«После ЗАГСа устроили онлайн-гулянку»: солисты самарского театра поженились в разгар пандемии коронавируса

Солисты балетной труппы Самарского академического театра оперы и балета Гульназ Зарипова и Дмитрий Сагдеев знают свой собственный рецепт борьбы с коронавирусом. Они уверены, что мир спасет любовь, и, несмотря на разгар пандемии, не отказались от планируемой свадьбы. 25 апреля в самарском ЗАГСе они стали мужем и женой. Правда, из-за режима самоизоляции гулять свадьбу им пришлось в режиме видеоконференции между Самарой, Уфой и Пермью.

Под бой курантов в плюшевых пижамах

– Мы познакомились в театре два года назад, когда я приехала в Самару из Уфы. Я тогда решила сменить театр, а в Самаре на тот момент работало много знакомых, поэтому выбор пал именно на ваш город, – рассказала Гульназ журналисту «КП-Самара». – С Димой познакомилась, когда нас поставили вместе танцевать индусский танец в балете «Баядерка». Поначалу мы с ним много ругались и злились, но потом стали хорошими друзьями. И чем больше узнавали друг друга, тем яснее понимали, что просто созданы друг для друга.

Гульназ и Дмитрий познакомились, когда начали танцевать вместе

Предложение руки и сердца своей любимой Дмитрий сделал в новогоднюю ночь, под бой курантов.

– Мы встречали Новый год вдвоем, дома, в плюшевых пижамах – я в пижаме жирафа, он в пижаме Бэтмена, – улыбается Гульназ. – И тут вдруг предложение. Это было незабываемо!

Без гостей, но в масках

Заявление в ЗАГС будущие молодожены поехали подавать в последний день зимы. Дату выбирали очень тщательно, сверяясь с расписанием спектаклей. Никто и не предполагал, что совсем скоро о выступлениях на сцене временно придется забыть. Выяснилось, что единственная подходящая дата – 25 апреля. Гульназ и Дмитрий подали заявление и отправились готовиться к свадьбе.

Несмотря на пандемию, влюбленные решили не откладывать свадьбу

– Изначально планировали, что в этот день рядом будут родители и близкие родственники. Они живут в других городах: у меня – в Уфе, у Димы – в Перми, – рассказывает Гульназ. – Но, когда началась вся эта история с коронавирусом, стало понятно, что возникнут сложности. Мы не расстраивались, не паниковали и решили положиться на судьбу. В начале апреля нам позвонили из ЗАГСа и предложили два варианта: или переносить свадьбу на июль, или зарегистрировать брак, но для этого мы должны прийти вдвоем, без гостей, и быть в масках. Мы выбрали второе. Подумали: и так вокруг сплошные сложности из-за этого коронавируса и самоизоляции, надо раскрасить это время радостным событием!

Брак заключили без гостей

На регистрацию брака Гульназ и Дмитрий добросовестно пришли в масках. Правда, взяли с собой двоих друзей из театра, чтобы было кому сфотографировать торжественный момент. Но внутрь пустили только одного фотографа – карантин! Очно молодоженов поздравили только коллеги. А вот с родственниками, оставшимися в других городах, после свадьбы устроили настоящую онлайн-гулянку.

– Мы устроили видеоконференцию на три города: Самару, Уфу и Пермь. Родные и с моей, и с Диминой стороны собрались у себя за столами, как будто бы они находятся с нами здесь и сейчас, – говорит Гульназ. – Такая вот свадьба в режиме видеоконференции получилась!

Гульназ и Дмитрий уверены, что сделали все правильно.

– Зато будет что вспомнить и внукам рассказать, – улыбаются они. – Сейчас, в разгар пандемии, особенно важно помнить, что жизнь продолжается, любить и поддерживать друг друга, быть позитивнее и добрее. Мы уверены, что любовь спасет мир!

Самарские зрители хорошо знают Гульназ и Дмитрия по спектаклям

ОФИЦИАЛЬНО

Свадьбы перенесли только 15% молодоженов

По данным Управления ЗАГС Самарской области, в период с 31 марта по 27 апреля 2020 года в регионе было зарегистрировано 807 браков и 1911 новорожденных. Будущим новобрачным предлагают выбор: перенести бракосочетание на более поздний срок или зарегистрировать брак без присутствия приглашенных гостей. За месяц самоизоляции решение перенести свадьбу на более позднее время приняли 15% будущих молодоженов. Сейчас заявления о вступлении в брак можно подать через портал Госуслуг на даты после 1 июня 2020.

В период самоизоляции ЗАГСы продолжают регистрировать рождения, смерти, а также акты гражданского состояния по ранее поданным заявлениям и в случае возникновения ситуаций, требующих неотложного решения. Прием в отделах ЗАГС ведут только по предварительной записи.

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