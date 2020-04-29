Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 29 апреля 2020 года: подтвердилось 55 случаев

29 Апр 2020 2020-04-29T10:51:31+03:00

Всего по данным на 29 апреля 2020 года в России зафиксировано 5841 новых случаев

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Стали известны данные по заболеваемости коронавирусом на 29 апреля 2020 года. За минувшие сутки в Самарской области выявили 55 новых случаев заражения. Таким образом, общее число инфицированных в регионе составляет 327 человека. 34 их них выздоровели, четверо – умерли.

– Всего за минувшие сутки в России появилось 5841 новых заболевших. Из них в Москве 2220 человек, в Московской области – 686. В Санкт-Петербурге и Нижегородской области – 290 и 131 человек, соответственно, – сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Общее число заболевших коронавирусом в России составляет 99399 человек, 10286 пациентов выздоровели (1830 за прошедший день), 972 больных умерли. За последний день от инфекции скончались 102 человека. В Самарской области продолжает действовать режим полной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU