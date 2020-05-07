"Танки двигались прямо по телам погибших": история ветерана Ивана Мишакова.

Зоя Артамонова, дочь:

— Я хочу рассказать про свою маму и её первого мужа. Моя мама жила в селе Фёдоровка и познакомилась с Мишаковым Иваном Ильичом, который жил в селе Аннино. В 1938 году они поженились, а в 1939 году у них родился первый сын, но он вскоре умер, так как наступили голодные времена. В июле 1941 года родился ещё один сын, он выжил. И в сентябре 1941 года Ивана Ильича призвали в армию, он попал в Сталинград. Мама тогда работала грузчицей в заготзерне. Он служил в пехотных войсках простым рядовым. Всего воевал около пяти месяцев.

Сталинградская битва была ужасной: шли ожесточённые бои, наши солдаты гибли и их даже не хоронили. Бывало, танки двигались прямо по телам погибших. В феврале 1942 года он пропал без вести. Конечно, маме сначала о нём ничего не сообщили. О том, что он пропал, ей пришло письмо только в 1946 году.

Мама осталась одна с ребёнком. Потом повторно вышла замуж, и в 1951 году родилась я. И в том же году мама получила свидетельство о том, что её первый муж погиб на войне. Это установили только спустя несколько лет. Степан Ильич до того, как ушёл на фронт, работал на механическом заводе обрубщиком. Когда мне было 5 лет, наш дом загорелся, и все документы о нём и фотографии сгорели. Мама прожила 72 года, работала в колхозе разнорабочей и растила двоих детей.