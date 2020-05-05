"Он всю блокаду пробыл в Ленинграде, все эти 900 голодных дней": история ветерана Петра Павелко.

Наталья Комарова, дочь:

- Мой папа Павелко Пётр Лукьянович родился 13 июля 1920 года на Украине в селе Гельмязов Золотоношского района Черкасской области. На срочную службу взяли его в сентябре 1940 года, он служил в 5-ом пограничном Краснознамённом отряде НКВД на границе с Финляндией, в Карелии. Он рассказывал, что, когда ему только сообщили о начале войны,, сначала даже не поверил. Им пришлось несколько дней отбиваться от фашистов, там и проволока была натянута на границе. А потом он всю блокаду пробыл в Ленинграде, все эти 900 голодных дней. Свой хлеб, 300 грамм, которые ему давали, отдавал населению. Рассказывал, что люди ели кошек, сильно голодали. Папа всю жизнь знал цену хлеба, он даже чёрствый кусочек никогда не выбрасывал, а обязательно доедал его.

Когда через Ладогу переправляли детей на плотах, их начинали бомбить. Он слышал стоны и крики ребят, но никак не мог им помочь. Папа о войне очень мало рассказывал, потому что, как только вспоминал, сразу начинал плакать. Он имел много наград: орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, медаль “За оборону Ленинграда”, медаль “За боевые заслуги”, медаль “За победу над Германией”, медаль Жукова и ещё многочисленные награды. Потом, когда в 1960 году мы переехали в Борское, папа долго работал в полиции и, уже выйдя на пенсию, всё равно продолжал трудиться до 75 лет. Его очень ценили и уважали, как участника войны. Военком и начальники полиции всегда приезжали к нам домой, поздравляли с праздниками. Память о нём сохранилась. Его знали как весёлого, смелого и доброго человека. Умер 1 января 2001 года.