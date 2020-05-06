«Бабушку с инсультом выносили на руках»: погорельцы пяти домов в Самаре рассказали истории спасения

Вчера, 5 мая, на улице Пестеля в поселке Шмидта сгорели 4 жилых дома. Сегодня по пепелищу бродят полицейские, пожарные и растерянные люди – среди обгоревших головешек они ищут хоть что-то из «прошлой» жизни: вещи, документы.

Улица Пестеля, 29: о помощи просили почти 10 лет

Елена Клюкина в квартире № 3 жила со своей мамой Тамарой Никитичной. Снизу люди были прописаны, но фактически не жили там.

- Я постирала плед, вышла в огород его повесить, оборачиваюсь к дому, а там пламя и дым, - вспоминает Тамара Никитична.

- Мне кажется, соседи шашлыки жарили, но поставили мангал возле сеней своих, ветер подул, вот и началось, - рассказывает Елена Клюкина. - Мы из шланга сначала свой дом поливали, потом пожарные приехали, я им говорю: «Помогите!» А они отвечают: «Мы ваш дом все равно уже не спасем». Да как же так? Я стою поливаю его из шланга, а у них воды нет. И это пожарные! Когда минут через 20 ее подвезли, конечно, было уже поздно.

Елена Клюкина рассказывает сотрудникам МЧС об обстоятельствах пожараФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Домик был деревянный, покосившийся. По словам Тамары Никитичны, забраться к ним на второй этаж по хлипкой лестнице не каждый отваживался, тем более, что пол да потолок покосились настолько, что со стола у них все скатывалось – приходилось под мебель дощечки подставлять.

– Дом очевидно был непригоден для проживания, я с 2011 года во все инстанции писала, но мы были единственной «активной» семьей, и в 2016 году аварийным признали лишь наше помещение, – рассказывает Елена Клюкина. – Предложили варианты переезда: поселок Винтай или в Озерный в квартирку с жилой площадью в 14 квадратных метров и единственным окном на кухне, которое прорубили не на улицу, а в комнату.

Женщина снова и снова жаловалась, в том числе в Москву, а феврале этого года приехала очередная проверка, ужаснулась тому, как они живут в таких условиях, и… оставила их в аварийном доме на все время самоизоляции.

Тамара Никитична была в одном халате, куртку и обувь ей одолжили соседи и знакомыеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь уж им выбирать не приходится - сейчас Елену и Тамару Никитичну приютили друзья. Но мать с дочерью остались абсолютно без средств к существованию, плюс без документов и вещей – из полыхающего дома они повыбегали в одних халатах.

Улица Пестеля, 31: в огне сгорели питомцы

По предварительным данным, пожар начался на заднем дворе этого дома. Жили там 2 семьи – Григорий на первом этаже, Петр и Наталья – на первом и втором. Петра соседи называют не иначе как непутевым. По их словам, он все время денег на выпивку просил да окурки кидал не глядя.

- Я так поняла, что Петька с другом что-то в тот день во дворе делал, вот и наделал. Сначала повалил черный вонючий дым, я выбежала на улицу, увидела, как эта троица бежит и матом ругается между собой, - рассказывает соседка Любовь. - Я сразу пожарным давай звонить, но поздно уже было. За пару минут дом вспыхнул, остальные – тут же вслед за ними.

Люди ходят по пепелищу в поисках уцелевших вещей, но находят лишь обгоревшие останкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Домишки были старые, достаточно было одной искры. Люди, которые смогли чудом спастись из огня, уверены: случись это ночью, они бы все сгорели, не успев понять, что произошло.

- Хорошо, что это день был. Мы в это время с подругой чаевничали, смотрю, внук бежит: «Бабушка, горим, выходите скорее», - вспоминает Нуну, ее дом расположен прямо за местом, где начался пожар. – Я выскочила, смотрю, 31-й дом горит, за ним 33-й занялся, но там никто не живет. Наш сосед на крышу полез, я держала шланг, а он крышу нашей кухни поливал – она была очень близко к этим домам. Мы ее поливали-поливали, потом, как совсем жарко стало, я соседу говорю: «Плюнь ты, а то вместе с этой кухней сгоришь».

Огонь в итоге полностью уничтожил дома №№ 29, 31, 33 и 35, у дома 34 сгорела лишь кухня, правда, со всей техникой, но, по сравнению с масштабом беды остальных соседей, хозяева этого дома на судьбу не жалуются.

А вот тут когда-то был деревянный пристрой с кухнейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У Наташки с Петькой ведь животных полно было: куры, собаки. Почти все они в огне сгорели, - говорит подруга Нуну – Ситара, с которой они пили чай в тот день. – Гришка-то с первого этажа одного барбоса отвязал, так тот его еще и укусил с испугу. Зато вон, смотрите, единственный из всей своры бегает.

Улица Пестеля, 35: бабушку выносили на руках

Этот дом смотрелся добротнее, чем остальные, – хозяева сделали каменную отделку, вот только внутри-то домик деревянным остался, так что горел так же жарко, как и соседние строения.

- Я в душе была, увидела зарево, выбежала, как была, на улицу в одном полотенце, по пути только папку с паспортом и свидетельством о рождении успела прихватить, - вспоминает Дарья. В этом доме девушка-студентка жила с папой, мамой и бабушкой. – У бабушки инсульт был дважды, правая сторона почти парализована, она ходит, но потихоньку, похрамывая. В тот день папа ее на руках из огня выносил.

Дом №35 был частично отделан камнем (видно справа), но от огня его это не спаслоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вернувшись сегодня к обгоревшим камням, где когда-то был ее дом, старушка тихонько завыла. Родственники бросились ее успокаивать: «Ну что же, теперь ничего уже не вернуть». «Тут вся моя жизнь была», - тихонько отвечала им пенсионерка.

Взгляд напротив

Вчера соседи, увидев языки пламени, среагировали быстро: мигом отключили газ в трубе, а то рвануло бы будь здоров. А вот с электричеством ничего сделать не успели – столб с проводами сгорел дотла, сегодня на улицу Пестеля приехали электрики, чтобы все восстановить.

- Это правда, что пожарные без воды приехали, иначе дом тети Тамары, да и тот каменный, могли бы спасти. Я даже голос сорвала, кричала им: «Спасите вы эти дома!» - говорят соседи с четной стороны улицы Пестеля, - Минут 20 ждали, за это время пламя такой силы разгорелось, что у меня калитка докрасна раскалилась. Но спасибо пожарным, потом наши заборы и дома водой обливали, а то и мы бы сгорели.

Сегодня на улице восстановили подачу электричестваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- А я стояла у забора, икону держала и молилась, чтобы пламя ушло от нас, так у меня ноги обгорели, представляете, - добавляет старушка из другого дома.

Обсуждать ЧП жители этой улицы и всего Запанского теперь будут долго. В МЧС говорят, что пока не понятно, что стало причиной пожара, разбирательство может затянуться на месяц. Сотрудник полиции, который также выезжал сегодня на место пожара, забрал в отделение Григория – того самого мужчину, который жил в доме № 31 и спас собаку от неминуемой гибели. Общественное мнение за него горой: хороший мужик, не пьет, не курит, в пожаре он не виноват.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

18 взрослых и детей были прописаны в пострадавших домах.

10 человек там фактически проживали.

4 дома сгорели полностью.

1 дом пострадал частично.

Остатки печки и трубы слева - то самое место, где предположительно начался пожарФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Вадим Тюнин, Глава Железнодорожного внутригородского района Самара

- В пострадавших от пожара домах на ул. Пестеля постоянно проживали 10 человек. Все собственники установлены. Уже 5 мая мы совместно со специалистами городского департамента управления имуществом, департаментом опеки пообщались с ними. Разъяснили им, как действовать дальше, чтобы получить все положенные денежные выплаты. Всем погорельцам предложили пункты временного размещения, однако, граждане предпочли уехать к родственникам и знакомым. Вместе с тем, пострадавшие, у кого данное жилье является единственным, имеют право на жилье из маневренного фонда. Сегодня встречались с жильцами дома по Пестеля, 35. У них сгорели документы. Поможем в восстановлении в максимально короткие сроки. С каждым погорельцем работаем индивидуально.

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