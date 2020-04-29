Новое постановление Дмитрия Азарова о продлении режима самоизоляции в Самарской области до 11 мая 2020 года

О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» следующие изменения: абзацы шестой и седьмой пункта 2.1 изложить в следующей редакции:

«обеспечить изоляцию в течение 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию;

соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции.»;

в абзаце первом пункта 2.3 слова «по 30 апреля 2020 года» заменить словами «по 11 мая 2020 года включительно»; абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Приостановить до 11 мая 2020 года включительно:»;

пункт 2.6 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«граждан с 1 мая 2020 года использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, включая гигиенические) при нахождении вне мест проживания (пребывания), в том числе в общественных местах (кроме улиц), объектах розничной торговли, организациях по оказанию услуг, выполнению работ, аптеках, общественном транспорте, включая легковое такси;»;

в пункте 2.12 слова «до 30 апреля 2020 года» заменить словами «до 11 мая 2020 года»;

в пункте 2.14.1 слова «до 30 апреля 2020 года» заменить словами «до 11 мая 2020 года включительно»;

дополнить пунктом 2.14.3 следующего содержания:

«2.14.3. Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области обеспечить работу государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства в стационарной форме, в режиме полного карантина вместе с работниками указанных учреждений с их заменой не чаще чем один раз в две недели.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Полный текст первого постановления от 3 апреля 2020 года.