Желтые человечки и самолетик из окна: чем занимаются туристы, которых из-за коронавируса закрыли в обсерваторе под Самарой

128 туристов, вернувшихся из теплых стран в Россию, сразу из Курумоча отправили в санаторий "Колос" в Кинель-Черкасском районе. Место размещения понравилось далеко не всем: конечно, не отель пять звезд. В первые дни новые обитатели обсерватора только жаловались: температура не подходящая, заняться нечем, теплых вещей нет. Сейчас негатива стало меньше: в комнаты закупили телевизоры и столы, близкие смогли передать туристам теплые вещи. Журналисты "КП-Самара" побывали в закрытом обсерваторе и узнали, как там живется не только самим прилетевшим с отдыха людям, но и персоналу.

Что бы это ни значилоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ждали детей - получили обсерватор

Из Самары до санатория "Колос" ехать около двух часов. Сначала - по трассе до села Кинель-Черкассы, а потом все дальше и дальше в лес, на природу. Правда, никакие природные красоты обитателям обсерватора сейчас не доступны - правила предписывают им сидеть в четырех стенах в своей комнате. Все люди, которых они видят, - это санитары и врачи. Одни - в белых костюмах, другие в желтых, космических. Прорезь для глаз, защитные очки, почти не видно лица - как будто герои фантастического фильма.

"Комсомолка" поделилась с обитателями обсерватора полезными книгами и вкусностямиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Комсомолка" приехала с подарками: в обсерваторе 128 человек, 26 детей. Для них мы собрали книжки из коллекций издательского дома - скрасить досуг. А сотрудникам, которые на всю смену в 14 дней переселились сюда, привезли сладости к чаю от Раменского кондитерского комбината.

По территории санатория не прогуляешьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор "Колоса" Александр Рябченко нас, как и положено, встречает у входа. Он здесь тоже на все две недели, безвыездно. О важной миссии, которая скоро выпадет его заведению, он узнал еще в марте.

- Мы ждали результатов торгов на путевки. В этом году как раз собирались принимать детей, - говорит он.

Машина для дезинфекции от МЧСФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детей не получилось, зато санаторий подошел под запросы к обсерваторам. Отдыхающих в данный момент нет, расположен далеко от населенного пункта. Персонал пришлось набирать дополнительно: сейчас здесь около 70 человек, это врачи, медсестры и санитары.

Спальня для сотрудниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Они работают сменами, живут здесь. Некоторые сотрудники "Колоса" на такие условия согласились, у других оказались дети, которых не бросишь так надолго. Помог местный медколледж: там кинули клич среди студентов и нашлись те, кто уже устал сидеть в самоизоляции и захотел так закрыть практику.

- Готовились долго, но ведь мы не знали вообще что нас ждет. Есть требования - мы делаем. И вот в апреле получаем указание - мол, сейчас приедут, - говорит директор.

В "грязную зону" не попадешь, но можно подглядеть за жизнью там через стеклоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Это было будто сцена из фильма"

Он и глава района Сергей Радько тот день вспоминают до сих пор. Пока туристы в аэропорту проходили процедуры по заполнению документов, здесь ждали руководство и персонал.

- Мне звонили каждые 10 минут: проехали Отрадный, въехали в Черкассы, заезжают в лес. И наконец показался автобус - а перед ним и за ним еще кавалькада машин. Потом уже здесь каждого отдельно отводили санитары в комнаты. Когда все это закончилось санитары вышли на улицу просто встали у дверей и говорят: "мы хоть подышим", - делится Сергей Радько.

Смена закончилась - пора на выходФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый день оказался тяжелым для всех. Прилетевшие из жарких стран туристы хотели домой, простенькие комнаты, в которых было свежо , их раздражали, запреты тоже. Выслушивать негатив пришлось сотрудникам.

Горячая вода здесь через нагреватель, поэтому приходится немного подождать, прежде чем она нагреетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Люди разные. Есть те, кто очень сильно нервничали, упрекали нас. Есть те, кто говорили, что мы ни при чем. А кто-то просто отнесся ко всему как к приключению, - рассказывает санаторный психолог. Она целый день не расстается с трубкой: выслушивает жалобы и предложения, записывает, что нужно людям. В топе просьб - телевизор, игрушки детям, теплые вещи и свобода. В последнем сотрудники бессильны, а вот интернет стали делать сразу и уже в четверг все заработало. Отопление тоже прибавили - теперь постояльцы даже жалуются на жару.

Камера дезинфекцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Тяжелее всего 4 часа ходить в античумных костюмах"

Непосредственно с "отдыхающими" в санатории работают 69 человек. Это люди, которые каждый день пересекают красную черту и ходят в "зону". Ни чихающих, ни кашляющих в обсерваторе пока нет, но априори все вернувшиеся из-за границы считаются опасными - у 40 % , по статистике Роспотребнадзора, коронавирус протекает бессимптомно. Поэтому в "грязную зону" заходят только в специальных противочумных костюмах: у кого-то они облегченные, у кого-то более тяжелые.

Обитатели обсерватора попросили столы - и им их принеслиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В них облачаются в специальной комнате - санпропускнике - и уже потом заходят в коридор, который ведет к корпусам. Смена длится четыре часа - иногда чуть дольше, если санитары не успевают доделать все дела. За это время ни нос не почешешь, ни воды не попьешь, ни в туалет не сходишь.

Арсению скоро на сменуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арсений - один из санитаров. Парень учится в кинель-черкасском медицинском колледже. Устал сидеть дома в самоизоляции поэтому почти сразу откликнулся на призыв руководства выйти на работу.

Арсений - студент медколледжаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Родители, конечно, сперва были шокированы. Но я сказал, что устал просто дома просиживать. У меня нет какого-то особенного волнения, мы хорошо защищены, да и сами люди себя нормально чувствуют. Я пришел сюда и через три дня уже привезли людей. Когда людей привезли я был в первом корпусе, ждал людей. В первый день особенно ничего не было, а потом в следующую смену люди начали жаловаться. Сейчас стало спокойнее. Негатив есть, конечно. Люди срываются, но потом до них доходит, они извиняются, понимают, что мы такие же люди, живем в таких же условиях, - рассказывает он.

Смена закончилась - пора на выходФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работа санитаров обыденная каждый день: зайти, помыть полы, выкинуть мусор, вынести остатки еды, достать продезинфицированные вещи, провести кварцевание помещения. Медсестры и врачи в это время измеряют температуру, следят за здоровьем людей.

Эти матрасы положат в комнаты людям, когда будут менять бельеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Самое сложное - это постоянно быть в этом костюме. А так работа понятная. И персонал хороший у нас, все пытаются помочь друг другу. И пациентам тоже стараемся помочь, передаем их просьбы. Вот сейчас сделали интернет: это было важно, потому что здесь много людей из других регионов, из Челябинска есть, из Москвы. У них даже российских симок нет, а с родными нужно связаться, для них это стресс - они не понимают даже, где находятся, - делится наблюдениями Арсений.

Носить такие сапоги непростоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Девочка бросила в окно самолетик и написала: хочу домой"

В его корпусе есть и семьи с детьми, в том числе - со школьниками. Они даже умудряются дистанционно учиться прямо отсюда.

- Мы всех гостей понимаем. Но все равно - лучше посидеть 14 дней, чтобы не представлять опасности и для себя и для других. Меня радует, что есть те кто все понимает, кто с хорошим настроением встречает. Даже шутим со многими. В одной комнате живут три девушки вместе - они иногда капризничают: мол, сейчас есть не будем. Я отшучиваюсь, говорю, что обиделся. Есть и пожилые постояльцы у нас, бабушка одна предлагала пирожки: я говорю, вот, вы у меня еду не берете и я у вас не возьму, - улыбается молодой человек.

У туристов вся связь с миром - смотреть в окноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга Душканова следит за работой всех санитаров. Она рассказывает: со смены все выходят бесконечно уставшими. Силы остаются только на то, чтобы лечь спать. Для сотрудников также как и для обсервируемых пятиразовое питание. У сотрудников нет отдельных палат - как у приезжих.

- Самое главное - все удобства есть, душ, горячая вода. На это тоже жаловались наши гости, но мы объясняли: у нас стоит нагреватель, просто нужно немного подождать, когда вода нагреется, - говорит Ольга Душканова.

На смену в "красную зону" уходят на четыре часаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С того момента, как в санаторий заехала "первая смена" прошло около пяти дней. За это время привезли новые матрасы - их поменяют теперь вместе с постельным бельем, закупили телевизоры. В комнатах появились столы. Сотрудники пытаются выполнить все заказы: приносят лекарства, игрушки. И пытаются поднять постояльцам настроение.

- У нас 30 апреля была такая милая история. Девочка из окна кинула самолетик, его нашел один рабочий. Разворачивает, а там написано: у меня день рождения. Хочу домой. До слез просто. Домой мы, конечно, никого сейчас отпустить не можем. Таково предписание Роспотребнадзора России. Но девочке передали подарки, а вечером устроили салют. 2 мая день рождения будет еще у одной 7-летней девочки, тоже готовим ей подарки, - рассказывает Ольга Душканова.

Охранники следят за тем, что происходит с помощью картинки с камерФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экскурсия заканчивается и нам пора возвращаться в Самару. Идем мимо корпусов - вокруг тихо, пустынно, но в каждом окне - прильнувшие к стеклу люди. Кто-то машет руками, показывает из пальцев сердечко, кто-то сидит отвернувшись.

Для людей в изоляции все, что происходит за окном - приключениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российским туристам предстоит провести в обсерваторе еще около десяти дней. Главное, чтобы никто не заболел.