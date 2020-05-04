"Он разминировал вражеские мины": история ветерана Егора Чистякова.

Рассказывает Кирилл Ревин, праправнук:

- Мой прапрадед Чистяков Егор Иванович родился 7 апреля 1907 года в Тульской области в селе Окороково Одоевского района. Он воевал еще и в советско-финскую войну, а потом в Великую Отечественную войну. У него было очень много ранений, он разминировал вражеские мины, у него очень много наград: "Медаль за отвагу" , "Медаль за боевые заслуги", значок "Отличный минер", орден "Красной звезды".

Егор Чистяков с женойФото: Личный Архив

Наградной лист 229: Товарищ Чистяков Егор Иванович принимал участие в боях в августе месяце 1943 года в составе 13 отделения инженерно-минной бригады 34 армии под деревней Черенова, 19 августа 1943 года получил легкое осколочное ранение в левое плечо и руки во время штурмовки дзот противника. Товарищ Чистяков Егор Иванович удостоен правительственной награде ордену "Красная звезда".

Наградной листФото: Личный архив

Наградной лист 25: Товарищ Чистяков Егор Иванович-дисциплинированный, смелый боец. Выполнял боевое задание по разминированию полосы сплошного минирования, показал высокое знание техники минно-подрывного дела. Во время работ снял и обезвредил 368 мин. При разминировании своевременно обнаруживает и умело обезвреживает различные вражеские мины -за отличную работу по разминированию награжден значком "Отличный минер".

Наградной листФото: Личный архив

Товарищ Чистяков удостоен правительственной награды медаль "За боевые заслуги". Он умер в 1983 году.

В 2015 году я побывал на могиле своего прапрадеда Чистякова Егора Ивановича (похоронен он вместе со своей женой Чистяковой Натальей Андреевной в Тульской области, Одоевского района, д. Апухтино) и рассказал стих, мне было 9 лет:

Мой прапрадед на фронте воевал,

В бою он ранен был,

Он нашу землю защищал,

Чтоб я сегодня жил,

Тебя не видел никогда ,

Но я тобой горжусь,

Я буду помнить тебя прапрадед,

Торжественно клянусь!