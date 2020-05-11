«Дала мне рис, горох и сахар»: самарчанку, застрявшую в Индии, накормила местная общественница

7 мая с жительницей Самары Марией Рыпинской, которая уже полтора месяца не может выбраться из индийского штата Гуджарат, связалось мумбайское консульство. Девушка ждала их ответа с надеждой на спасение, однако дипмиссия описала ей не радужные перспективы.

- Уважаемая Мария, на данный момент настоятельно рекомендуем вам предпринять попытки найти место проживания, используя в том числе и возможности интернета. При общении с администраторами гостиниц или хозяевами жилья ест полное основание ссылаться на уже упомянутое постановление индийского МВД от 24.03.2020. В случае отказа гостиниц и отелей заселять вас, незамедлительно сообщите нам. После решения вопроса с заселением будем взаимодействовать по аспекту продуктов питания, - говорится в письме.

Консульство посоветовало Марии заселиться в отель и там ждать решения ее вопросаФото: Личный архив героя публикации

Из каких денег будет оплачена гостиница и как именно консульство решит вопрос с продуктами, там не уточнили. Не получив конкретики, Мария решила действовать по-другому.

- Я всеми правдами и неправдами связалась с местными чиновниками!Поняла, что консульство мне поможет только письмами. Через сто знакомых я нашла номер женщины — известной в городе Ахмадабад общественницы. Она выделила мне рис, горох и сахар из собственных запасов и обещала постараться помочь с выездом. В отличии от консульства она отозвалась не через месяц, а сразу! - рассказала Мария Рыпинская корреспонденту «Комсомольской правды».

С жильем россиянке тоже помогли индийцы. Девушка живет в том же доме, где ее приютили местные, но теперь уже не в подсобке.

- Живу я там же пока. Индийская семья уехала, вокруг много заболевших, и они боятся за детей. Мне разрешили пока остаться в этом доме, он оплачен до конца месяца.

Теперь Мария думает, что делать, когда срок аренды истечет. По ее словам, ближайший к ней отель стоит 1600 рублей в сутки.

- Это дорого для меня, при условии, что сроки проживания могут затянуться на месяц или даже на три месяца, - объясняет девушка.

Мария все же надеется уехать раньше. Вопросом ее вывоза сейчас занимается та самая общественница. А девушке тем временем нужно найти деньги на трансфер до Гоа и на билеты до России. Возвращение ей теперь обойдется в 4 раза дороже.

- Нас тут конечно не бросают! Но за наш счёт и по тройному тарифу! Консульство только бумажку вам с водителем даёт и все. И то если есть билет на самолет, то есть надо еще в списки попасть. Для русских трансфер в аэропорт на вывозной рейс не организовывают ни как!! Мне до ближайшего аэропорта ехать 1000км, такси стоит 25 000 рублей, - рассказывает Мария. - Мой билет из Индии в Россию стоил 15000 рублей, а сейчас, если мне выпадет шанс попасть на вывозной рейс, мне надо самой найти себе транспорт в карантинном городе, заплатить таксисту 25 -30 тысяч за проезд и плюс 400 евро, столько сейчас стоят билеты на родину.