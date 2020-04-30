Куда уходят деньги? Полиция возбудила уголовное дело из-за нарушений в ЖК «Солнечный» под Тольятти

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После публикаций в «КП-Самара» о целом жилом поселке под Тольятти, который разваливается на глазах, хотя был сдан всего 5 лет назад, о проблемах ЖК «Солнечный» заговорили и власти, и силовики. В частности, в поселок приехали представители Государственной инспекции строительного надзора Самарской области.

– Мы не получали никаких извещений о начале строительства ЖК «Солнечный», – рассказали в ведомстве корреспондентам «КП-Самара». – Соответственно, наши сотрудники строительный надзор не осуществляли.

Как в ведомстве оценили качество многоквартирных домов, еще неизвестно – полученные во время выездной проверки данные анализируются, официальные выводы пока никто делать не торопится.

В подвале просела плита перекрытияФото: Предоставлено героем публикации

Нарушений нет?

Тем временем после прошлогодней прокурорской выездной проверки силовые ведомства не спеша разбираются в сложном вопросе: есть ли состав преступления в действиях тех, кто построил дома, в которых теперь так некомфортно жить, и есть ли следы криминала в выдаче застройщику разрешения на ввод жилья в эксплуатацию.

– Мы проводим проверку по факту возможного злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц из администрации Ставропольского района, – говорят в региональном Следственном комитете. – Дополнительную проверку сейчас ведет Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти, решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела пока не принято.

Большую часть домов в ЖК «Солнечный» строила одна контора – ООО «Базис С.А.». В итоге в дожди жилые дома затапливает и снизу, и сверху – положенной по проекту гидроизоляции прокурорская проверка найти не смогла.

Из-за постоянной сырости в подвалах жилых домов поселилась плесеньФото: Предоставлено героем публикации

Представители надзорного ведомства увидели и иные отступления от плана строительства, которые приводят к многочисленным проблемам. Все, что не так, они задокументировали, материалы передали в полицию – мол, посмотрите, нет ли состава преступлена в действиях ООО «Базис С.А.»? Полиция посмотрела и решила, что все в порядке – 29 января был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела.

12 марта это постановление прокуроры отменили, полиции убедительно рекомендовали повнимательнее присмотреться к материалам дела, а в адрес начальника дознания райотдела и вовсе внесли представление об устранении нарушений закона.

Свет в конце тоннеля

Как рассказали корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Ставропольского района, в настоящее время существует лишь одно уголовное дело – опять же по материалам проверки надзорного ведомства.

Зловонные озера из-за неисправной канализации образуются прямо возле жилых домовФото: Предоставлено героем публикации

– Среди прочих нарушений мы зафиксировали существование необоснованной задолженности за электроэнергию и несанкционированный сброс бытовых стоков на территории жилого массива, – говорят прокуроры.

Материалы проверки по факту исчезновения 35,2 млн рублей, которые так и не дошли от ООО УК «Солнечный» до ПАО «Самараэнерго» прокуратура передала в районный отдел полиции. Там уже возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

А вот за зловонное озеро под окнами жилых домов УК просто в очередной раз оштрафовали, но проблему этим не решить – ведь сточные воды на поверхность выходят из-за особенностей канализации. А кто ее прокладывал? Застройщик. Но нарушений с его стороны полиция пока не видит.

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Вместо подвала – земляная яма, полная воды, в квартирах - плесень, по стенам – трещины. ЖК «Солнечный» был сдан всего 5 лет назад, но уже медленно рассыпается (подробности)