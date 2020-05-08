Поздравления с Днем Победы от губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

День Победы - самый дорогой для нашего народа, для каждого из нас праздник. Он наполнен искренними эмоциями и воспоминаниями, ощущением торжества жизни и гордостью за нашу Родину, бесконечной благодарностью и уважением к поколению фронтовиков и тружеников тыла.

Великая Отечественная война не обошла стороной ни один дом, ни одну российскую семью. И чем дальше от нас то грозное, полное тягот и лишений время, тем отчетливее мы осознаем величие подвига нашего народа, отстоявшего независимость страны и спасшего мир от фашизма.

Мужество и отвага фронтовиков, стойкость и самоотверженность тружеников тыла, железная воля узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда всегда будут служить для нас примером непревзойденной высоты человеческого духа и беззаветной любви к Родине. И сегодня как никогда важно сохранить это бесценное достояние, всеми силами отстаивать правду о войне, противостоять попыткам пересмотреть ее итоги. В этом - наша ответственность и долг памяти перед теми, кто в жестокой схватке с ненавистным врагом сокрушил фашизм.

Как сказал наш президент Владимир Путин, «наша память - не только дань огромного уважения героическому прошлому - она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство».

Мы по праву гордимся тем, что сделали для Победы жители нашей области. Почти полмиллиона наших земляков сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Половина из них не вернулась домой.

Наша область в годы войны стала кузницей оружия Победы - в рекордные сроки здесь было развернуто масштабное производство военной техники, оружия, боеприпасов и продовольствия для нужд Красной Армии. Куйбышеву отводилась особая роль - наш областной центр был запасной столицей Советского Союза.

Признанием заслуг города-труженика, его огромного вклада в Великую Победу стала общественная инициатива за присвоение столице нашего региона почетного звания «Город трудовой доблести». Рассчитываем, что Самара получит этот высокий статус.

Дорогие ветераны, дорогие труженики тыла! Героическая история нашего Отечества написана вашими ратными и трудовыми подвигами. Вы - наша гордость, слава и подлинное национальное достояние. Именно вам мы обязаны возможностью жить, трудиться, растить наших детей и строить будущее на родной земле. Низкий вам поклон за все, что вы сделали для фронта, для Победы, для восстановления и развития страны.

От всей души желаю вам и вашим близким, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, мира и добра!

С праздником, дорогие земляки!

С юбилеем Великой Победы!

Губернатор Самарской области

Дмитрий Азаров.