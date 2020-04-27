"Врачи просят защиты, а туристы - теплых вещей": что происходит в обсерваторе под Самарой с приезжими на карантине

"Везли под охраной полиции"

В Самарскую область вернулись 117 туристов из Индонезии и Таиланда. В аэропорту их встретили строго, практически сразу погрузили в автобус и отвезли в обсерватор. Часть туристов из Таиланда попали в тольяттинскую Радугу, большинство же оказались в кинель-черкасском "Колосе".

- Мы добирались больше 12 часов. Ехали все вместе в одном самолете, потом в одном автобусе. Сначала нас еще и в аэропорте задержали. В нашем самолете были и дети, человек пять. Это было очень сложно. В аэропорту мы долго заполняли бумаги, потом нас два часа везли в санаторий, там снова - документы. Заселили в комнаты - там холодно, отопление починили только вечером, 5 часов сидели в куртках, - рассказывает Анна Ерофеева. Они с мужем вдвоем прилетели с Бали. Девушка вспоминает: сначала их привели в пятиместную комнату. Это туристов напугало: неужели придется еще две недели ютиться с кем-то еще? Правда, потом комнату поменяли на трехместный номер.

Туристов из Бангкока в этот санаторий привезли уже в понедельник, после обеда.

- Мы их видели из окна, было, конечно, горячо, они ругались с сотрудниками Росгвардии. Их, как и нас, везли под такой охраной, как будто мы преступники. Один мужчина с нашего рейса еще в аэропорту отказался ехать. Его сразу погрузили в "скорую помощь" и повезли в суд. Там быстро все бумаги оформили и доставили сюда. Уже вечером, поздно, так что кормить не стали, - говорит Анна.

Кормят здесь нормально. Предоставлено Правительством СО

"Медики тоже в карантине"

Главные вопросы от туристов: холодно, горячая вода есть не везде. Ну и, конечно же, - домой не пускают. Многие люди оказались в заточении без теплых вещей. По словам Анны, их передать в обсерватор нельзя. Детям тоже скучно - хотелось бы книжек, развивающих игр. В администрации Кинель-Черкасского района в свою очередь объяснили, что санаторий к приему гостей готовили давно:

- Мы готовы были экстренно приступить, но, поскольку у нас было время, не было контактных людей, не было необходимости заполнять, мы это планомерно в течение трёх недель устраивали здесь и организовывали. У нас была очень хорошая поддержка, сопровождение Роспотребнадзора, областного Департамента по безопасности, - поделился глава района Сергей Радько.

Вместе с туристами в санатории живут и медики. Их тоже отправили "на карантин" на 14 дней. Договоры заключили со студентами-старшекурсниками медколледжа, которым исполнилось 18 лет. Туристы уверяют, что к персоналу относятся с пониманием. Но поначалу именно им и предъявляли претензии.

- Конечно, мы оказались заперты, проблемы, у кого-то что-то не работает, окна не открываются. Люди с детьми вообще в шоке. Обеда ждали несколько часов - сказали, повар не готов был, не знал, сколько человек будет, - рассказывает Анна.

Туристам выдали вещи. Предоставлено Правительством СО

Оказалось, что первоначальная агрессия туристов власти напугала: представители оперативного штаба Кинель-Черкасского района попросили у губернатора, чтобы на территории санатория постоянно присутствовали сотрудники охраны.

- К сожалению, есть случаи агрессивного поведения людей в отношении персонала и медиков, - отметили чиновники.

Вот такое меню для туристов

"Страшен не коронавирус, а ненависть"

Сейчас туристы начинают привыкать к ситуации. Говорят, что кормят нормально, персонал все объясняет. Конечно, хочется, чтобы передали теплые вещи и какие-то необходимые вещи. А еще больше хочется домой.

- У нас своя квартира, мы были готовы там сидеть безвылазно. Мы читали, что очень много денег потратили на создание этого обсерватора, нас упрекают, что нас кормят за бюджетный счет - да мы готовы сами есть ан свои деньги. Потратили бы эти средства на электронные браслеты, например, для нас и следили бы. Мы не хотим никого заражать, но сейчас страшнее всего даже не коронавирус, а ненависть вокруг. И другие болезни - от холода, от стрессов, - признается Анна.

Но власти, обеспечивая карантин для приезжих, опираются на приказ Роспотребнадзора: иначе в зоне риска окажутся все жители подъезда, а может быть и другие горожане, если человек не будет соблюдать карантин. Именно поэтому многие комментаторы и осуждают туристов - мол, полетели в нехорошее время, а теперь их поддерживают за бюджетный счет. Другие возражают: мол, они такие же налогоплательщики, так что государство отдает им долг.

Сами же туристы надеются, что к ним хотя бы смягчится отношение и в недобровольное заточение им передадут нужные вещи, чтобы не сойти с ума за две недели. А еще как манны небесной здесь ждут вай-фай: у многих удаленная работа, и если доступа в интернет не будет, люди останутся без денег.

Кстати, с такими проблемами столкнулись не только самарцы. Красноярских туристов заперли в новосибирском санатории в ужасных условиях. Они объявили голодовку, и тогда за ними прислали спецборт. О своих мытарствах рассказали туристы и в Екатеринбурге. Здесь приехавших даже не пускают обедать в столовую, еду ставят на стульчик возле номера. А вот жительница Перми просто радовалась, что наконец-то смогла нормально поесть и рассказала, что ей пришлось пережить, чтобы просто вернуться на родину.