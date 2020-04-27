Уложила медведя на лопатки, поприседала с собачкой: самарские спортсмены необычно подходят к тренировкам дома

Самоизоляция и отмена соревнований поставили спортсменов в непростое положение. Они вынуждены постоянно быть дома. А в условиях квартиры или даже частного дома особо не потренируешься – слишком мало места, нет нужного инвентаря, да и напарника не пригласишь – а вдруг заразу принесет? А поддерживать форму надо. Вот и приходится выкручиваться. По интернету гуляют ролики, как дома тренируются известные футболисты, хоккеисты, даже бегуны на длинные дистанции. Самарские спортсмены не исключение. Они тоже выкручиваются как могут. И подходят к решению проблемы креативно и с юмором.

Мастер спорта международного класса по дзюдо, чемпионка мира и Европы, представитель ЦСКА/Самара Дарья Межецкая нашла отличный выход из ситуации. Она тренируется с плюшевым медведем. Ничего не буду больше говорить – просто посмотрите на это.

Дарья Межецкая тренируется с плюшевым медведем.

Не мене креативно к делу подошла и другая спортсменка из самарского филиала ЦСКА, призер чемпионатов России, победитель и Первенства Европы в команде пловчиха Софья Чичайкина. Под рукой нет гантелей? Не беда, всегда можно положиться на лучшего друга человека. Софья тренируется со своими милыми собачками. Их девушка использует как утяжеление.

Софья Чичайкина приседает с собаками.

Домашний питомец помогает держать себя в форме и защитнику хоккейной «Лады» Дмитрию Вазовику. Парень качает пресс вместе со своим котом. Пушистый помощник сидит на руках у хоккеиста, пока тот делает скручивания. Судя по спокойствию кота, ему не впервой.

- Животное получает удовольствие от процесса, а вы – пользу, - шутит Дмитрий.

Хоккеист Дмитрий Возовик качает пресс вместе с котом.

У форварда «Лады» Владимира Журавлева помощник еще милее - его сын. Малыш помогает папе качать ноги и сам очень даже неплохо проводит время, судя по довольному выражению лица.

В одной из интервью Владимир признался, что склоняется к тому, чтобы сын занялся теннисом. Но, похоже, после такого отпуска с папой в «Ладе» будет династия Журавлевых.

Хоккеист Владимир Журавлев тренируется с сыном.

Не хватило милости? Держите еще.

В форме себя держать нужно не только спортсменам, но и руководителям клубов. Мотивирует тренироваться президента баскетбольной «Самары» Камо Погосяна его внучка Полина. Ей всего три годика и четыре месяца, но с некоторыми упражнениями она справляется лучше дедушки.