«Свежей рыбы хватит всем»: рыбаки записали обращение к жителям Самарской области

А вы любите рыбу?

Рыбные хозяйства на карантин не уходят. Как не уходят на карантин и те, кто доставляет улов самарцам. Руслан и его команда привозят в Самарскую область радужную форель из чистейших озер Карелии. Это действительно экологически чистая рыба, которая растет на открытых участках под ветеринарным контролем. Около трех лет необходимо, чтобы рыба выросла до товарного размера.

Хозяйство продолжает работать, несмотря на коронавирус. Ведь в это время людям особенно необходимы качественные продукты. Радужная форель содержит омега-3 кислоты, витамины D, Е, А и витамины группы В. Рыбак и его команда записали видео обращение к жителям Самарской области и попросили их внимательнее быть к своему здоровью.