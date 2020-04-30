2020-04-29T22:54:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Самаре и Самарской области, последние новости на 30 апреля: "масочный режим" и рекорд по числу заболевших

Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре и Самарской области на 30 апреля, самое актуальное прямо сейчас
Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре и области растет число заболевших коронавирусомВ Самаре и области растет число заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В регионе в минувшие сутки зафиксировали рекордное количество заболевших Covid-19, с 1 мая местные власти разрешают выходить на улицу только в масках, очаг заболевания выявлен в "Сызранском пансионате для инвалидов". Рассказываем самые актуальные новости про коронавирус в Самаре и Самарской области на 30 апреля: все, что необходимо знать и о чем можно поговорить.

Число заболевших коронавирусом в Самаре и Самарской области на 30 апреля 2020 года

Накануне в регионе выявили еще 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это рекорд. Общее число инфицированных достигло 327 человек: 113 в Тольятти, 95 в Самаре, 54 в Сызрани. 34 заболевших выздоровели, 5 - умерли.

Согласно информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области, 29 человек заболели в Сызрани, 15 – в Самаре, 4 - в Тольятти, 3 - в Жигулевске, 2 - в Чапаевске, по одному - в Новокуйбышевске и Ставропольском районе.

48 инфицированных ранее контактировали с заболевшими коронавирусом. 28 из них в Сызрани, 12 – в Самаре, 3 – в Жигулевске, 2 – в Чапаевске, по одному в Тольятти, Новокуйбышевске и Ставропольском районе. У семи человек обнаружен коронавирус с диагнозом "внебольничная пневмония и ОРВИ".

В больницах сейчас продолжают лечение 289 человек. Под наблюдением врачей находится 641 местный житель. За минувшие сутки проведено 3052 текста на коронавирус. Общее число тестов в области превысило 40 тысяч.

В "Сызранском пансионате для инвалидов" выявлен очаг заболевания коронавирусом

Очаг групповой заболеваемости коронавирусной инфекцией обнаружен в "Сызранском пансионате для инвалидов". Общее covid-положительных там достигло 35 человек. Среди них оказались и работники учреждения.

- Положительный диагноз подтвердился у 29 подопечных и 6 сотрудников пансионата, - заявила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.

Представители управления Роспотребнадзора считают, что высока вероятность прироста очага заболевания.

Индекс самоизоляции в Самаре упал ниже двойки

Не все самарцы сидят дома. Индекс самоизоляции минувшим днем составлял 1,7 процента. Представители сервиса негодуют и советуют людям оставаться дома. Режим никто не отменял.

Между тем ситуация вполне понятная. В регионе работают множество компаний и предприятий. Не выходить на улицу у многих просто нет возможности.

В то же время за сутки полиция выписала 235 протоколов за нарушение режима самоизоляции.

С 1 мая в Самаре "масочный режим"

К режиму самоизоляции добавился еще один - "масочный". Его в Самарской области вводят с 1 мая 2020 года.

Теперь полицейские имеют право проверять всех тех, кто находится на улице без масок - это будет означать нарушение режима, предписанного санитарным врачом. Таким образом контролировать жителей будет легче. Обязательно применять средства защиты нужно в общественных местах: магазинах, транспорте, социальных учреждениях.

Глава региона Дмитрий Азаров призывает не паниковать. В аптеках и торговых точках города маски есть! На прилавках их 30 апреля появится больше миллиона. Такая мера, по мнению властей, должна помочь.

Еще больше полицейских будут ловить нарушителей самоизоляции на улицах Самары в майские праздники

В городской администрации заявили, что вовсю готовятся к предстоящим майским праздникам. Понятно, что народ будет пытаться отдохнуть на улице, люди захотят встретиться с друзьями. На такой случай предусмотрено усиление ограничительных мер.

- По информации МВД, в предстоящие дни будет увеличено количество полицейских, которые патрулируют улицы, - отметили в мэрии.

Жителей областной столицы просят выезжать на дачи только на личном авто, ну или на такси. В большие компании собираться не надо. Да и гостей в эти дни советуют не приглашать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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