на обучение с огромной скидкой.

- Пандемия не вечна. Когда-то же это закончится. Тогда, всех купивших абонементы, ждем на занятия. Продаем буквально за копейки, чтобы хоть частично покрыть долги, - рассказывает Елена.

Без учеников лошади грустятФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как помочь конюшне

Узнать подробнее о том, как сегодня живет конюшня можно в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Поддержать финансово можно переводом на карту директора конного клубы Елены Ваниной, банковская карта привязана к номеру телефона 89277020023.

По этому же телефону можно связаться с Еленой, чтобы уточнить, как именно вы можете помочь.