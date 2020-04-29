«Фонтан не тронем, а вместо лавочек поставим диваны»: в мэрии рассказали, что будет со сквером около гостиницы «Три вяза»

Благоустройство от слова худо?

Заместитель главы Самары Владимир Василенко прокомментировал работы по благоустройству сквера «Три вяза» на пересечении ул. Некрасовской и ул. Куйбышева. Он заверил, что исторический фонтан будет сохранен и рассказал, что именно будет сделано в ходе благоустройства.

С начала недели рабочие уже успели разломать часть массивных лавочек и выворотить большие камни, которыми были обложены деревья. Это вызвало нешуточное беспокойство горожан. Тревогу забили жители окрестных домов. Фотографии разрушительной деятельности рабочих разместила у себя на странице Неля Коржова. А самарский градозащитник и идеолог «Том Сойер Феста» Андрей Кочетков обратился к властям за комментариями и с просьбой повлиять на ситуацию. После шумихи в соцсетях работы приостановили. А замглавы Самары Владимир Василенко объяснил, что происходит в сквере.

Горожан волновала судьба исторического фонтана

- Чашу фонтана никто трогать не будет, - заявил Владимир Василенко. – Хотя его и фонтаном нельзя было назвать, просто труба на дне и небольшой столб воды в метр-полтора. Труба на дне сгнила, слив сломался, воду приходилось возить бойлерами. Сейчас это все отремонтируем, слив соединим с канализацией.

Фонтан не тронут, а лавки - вон

Другой важный вопрос, который обеспокоил самарцев– исторические массивные бетонные лавочки, которые рабочие безжалостно снесли. Владимир Василенко заявил, что восстанавливать их не будут. Вместо этого в сквере собираются поставить садовые диваны как в Струковском саду.

Кроме того, тревогу горожан вызвали зеленые насаждения сквера и судьба деревьев. Андрей кочетков отмечал, что «Три вяза» – одни из редких островков зелени в исторической части города, и растения важно сохранить. Владимир Василенко заверил, что деревья не тронут. Кроме того, в сквере обновят грунт, посадят цветы и траву. В целом сквер сохранят.

- Это исторический сквер, здесь панно из смальты, исторический гранит, сносить это, тем более без согласия общественности, никому и в голову не придет, - заверил он.

Градозащитники же предложили городским властям свой, максимально щадящий план реконструкции сквера. Он включает сохранение планировочной структуры сквера и схемы расположения скамеек, реставрацию мощения и бутовой кладки, сохранение всех деревьев. Кроме того, они просят оставить без изменений чаши фонтанов, восстановить в прежнем количестве бетонные скамьи, заменить урны и обновить газон. Сейчас они надеются, что диалог с мэрией продолжится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ломают лавки, выворачивают камни»: сквер «Три вяза» в Самаре может стать вторым фонтаном на Самарской площади

Самарский градозащитник Андрей Кочетков обеспокоен судьбой сквера «Три вяза», который взялись благоустраивать, «пока все дома». И рассказал, как можно было бы сделать правильнее (подробности)