"Черный столб дыма было видно издалека": в Самаре пять жилых домов вспыхнули, как спички

Черный дым застилал сегодня пик железнодорожного вокзала в Самаре. Пока горожане гадали, где горит, пожарные машины одна за другой мчались в поселок Шмидта, его также называют поселком Запанским.

"Ой, мамочки, горим!" - жители всего поселка с ужасом смотрели, как один за другим занимаются жилые дома на ул.Пестеля - жаркая засушливая погода сделала свое дело, и пламя распространялось очень быстро.

По предварительным данным, первым вспыхнул частный дом ул.Пестеля, 35 - что было причиной, пока не известно. Как только народ заметил дым и языки пламени - позвонили пожарным. Это было примерно 5 часов вечера.

В приезду первых пожарных расчетов горели уже несколько жилых домов. Увидев масштабное зарево, пожарные: дело худо. Пожару сразу присвоили повышенный ранг опасности и сложности. К месту ЧП вызвали дополнительные машины.

Сообщение пожарным поступило около 5 часов вечераФото: Соцсети

Остановить распространение огня удалось лишь к половине 7 вечера - к тому моменту пострадали уже 5 жилых домов, с огненной стихией боролись 57 человек при помощи 11 пожарных машин.

Но локализация - это, что называется, еще полбеды. Ведь огонь нужно окончательно затушить, чтобы ни уголька не осталось. Пожарные продолжали поливать водой обугленные строения, еще примерно часа полтора. Окончательно ликвидацию пожара объявили лишь около 8 часов вечера.

К томе моменту было известно, что общая площадь пожара составила 700 квадратных метров, огонь полностью уничтожил 4 дома и подпалил пятый. По предварительным данным, в ЧП чудом никто не пострадал.

В ближайшее время на пепелище отправят специалистов - именно они будут разбираться, что стало причиной возгорания: непотушенная сигарета, неисправная проводка, поджог или, может, перевернувшийся мангал - всякое бывает в этой жизни.

На месте ЧП работали около семи десятков пожарныхФото: Соцсети

Пока остается открытым вопрос о том, где будут ночевать погорельцы - администрация Железнодорожного района Самары ничего не сообщает об организации точек временного размещения пострадавших семей. Также нет данных о количестве людей, которые остались без крова над головой. Ущерб, нанесенный им огненной стихией, позже подсчитают эксперты.

Между тем, это не первое масштабное ЧП в Самарской области за сегодняшний день: в Сызранском районе пожарным пришлось одновременно тушить 2 горящих жилых дома. А в Зубчаниновке пламя охватило жилой дом и надворные постройки - площадь пожара составила на менее 150 квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/777166" frameborder="0"></iframe> В Самаре пожарные несколько часов тушили 5 жилых домов.предоставлено пресс-службой

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