Тольяттинский «Акрон» в ФНЛ? Все к этому идет

Похоже, в свой дебютный сезон на профессиональном уровне тольяттинский футбольный клуб «Акрон» завоюет повышение в классе. По крайней мере, все к этому идет. На днях ПФЛ (третий в системе дивизионов российского футбола, где и играет тольяттинский клуб) опубликовала официальное заявление. В нем говорится, что возобновить сезон будет трудно.

- Совет и администрация лиги считают, что в случае принятия решения о досрочном завершении ОЛИМП – Первенства России по футболу среди клубов ПФЛ 2019-2020 годов, командам ПФЛ, которые имеют лучшие спортивные показатели и соответствуют установленным требованиям, должна быть предоставлена возможность перехода в ФНЛ на основании регламентирующих документов Российского футбольного союза, - говорится в заявлении.

Другими словами, если сезон все-таки завершат досрочно (это пока не объявлено, но к этому все идет), право на повышение в классе получат в первую очередь команды, которые возглавляют свои группы. «Акрон» как раз идет на первом месте в группе «Урал-Приволжье».

Тольяттинский клуб готов к ФЛН – и морально, и финансово. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Что за «Акрон»?

Для тех, кто не знает, это частный клуб из Тольятти. В этом сезоне он дебютировал на профессиональном уровне и уже зарекомендовал себя как одного из фаворитов группы «Урал-Приволжье». В клубе сделали ставку на местных парней и выпускников Академии имени Коноплева. Команда на 70% состоит из тольяттинских футболистов.

Любители футбола наверняка краем уха да слышали про этот клуб. Он засветился в паре популярных YouTube-каналов, в том числе в «КраСаве» Евгения Савина.

Клуб готов к ФНЛ

«Акрон» готов идти в ФНЛ. Об этом говорят, во-первых, результаты. После 17 туров тольяттинцы возглавляют турнирную таблицу «Урал-Приволжье» с 38 очками. Ближайший преследователь - «Челябинск» - отстает на два очка.

Однако в самом тольяттинском клубе о повышении во время сезона говорили с осторожностью.

- Команда, конечно, будет биться абсолютно в каждом матче, но нужно реально смотреть на вещи, - рассказывал в интервью «КП-Самара» директор «Акрона» Иван Киреев. - В этом году мы дебютировали в профессиональном футболе и бороться с «КАМАЗом», который идет на первом месте, с ульяновской «Волгой» или «Челябинском» тяжело. Я думаю, в первый год «Акрон» будет присматриваться к новому для себя турниру, а на второй год в ПФЛ мы дадим бой соперникам за повышение в классе.

Однако еще один сезон в ПФЛ «Акрон» отсиживаться явно не хочет. В клубе заявили, будут проходить процедуру лицензирования в ФНЛ.

Помимо спортивного принципа за тольяттинский клуб говорит и финансовый аспект. Нет, у команды не космический бюджет. Даже не самый большой в группе «Урал-Приволжье».

- Из того, что я знаю, бюджет больше, чем у нас, у «КАМАЗа», «Волги», «Тюмени», пермской «Звезды». Думаю, что у «Челябинска» тоже побольше. В группе «Урал-Приволжье» по этому показателю мы где-то шестые-седьмые. Несмотря на это мы хотим показать, что дело не только в деньгах, - отметил Иван Киреев.

Дело в другом – владелец команды готов увеличить бюджет «Акрона» под ФНЛ.

В Тольятти болельщики соскучились по первому дивизиону. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Цель – построить в области футбольную пирамиду

Сейчас красно-черные играют в Жигулевске на стадионе «Кристалл». Это связано с рядом проблем вокруг спортивных арен в Тольятти. Где команда будет играть, если перейдет в ФНЛ, пока сказать сложно. Однако даже если клуб уедет из Жигулевска, город забывать там не собираются. В планах у руководства – задействовать Жигулевск в футбольной пирамиде.

- Хотелось бы выстроить такую систему: команда в ФНЛ – команда в ПФЛ – Академия, - отмечает директор «Акрона». - В ФНЛ выступала бы команда из Тольятти, в ПФЛ – из Жигулевска. Чтобы ребята, которые выходят из Академии, получали практику на профессиональном уровне, набирались опыта, а после ПФЛ и ФНЛ уходили на повышение. Понятно, что это не быстрый процесс, но года через три-четыре хотя бы в ПФЛ играли собственные воспитанники.

Однако у «Акрона» есть еще нерешенные вопросы, один из них – где будет играть команда в следующем сезоне. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольятти скучает по большому футболу

Болельщики в Тольятти истосковались без большого футбола. Они еще помнят времена, когда «Лада» играла в Высшей лиге. Сейчас же «автозаводцы» влачат жалкое существование на дне ПФЛ. Если «Акрон» выйдет в ФНЛ, это будет праздник.

- Я считаю, что Тольятти давно должен быть в Премьер-лиге. Это спортивный город, здесь много детей занимаются футболом, есть все условия для РПЛ, в том числе большой стадион, много футболистов из Тольятти играют на профессиональном уровне, и не только воспитанники Академии Коноплева, но и воспитанники СДЮШОР №12 «Лада», - считает директор «Акрона» Иван Киреев.

Официально о завершении сезона в ПФЛ еще не объявили, но у молодого тольяттинского клуба есть все шансы подняться в Футбольную национальную лигу. Тольятти и Жигулевск этого ждут.

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