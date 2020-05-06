2020-05-06T17:48:05+03:00
Общество

Онлайн-акция Бессмертный полк в Самаре 2020: программа, расписание, участники

Из-за пандемии коронавируса празднование Дня Победы на главной площади города заменит онлайн-акция Бессмертный полк в Самаре 2020. Стать ее участником может каждый. Смотрите подробную программу акции памяти
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Онлайн-акция Бессмертный полк в Самаре 2020 будет проходить в условиях самоизоляцииОнлайн-акция Бессмертный полк в Самаре 2020 будет проходить в условиях самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Онлайн-акция Бессмертный полк в Самаре 2020 заменит традиционное шествие, когда 9 мая на Параде Победы горожане шли по площади Куйбышева с фотографиями своих родных – ветеранов Великой Отечественной войны. Смотрите, как самарцы в режиме самоизоляции могут почтить память ветеранов, воевавших на фронтах Великой Отечественной, тружеников тыла и отпраздновать 75-летие Победы.

Встать в ряды «Бессмертного полка онлайн»

Чтобы оказаться в рядах Бессмертного полка в мае 2020 года, не нарушая режима самоизоляции, самарцам достаточно авторизоваться и заполнить анкету на сайте polkrf.ru, указав имя своего родственника ветерана, даты его жизни и годы участия в Великой Отечественной войне, разместив его фотографию (если она есть). В конце укажите электронную почту, на которую придет уведомление о времени показа вашего героя в шествии «Бессмертного полка онлайн».

Выйти на балкон с фотографией фронтовика

Это будет вторая часть онлайн-акции Бессмертный полк в Самаре 2020. 9 мая ровно в 12.00 жители Самарской области могут выйти на балконы своих домов с фотографиями родных, героев Великой Отечественной или тружеников тыла. А можно просто поставить фото на окно и почтить память тех, кто завоевал нам мирное небо над головой.

Можно выйти с портретами участников Великой Отечественной на балкон и спеть песню "День Победы" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Можно выйти с портретами участников Великой Отечественной на балкон и спеть песню "День Победы"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместе с «Крыльями Советов»

Самарские «Крылья» предлагают стать участниками онлайн-акции Бессмертный полк в Самаре 2020 вместе с футбольной командой. Для этого нужно прислать фото своего родственника-ветерана и рассказ о нем на электронную почту press@ks-samara.com до 8 мая включительно. Из этих фото и рассказов сделают видео и опубликуют в группах клуба в соцсетях и на сайте. В акции, кроме болельщиков, примут участие игроки, тренеры и сотрудники самарского футбольного клуба.

Спеть песню «День Победы» со всей страной

Эта музыкальная акция – выражение благодарности нашим ветеранам за смелость и отвагу. Она объединит 9 мая всех жителей России. Сразу после минуты молчания, в 20.00 по самарскому времени, ведущие теле- и радиоканалов предложат спеть всем вместе знаменитую песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы». Можно сделать это, стоя у открытого окна или на балконе, держа в руках портрет родственника-ветерана. Запишите ваше исполнение легендарной песни на видео и разместите его в соцсетях с хэштегом #ПоемДеньПобеды, и его увидит вся страна. А в 22.00 самарцев просят зажечь в окнах домов фонарики или включить в режим фонарика мобильные телефоны, чтобы сотник огоньков напомнили о подвигах героев Великой Отечественной.

Принять участие в акции #БессмертныйПолкДома

В Самаре, и по всей стране, 9 мая 2020 года в память о ветеранах пройдет онлайн-акция #БессмертныйПолкДома. Принять участие в ней может каждый, где бы он ни жил. Что для этого нужно сделать:

- Сфотографироваться с портретом своего родственника-ветерана, написать его военную историю или снять видео-рассказ и опубликовать на своей странице в социальных сетях ВКонтакте (https://vk.com/moypolk_samara), Facebook или Instagram, добавив хэштег #БессмертныйПолкДома.

- История о ветеране, размещенная в соцсетях, автоматически попадет на сайт moypolk.ru (https://www.moypolk.ru/samara/soldiers#block), где 9 мая будет проходить онлайн-трансляция о том, как по всему миру отмечают День Победы.

- Можно принять участие в виртуальном построении Бессмертного полка. Для этого соберитесь всей семьей и сделайте фото с портретом родного ветерана или запишите на видео небольшой рассказом о его подвигах, а затем разместить в сети Instagram с хэштегом #БессмертныйПолкДома. И история вашего солдата-героя попадет на интерактивную карту мира, где каждый, в какой бы стране он ни жил, сможет увидеть, кто идет с ним вместе в многомиллионной колонне Бессмертного полка.

- Чтобы сохранить память о предке, воевавшем на фронтах Великой Отечественной, можно записать историю его жизни и боевого прошлого в Народную летопись на сайте moypolk.ru/instrukcii.

- Также можно опубликовать свою историю о родственнике-ветеране на Триколор ТВ, в Живом Журнале, в Вайбере, фотографии своего ветерана можно загрузить в сервис визуальных историй Яндекс.Коллекции. Услышать свои истории и истории миллионов других ветеранов можно в эфире Дорожного радио и в подкастах сайта moypolk.ru.

- Наконец, самый простой вариант, как принять участие в онлайн-акция Бессмертный полк в Самаре в 2020 году. Просто поставить на окно квартиры портрет вашего ветерана в знак того, что в вашей семье помнят и чтят память родных, завоевавших Победу.

- И не забудьте сменить свою аватарку в соцсетях на Журавлика – символ героев Бессмертного полка.

Сфотографируйтесь с портретом вашего ветерана и выложите фото в соцсети с хэштегом #БессмертныйПолкДома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сфотографируйтесь с портретом вашего ветерана и выложите фото в соцсети с хэштегом #БессмертныйПолкДомаФото: Алексей БУЛАТОВ

Встать в ряды «Цифрового Бессмертного полка»

«Комсомольская правда» подготовила большой проект к 75-летию Победы, который станет частью онлайн-акции Бессмертный полк в Самаре 2020. Участником нашего «Цифрового Бессмертного полка» может стать каждый житель Самары и области. Для этого нужно написать историю своего родственника ветерана в соцсетях с хэштегом #этомойгерой или прислать рассказ на почту 1945kp@mail.ru. Ваши воспоминания о родных ветеранах будут размещены на сайте kp.ru и напечатаны в сборнике «75 историй Самарского Бессмертного полка».

Принять участие в акции «Бессмертный полк» в «Прямом эфире»

Самарцев приглашают стать участниками онлайн-акции Бессмертный полк в Самаре 2020 в телевизионном формате. Для этого нужно прислать фото своих героев в электронном виде на адрес pobeda75@tvsamara.ru. Фото участников Великой Отечественной войны украсят студию программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», которую будут вести в День Победы Андрей Малахов и Дарья Златопольская.

Принять участие в акции #Окна_Победы

Эта онлайн-акция стартовала по всей России с 1 мая. Ее суть в том, чтобы украсить окна своей квартиры или дома символами Победы: красными звездами, георгиевскими лентами, лозунгами и портретами родственников фронтовиков. А затем разместить в социальных сетях фотографии украшенного окна с хэштегом #Окна_Победы, в описании добавив поздравления с праздником. Так можно почтить память героев Великой Отечественной, не выходя из дома. Трафареты и аппликации для украшения окон можно скачать на сайте акции.

Онлайн-акция Бессмертный полк в Самаре 2020 соберет участников не меньше, чем традиционные шествия прошлых лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Онлайн-акция Бессмертный полк в Самаре 2020 соберет участников не меньше, чем традиционные шествия прошлых лет.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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