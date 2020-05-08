Поздравление с Днем Победы от главы города Самара Елены Лапушкиной

Своей огромной нравственной, вдохновляющей силой этот день объединяет все поколения жителей нашей страны. Великая Победа - это бесценное наследие, которое уже 75 лет мы храним с особым трепетом и гордостью.

Наши земляки сражались на передовой, не покладая рук трудились у заводских станков и в конструкторских бюро, строили военно-воздушную технику. Куйбышевцы оказали поддержку блокадному Ленинграду, Смоленску и Воронежу, принимали участие в восстановлении разрушенного Сталинграда. Жертвуя собственной жизнью ради благополучия своих соотечественников, наши земляки стали примером чести, доблести и искренней преданности Родине.

С особой теплотой и признательностью в этот день я обращаюсь к ветеранам войны. Всем, что сегодня составляет нашу жизнь, мы обязаны подвигу фронтового поколения. Сегодня война становится историей, но мы все отчетливее понимаем, что за эти четыре года вы совершили великий подвиг для своей страны и для тех, кто еще только будет жить на земле.

Мы бережно храним память о героических событиях тех лет и хотим, чтобы будущие поколения самарцев знали и по праву гордились своими предками. Поздравляю с юбилеем Великой Победы! От всего сердца желаю вам и вашим близким счастья, здоровья и благополучия! Пусть в вашем доме всегда царит мир, взаимопонимание и любовь!

Глава городского округа Самара

Елена Лапушкина.