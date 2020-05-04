"Шифруемся, как шпионы, а клиентки разносят сплетни": откровения парикмахера на самоизоляции

Шутки из серии "Наташа, открой, мне только лак снять" заполонили интернет уже к середине первой недели изоляции. Салоны красоты, парикмахерские и небольшие кабинеты услуг закрылись в первые же дни коронавирусной пандемии. И уже через некоторое время некоторые мужчины с удивлением выяснили, что их благоверные отнюдь не натуральные блондинки.

- Мне звонит клиентка, плачет в трубку: муж с утра посмотрел на нее за завтраком и говорит - "Больше так не красься, тебе не идет". А она не красилась, корни отрасли, краска слезла. Другая попробовала сама выщипать брови. В итоге разбила зеркало и теперь на планерках в зуме сидит без видео, потому что похожа на Кощея в молодости, - смеется Юля. Она - как раз та самая "Наташа" из анекдотов. Чего только не сулили ей на этих выходных клиентки, раз и навсегда осознавшие, что красота - страшная сила. И чем дальше - тем страшнее. Своими впечатлениями от жизни в новых реалиях Юля поделилась с "КП-Самара".

Обещали золотые горы

Мы до последнего думали, что будем работать, но с 28 марта, конечно, официально все салоны закрылись. После этого я могла бы стать миллионером, но постеснялась. Телефон разрывался - те, чьи визиты я перенесла, сходили с ума, просились ко мне, звали к себе. У меня дочке пять лет, я честно признаюсь, что боялась за себя, поэтому не стала никого принимать на дому, но многие девочки работали: деньги-то нужны. Но брали в 1,5-2 раза дороже - вроде как за риск. У меня подруга все это время делала брови и потом вечером звонила уставшая, рассказывала, что на девчонок невозможно было маски надеть, все ужасно умные и ни во что не верят. А она же прямо в лицо считай дышит - ну ей что, нужны проблемы?

Я пошла на уступки три раза. Одна моя клиентка довольно состоятельная, живет в сосбственном доме на просеках. Вот она очень уговаривала: в итоге прислала машину для меня. Я вещи упаковала, сама в маске, в перчатках - сажусь. Водитель тоже в черной маске, ну как триллер какой-то! Привезли, заводят в прихожую, там две девчонки. Быстро меня раздели, в костюм упаковали такой - как мусорный мешок, но красный, сумки чем-то попшикали вонючим, на ноги бахилы - давай, мастерица, вперед. И вот я три часа над Катей колдовала. Она сидит как королева - а я в мешке в этом, как в сауне. Жалею только, что какой-нибудь штукой ненамазалась, чтобы худеть заодно с пользой. Но заплатили хорошо. Мы закончили - туда в комнату опять девчонок с тряпками, дезинфицировать

Еще двоих девчонок стригла у них дома. Даша меня просто умоляла - у нее жених во Франции, у них там какая-то годовщина отношений и она - крокодилица с отросшими корнями. На самом деле, конечно, нет - красотка даже такая, но у нее-то в голове образ себя страшной. А какая уж тут тогда любовь от мужчины, если девочка на себя в зеркало смотрит и слезами заливается. Приехала, сделала из нее красотку, что ж я, не человек. Пускай себе женятся, лишь бы границы скорее открыли.

И у Вали трагедия - мы с ней встречу несколько раз откладывали, она к отпуску подгадывала. мол постригусь - и красоткой в Мексику отправлюсь, с мачо местными любовь крутить. А тут поездка отменилась, встреча наша отменилась. У нее ни отпуска, ни стрижки, турфирма денег не возвращает, вместо страстного мачо наглый котяра, который только жрать и просит. А у нее прическа короткая, если что обрастает - сразу никакой укладки, и вот она на планерках в Zoom сидит общипанной курицей, начала видео выключать - понимает, что теряет "очки", ее не слышат, не учитывают. Вот кажется - удаленка, а что поделаешь. В общем, тоже отправилась из депрессии вытаскивать - в качестве гуманитарной помощи.

Маникюрщики и раньше в масках работали, а вот теперь пришлось приодеться и клиентамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мое кресло активирует желание говорить глупости

Ну а с 12 апреля в Самаре поняли, что дальше так нельзя. Может, мужикам, которые принимают решение жены на мозги капали. Не знаю, но велели в постановлении все салоны открывать. Мы с девчонками вышли, генералили целый день, все с хлоркой отмыли. Хозяйка салона сразу систему обговорила: мол, прием только по записи, двери закрыты, все мастера в масках, клиенток без масок даже на порог не пускаем.

Мы как-то особо рекламировать открытие не стали. Я по пабликам в соцсетях посмотрела: и массажные салоны, и спа-салоны, и интимные стрижки - все открылись, все клиентов ждут, телефоны открыто для записи дают.

У меня сразу шквал - я по дням раскидала всех, но потом поняла, что слишком много ставлю: теперь времени прибавилось, после каждого клиента нужно место убрать, продезинфицировать особо тщательно. Маникюрщики наши всегда так поступали, а мы что - волосы подметем, кресло же не моем.Теперь не так - салфетками все протираю, потом включаю специальную лампу для кварцевания. У подружки "дезары" работают целый день. Кто-то говорит - опасно, кто-то радуется. Не знаю. Мы все равно все на нервах, живем же в том же мире, что и все.

Клиентки тоже разные. Половина -совершенно спокойные женщины, которым ни до какой заразы дела нет. Еще процентов 10 прямо воинствующие адептки теории заговора. Пришла девочка, села в кресло и все два часа меня убеждал, что нет никакого коронавируса, это сделано специально - мол, изобретут вакцину, и ей всех чипируют и будут за нами следить. Тотальный контроль. Кто будет следить, я не поняла, может инопланетяне.

Я тогда не знала, что это еще цветочки. Кресло парикмахера - какой-то фантастический инструмент, который развязывает все языки. Мне кажется, его могли бы использовать даже для того, чтобы расколоть шпионов. Когда приличные дамы с высокомерным взглядом садятся в мое кресло, она начинают болтать так, что дворовые бабульки позавидуют. Когда мы начали работать, я перестала читать новости, иначе можно сойти с ума, когда постоянно боишься. Но клиентки позаботились, чтобы я не осталась без связи с миром. Каждый день я становилась обладательницей ценной информации о холодильниках, которые ставят у стен больниц для трупов (у сестры мама няни работает санитаркой, инфа сто процентов), о больницах, заваленных пациентами с пневмонией (невестка брата рассказала, у нее сестра брата одноклассника там работает), о санаториях, куда уже два месяца свозят больных (у свекрови подруги одноклассницы даже подписку о неразглашении взяли, зуб даю). А еще - школьников на улице ловят и вживляют чипы, подъезды ночью обрабатывают вредным газом поэтому!!! нужно заклеивать замочные скважины. Главный мотив: все, что говорят по телеку - неправда. И хоть бы раз сказали, что на самом деле все лучше!

Я даже спросила у сестры (она по образованию психолог) - почему так? Говорит, что так люди пытаются создать себе свой мир, в котором они хотя бы контролируют действительность. Здесь они сами устанавливают правила и "точно знают" информацию. А я не могу - мне с одной стороны смешно, потому что вот эти все "брат друга" это уже такой маркер, что сейчас начнется мракобесие. С другой - у меня в голове все это застреваем, я начинаю искать подтверждений. Муж злится, когда я домой эти сплетни приношу. А еще - боится, что по глупости повторю где-нибудь, а меня оштрафуют. Ну уж нет. А вот Лена, которая маникюр делает, у нас всему этому верит, еще и от себя потом прибавляет. Я ее уже ловила пару раз, что она рассказывает то, что я слышала от ее клиенток, но уже как будто это ей сказал точный источник. Дурдом!

"Маску с себя хочется содрать"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/775366" frameborder="0"></iframe> В Испании изобретен браслет для борьбы с коронавирусом.Международная команда исследователей, возглавляемая Хавьером Вируесом Ортегой из Автономного университета Мадрида, разработала специальный браслет, который предупреждает людей, если они пытаются дотронуться до лица. Разработать данное устройство решили в связи с распространением нового коронавируса COVID-19.

В остальном же работаем почти как прежде. Только процесс записи превращается в шпионский квест. Даем пароли и шифры, перезваниваем несколько раз - я лично проверяю, чтобы записывать только "своих", на людей с улицы времени просто нет.

Но девчонки, конечно, тоже отжигают. Одна у меня пришла вся в дождевик завернутая, и руки тоже. Я удивилась - а чего перчатки-то не надеть? Ну ладно. Сидела, от жары изнывала. И главное, зашла-то без маски! Потом достает ее, руками за защитную часть цапнула...

Вторая закатила скандал, требовала, чтобы моя соседка Леся еще ногти ей сделала. А у той своя запись - времени нет. А женщина не уходит. Ну нам вот что, полицию вызывать? В итоге выгнали кое-как, обиделась, обещала гадости про нас написать. Третья чуть из окна не выскочила когда Леся чихнула - а я просто лаком стала брызгать, вот она и не выдержала. Страшно подумать вообще, как мы все друг друга бояться будем, когда все это закончится.

Третья вовсе с какой-то пшикалкой пришла и давай нам все поливать. Самая умная что ли? Дышать было невозможно, тоже выгнала в итоге.

Один раз я по рекомендации согласилась принять клиентку не из постоянных. Так она время назначила, пришла, а потом стояла на пороге и требовала, чтобы я ей показала тест на COVID - отрицательный. Она, оказывается, где-то читала, что его все обязаны делать, кто ходит на работу. Ну пошла делать, наверное. Я ее, конечно принимать не стала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/775545" frameborder="0"></iframe> Расписные куклы оделись в маски и платки с принтом коронавируса.Русские матрешки теперь "носят" маску и платок с узором из молекул коронавируса. Новый "лук" традиционным расписным куклам в период пандемии создала художница и мастер Семеновской росписи Тамара Корьева из Нижнего Новгорода.

А еще у одной девочки муж постоянно звонил и требовал прислать фотографии: что парикмахер в маске, что в перчатках работает. И она отправляла. Иначе, говорит, домой обратно не пустит.

Я стараюсь все требования соблюдать: запас масок у меня есть, дезинфекция тоже. Руки постоянно протираю. Но мне кажется, что главное - это не ходить на работу с соплями. Одна такая девочка ко мне рвалась на прием, видно же, что нос забит. Ну как так? Из каждого же утюга просят в таком случае дома сидеть.

Мне в маске, конечно, работать непросто. Ее постоянно хочется с себя содрать. Не знаю, как она защищает от попыток трогать лицо, мне наоборот хочется постоянно себя трогать в ней. Нос чешется. Но надо - значит, надо. В перчатках стричь нормально, они у меня тонкие, хирургические. Да все справляются - и брови делают. А уж маникюр и всегда делали в перчатках. Я думаю, что все это правильно. А если кому-то не нравится - можно же просто сидеть дома. Я же верю - если будем правила соблюдать, значит салоны снова не закроют. И у нас работа будет, и у девчонок волосы -ноги- брови. Кому плохо?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

А ногти как у коршуна, а косы, как метла: как оставаться красоткой во время самоизоляции

Как самарчанкам оставаться красотками в режиме самоизоляции, когда салоны закрыты, а мастериц домой впускать нельзя (подробности)