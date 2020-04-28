"Ни у кого нет страховки от насилия": самарчанка объяснила, в чем не права Регина Тодоренко, обвиняя женщин

Уже несколько дней набирает обороты скандал вокруг проблемы домашнего насилия. Телеведущая Регина Тодоренко была неосторожна в своих высказываниях в прямом эфире.

"Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? И что для того, чтобы он тебя ударил?" - именно так высказалась она и спровоцировала возмущение миллионов. Что же не так в словах телезвезды и почему транслируемое ей мнение так опасно для общества, где только-только начинают осознавать существование проблемы семейного насилия, рассказала "КП-Самара" руководитель проекта "Знание остановит гендерное насилие" Анастасия Бабичева.

Мнение, которое выразила Регина Тодоренко, на самом деле, является достаточно распространенным заблуждением. По сути, мы читаем одну из разновидностей виктимблейминга - обвинения жертвы, когда часть ответственности за насилие или всю ответственность перекладывают на пострадавшую сторону. "Что ты сделала, чтобы он тебя не бил" - значит, что если ты чего-то не сделала, то побои закономерны. Это значит, что сама пострадавшая отвечает за то, будут ее бить или не будут.

Увы, виктимблейминг распространен гораздо больше, чем хотелось бы. И это, пожалуй, самое опасное заблуждение, связанное с проблемой насилия. Почему опасное? Потому что слишком часто именно "сама виновата" заставляет женщин оставаться в ситуации насилия. Таким образом, получается замкнутый круг: обвинители вопрошают пострадавших, почему же те не уходят, но при этом именно своими обвинениями они поддерживают пострадавших в том, что бы не уходить. И к сожалению, именно к этому могут привести и конкретные слова Регины.

Наверное, стоит пояснить, почему же виктимблейминг - это заблуждение. Совершить насилие - это всегда выбор, который - из прочих равных вариантов - делает конкретный человек, автор насилия. А если насилие - выбор, то и ответственность за него лежит на том, кто этот выбор совершает. Пострадавшая сторона никогда не может отвечать за выбор другого человека. Вот почему позиция "а что ты сделала, чтобы он тебя не бил" в корне неверная и неприемлемая.

С другой стороны, в позиции "что ты сделала, чтобы он тебя не бил" есть допущение, что пострадавшая делает недостаточно для того, чтобы закончить уже совершаемое насилие. И это еще одно распространенное заблуждение, что если женщина остается в ситуации насилия, значит, она не предпринимает никаких действий, чтобы ее прекратить. На самом же деле, гораздо больше женщин, чем может показаться, предпринимают шаги, чтобы остановить насилие. Только, к сожалению, эти шаги слишком часто ведут не туда, куда нужно.

Например, женщина делает самое главное - решает не молчать и говорит о проблеме родным и близким. В ответ она слышит от «надо потерпеть» до «сама виновата». Далее, например, женщина обращается в полицию. В ответ она слышит от «раз ещё не убил, значит, и не убьёт» до «сама виновата». Тогда, например, она решает найти кризисный центр для женщин, чтобы куда-то уйти с детьми. Но не может найти - его просто нет в регионе, или нет мест в том единственном, который есть. Далее, например, женщина обращается к психологу. В ответ она слышит от приглашения на парную терапию до «сама виновата». И так далее. И самое плохое, что я ни слова не преувеличиваю - цитаты и варианты беру из реальных обращений реальных женщин.

Откуда же проистекают такие опасные заблуждения, которые транслирует Тодоренко? Я полагаю, что здесь две основные проблемы - дефицит информированности и дефицит эмпатии, сопереживания. Люди, которым повезло никогда не встречаться с той или иной социальной проблемой (а домашнее насилие, напомню, это проблема именно социальная), могут пребывать в плену иллюзий и, действительно, никогда не задумываться о том, что кому-то просто могло повезти чуть меньше.

Я не случайно говорю о везении. К сожалению, никакой "страховки" от насилия нет, и принцип "если я всё сделаю правильно, то со мной этого никогда не случится", увы, не работает. Работать с проблемой незнания достаточно просто: через информирование, просвещение, разъяснение, то есть как раз через подобные этой колонке материалы. А вот работать с дефицитом эмпатии сложнее, потому что эта работа остается ответственностью самого человека. Впрочем, и развивать эмпатию вполне возможно. И я искренне надеюсь, что для Регины Тодоренко вся ситуация вокруг ее высказывания станет стимулом для такого развития.

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