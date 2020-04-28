2020-04-27T23:44:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре и Самарской области, последние новости на 28 апреля: туристы на карантине и зараженные москвичи

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре и Самарской области на 28 апреля, самое актуальное прямо сейчас
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Медики продолжают бороться с коронавирусной заразой на всех фронтахМедики продолжают бороться с коронавирусной заразой на всех фронтахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарскую область возвращают граждан из других стран, количество заболевших растет, коек готово даже больше, чем того требует норматив. Рассказываем самые актуальные последние новости про коронавирус в Самаре и Самарской области на 28 апреля: все, что нужно знать и о чем можно поговорить.

Число заболевших коронавирусом в Самаре и Самарской области на 28 апреля 2020 года

264 COVID - положительных гражданина зарегистрировали в Самарской области на 28 апреля. 28 человек уже поправились, выписались из больницы и отправились домой. 2 человек скончались.

74 зараженных человека - жители Самары. Лидирует по области Тольятти (107 случаев), третье место в упорной схватке заполучила Сызрань: 25 случаев 10 из них - в понедельник, 27 апреля. В основном, это контактные лица с теми, кто заболел раньше.

Всего коронавирус уже захватил восемь городов и шесть муниципальных районов. 27 апреля к ним добавил Большечерниговский район.

Среди заболевших есть более 10 работников медицинских организаций, более 28 детей.

Среди 35 человек, о которых стало известно 27 апреля, больше половины - это люди, контактировавшие с теми, кто заболел раньше. Три человека - те, кто приехал из Москвы.

Меньше ОРВИ, больше пневмоний

В Самарской области снизилась заболеваемость ОРВИ на 23%, а вот внебольничные пневмонии стали регистрировать чаще: показатель вырос на 35%, за неделю это 427 случаев. Чаще всего на больничную койку попадают люди от 40 лет и старше. При этом количество болезней этого типа снизилось в Самаре.

Тесты на коронавирус в Самаре и области: чем недоволен губернатор?

1962 исследования удалось провести за сутки. Всего за все время - 35 441. В Нижнем Новгороде сделали уже более 50 тыс тестов.

Сейчас в регионе тесты делают в семи лабораториях. Но цифры губернатора Дмитрий Азарова не устраивают: задача стоит делать 3500 исследований в сутки. Пока тормозят по данным минздрава частные лаборатории. К тестам могут привлечь и больницу им. Середавина.

Как готовы больницы: коек в Самарской области больше, чем нужно

В Самарской области подготовили коечный фонд по нормативу Минздрава. Вернее, его даже перевыполнили на 200 коек. Сейчас в регионе продолжают закупать ИВЛ. 27 апреля восемь аппаратов купили для больницы имени Середавина. Здесь также развернули еще 652 койки. В больнице уже начали принимать пациентов. Из этих коек 400 - реанимационные.

Также 299 аппаратов ИВЛ за счет федеральных средств купят для специализированных больниц.

Туристы возвращаются в регион: как проходит карантин в Самаре и Самарской области

26 и 27 апреля в Самарскую область, которая сейчас находится в режиме самоизоляции вернулись туристы с Бали и Таиланда. Встретили их неприветливо, сразу отвезли в обсерватор. По их словам в санатории "Колос" было холодно, не работали батареи и покормили путешественников не сразу. Возвращение на родину обошлось им примерно в 400 евро на человека. Теперь же им предстоит 14 дней провести в полной изоляции, на карантине. По словам туристов, им уже озвучили результаты тестов на коронавирус - они отрицательные. Подробности о том, что сейчас происходит в коронавирусном обсерваторе.

Самоизоляция в действии: 57 нарушителей подписали протокол

Режим самоизоляции в Самарской области продлится минимум до 20 апреля. Возможно его продлят и на майские праздники. Владимир Путин должен выступить с обращением к стране 29 апреля.

Парад 9 мая уже отменили.

На улице гуляющих самарцев активно штрафуют. По данным оперативного штаба за сутки полицейские нашли 57 нарушителей режима, еще шестерых обнаружила транспортная полиция. Тем не менее Яндекс считает, что масштаб проблемы шире: индекс самоизоляции в городе составляет только 1,6. Это мало.

Все может закончиться уже 12 мая. Но надо не сорваться

Об этом сказала россиянам главный санитарный врач России Анна Попова. Осталось только провести в самоизоляции майские праздники - и можно будет подумать об отмене ограничений. Вот только кто согласится на этот шаг, пока непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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