"У дверей полиция, а медики спокойны": житель Самары, переживший карантин в больнице из-за коронавируса, посвятил стихи медсестре

Второго мая в самарской городской больнице №4 закончился карантин. Две недели в условиях самоизоляции работали десятки медиков, в своих палатах оставались не только пациенты пульмонологического отделения, где и нашли зараженных коронавирусом, но и те, кто лечился в других отделениях этого корпуса. Так на две недели продлился больничный у самарца Романа Шлапака. Он рассказал журналисту "КП-Самара" о буднях больных в заточении, работе медсестер и врачей в эти непростые дни. И поделился сокровенным - стихотворением, которое он посвятил одной из медсестер "в одежде цвета сакуры".

"Мы чувствовали, что затевается что-то необычное"

Я почувствовал себя плохо 19 апреля, на Пасху - спазм в мозгу, сразу разболелась голова, в глазах потемнело. Родные сразу отвезли меня в больницу - сначала в Пироговку, мне сделали МРТ, но там мест не было и поэтому меня отправили в неврологическое отделение в больницу №4 на Масленникова. Пациенты там были самые разные: начиная от алкоголик, заканчивая такими проблемами как у меня. Женщина кричала неподалеку, у нее была последняя стадия онкологии.

В принципе, сначала все было хорошо, но в один вечер появилось странное ощущение: врачи стали как-то суетиться, обсуждать что-то между собой. Я ходил по коридорам, прислушивался, какая-то информация странная появлялась. Но от нас это дело решили до последнего скрывать.

С внешним миром все общение - в специальных костюмахФото: Личный архив

Но у нас, конечно, вся эта мобилизация вызывала подозрение: мы слышали, как врачи пересчитывают палаты, высчитывают количество еды. Понимали, что в мире делается, поэтому у нас появились свои варианты развития событий. Мы понимали, что происходит что-то необычное.Как-то услышал разговор врача с медсестрой, она говорила, мол как мне с детьми общаться, они учатся дистанционно.

И на следующий день уже объявили, что в нашей больнице вводят карантин. Заболели люди на четвертом этаже, в пульмонологии, но закрыли весь наш корпус полностью.

Вообще было очень позитивное ощущение, как быстро и четко все сделали: раньше через этажи ходили санитарки из одного в другое отделение, теперь все быстро отсекли. Анализы на COVID взяли очень быстро, пробы выставляли за двери отделения, тут же приходили другие люди и забирали. анализы брали два раза и потом приходил замруководителя отделения и говорил: сдавали анализ? все у вас хорошо. И мы расслаблялись.

В первый день все отлаживали: считали, сколько постельного белья, по кухне рабочие моменты решали. Все врачи и медсестры остались с нами: нас оставили в палатах, а медиков располагали в других кабинетах, в подсобках, это не в отделении было. И ни от кого мы не видели негатива или плохого настроения, все нормально относились к своей задаче. Никакого послабления не было: все процедуры вовремя, все лекарства. Мне, я могу сказать, даже повезло: так меня должны были выписать через 3 дня, а так продлилось лечение на 2 недели, полноценную помощь получил.

Пациенты обживались, как моглиФото: Личный архив

"У входа полиция, а мы белье на леске сушим"

Паники у нас не было. Персонал спокойно вел себя, мы понимаем, что они проходят вместе с нами через эту ситуацию, мы видели, что они уверены в том, что делают. И нам ничего не нужно было самим выдумывать. Многие сетовали, что застряли здесь, ждали же выписку. Мне оставалось три- четыре дня, дома дел много, лодку пора на воду спускать. Но мне, я могу сказать, даже повезло: обычно таких как я отправляют пораньше домой долечиваться, а я две недели полноценную помощь получал.

Немного напрягало то, что прямо перед входом на машине постоянно стояли сотрудники Росгвардии и полиции, были шутки по этому поводу. Полиция обходила здание, чтобы на первые этажи не было передачи продуктов питания или одежду не передавали на стирку.

Я сам стирал свои вещи, нитку повесил и развешивал белье. В обычной ситуации мне бы настучали по рукам, но тут с пониманием подошли. Врачи видели, что люди стараются обустроиться. К нам сотрудники заходили в обычной одежде, "скафандры" надевали только для коммуникаций с внешним миром.

"Говорят, медицина плохая, а я думаю, врачи- молодцы"

Получилось так, что мы все в одном положении. Сами наоборот говорили медсестрам: мол, девчонки, вы серьезно попали, мы то ладно, все равно лечимся, а вам обидно. Мы привыкли говорить плохо про медицину, но в этот пиковый серьезный момент мы увидели способность мобилизоваться. Все знали, что делают, какой их долг. И это внушало нам оптимизм, что все закончится хорошо.

За окном постоянно дежурила полицияФото: Личный архив

Сложнее всего в этом карантине было ничего не делать. Книжки быстро все прочитал, кроссворды, сканворды - а потом и заняться нечем. Еще сначала никто не верил, что мы в карантине. А потом "Комсомолка" о нас написала - и все прочитали, стали мне звонить, спрашивать, что происходит. Столько слухов было странных, но я все развенчивал.

Но все равно делать было нечего. Мы потом с медсестрой говорили, когда уже стало известно, что нас выписывают. Она говорит: я теперь две недели спать буду. А я только смеюсь: выспался как раз на месяц вперед. Когда мне объявили выписку, сразу начала планы на свободную жизнь составлять. Вызвал такси до дома. Смотрю, водитель косится подозрительно. Я ему объясняю, что я в городе сейчас чуть ли не самый здоровый человек, только два дня назад анализы сдал.

Вот такое стихотворение получилось у РоманаФото: Личный архив

А когда я уезжал, я на окно в палате приклеил картинку со стихотворением - для медсестры, которая в моей палате работала. Она и ее коллеги огромные молодцы, без проблем спокойно свою работу делали, настоящие герои. Очень хотелось порадовать ее. У них костюмы были такие интересные, цвета сакуры, и меня это вдохновило на поэзию в японском стиле. Если вдруг она не увидела это стихотворение, я бы очень хотел, чтобы она прочитала его сейчас.