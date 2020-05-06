2020-05-06T12:55:00+03:00
Общество

"Когда он был в плену, его маме прислали похоронку": история ветерана Ивана Горячева

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История ветерана Ивана ГорячеваИстория ветерана Ивана Горячева
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Рассказывает Татьяна Мурыгина, дочь:

- Мой папа Иван Михайлович Горячев родился в Саратовской области в селе Дубовое Духовницкого района, потом переехал в город Октябрьск Куйбышевской области.

Призвали на фронт в первые дни войны сначала моего деда, отца папы, а потом и его самого. Когда папу забрали, он учился в аэроклубе. Но самолётов не было, и он стал пулемётчиком, в его распоряжении находился взвод.

Иван Горячев с сентября 1943 года служил в десятой воздушно – десантной дивизии.

Иван Горячев с сентября 1943 года служил в десятой воздушно – десантной дивизии.

Точно сказать, где он воевал, я не могу. Но знаю, что с сентября 1943 года служил в десятой воздушно – десантной дивизии. А потом при форсировании Днепра был тяжело ранен, в бессознательном состоянии попал в плен и работал в шахте на Украине. Освободили их американцы. Когда он был в плену, его маме прислали похоронку, в которой было написано, что 4 октября 1943 года он погиб и похоронен на восточной окраине, посадка у дороги в деревне Калужино верхнего Днепровского района Днепропетровской области, но папа выжил и вернулся с войны. Прошёл лагеря проверки военнопленных. Вернулся домой весной 1946 года. Его восстановили в звании, он был лейтенантом. Награждён орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Германией, юбилейными медалями: 50 лет вооружённых сил, 20 лет вооружённых сил.

Похоронка пришла на Ивана Горячева, когда он был в плену

Похоронка пришла на Ивана Горячева, когда он был в плену

Мы спрашивали о войне у отца, но он никогда ничего не рассказывал, мог только за застольем упомянуть сквозь слёзы что-то о том времени и всё, тяжело ему было вспоминать об этом. После войны он очень долго лечился от ранения, перенёс множество операций. С 1947 года работал землеустроителем, потом заведующим общим отделом приволжского райисполкомом , директором райМага , заведующим столовой, инспектором РК КПСС , директором плодосовхоза Заволжский, а с октября 1972 года гос.инспектор по покупкам и качеству продукции по Приволжскому району, откуда и ушёл на пенсию. Отец умер в 2008 году.

" Когда он был в плену, его маме прислали похоронку": история ветерана Ивана Горячева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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