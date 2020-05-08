2020-05-08T10:14:09+03:00
Общество

Горючее для фронта: ветераны «Самаранефтегаза» вспоминают военное прошлое

В тяжелейших условиях военных лет куйбышевские нефтяники сумели обеспечить Красную Армию топливом
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
На промыслах ушедших на фронт мужчин заменяли женщины. Среди них была Анна Демченко (справа). Фото: АО «Самаранефтегаз»На промыслах ушедших на фронт мужчин заменяли женщины. Среди них была Анна Демченко (справа). Фото: АО «Самаранефтегаз»
Изменить размер текста:

«Второе Баку» Куйбышевской области трудно переоценить. Сейчас невозможно представить, чего стоило развернуть нефтедобычу посреди войны, голода и лишений. Профессионалов нефтепромыслового дела не хватало, не говоря уже о бригадах по добыче нефти и газа, сборных пунктах нефти и товарных парках. Даже в бригадах подземного ремонта скважин работали преимущественно женщины и подростки. Именно им, совсем еще юным, недоучившимся, полуголодным и плохо одетым труженикам тыла, суждено было вдохнуть жизнь в промыслы и стать первым поколением куйбышевских нефтяников. Этому поколению принадлежит и жительница Суходола, ветеран-нефтяник АО «Самаранефтегаз» (ПО «Куйбышевнефть») Анна Демченко. Девчонку из немецкой семьи мобилизовали в трудовую армию и отправили из родного Азербайджана в Казахстан, а потом - на Сызранский нефтепромысел. Зимой мобилизованные немцы расчищали дорогу на промысел, который располагался в окрестностях города, а летом - строили дома для нефтяников, ставили буровые вышки. - Это очень тяжелая работа, - вспоминает Анна Оттовна. - Чтобы закрепить вышку, нам приходилось кувалдами разбивать твердую, как камень, глину, месить цементный раствор. Мы были слабые, голодные, но не жаловались. Говорят, глаза боятся, а руки делают. Так и у нас получилось - думали, не осилим, а поставили на нефтепромысле три вышки, одну за другой. После войны Анну перевели на Серноводское месторождение, где она и познакомилась с будущим супругом, сварщиком Александром Демченко - участником войны, вернувшимся в родные места после немецкого плена и множественных ранений. Анна Демченко работала и лаборанткой на Радаевском месторождении, и оператором товарного парка, и до самой пенсии - кочегаром на Якушкинском месторождении. На заслуженный отдых она ушла в 1983 году, посвятив работе в нефтяной отрасли более 40 лет. Коллеги не забывают своего ветерана: АО «Самаранефтегаз» приглашает Анну Оттовну на все праздники. Несмотря на преклонный возраст, Анна Демченко принимает участие во встречах с подрастающим поколением в школах и детских садах. И пишет стихи - ведь ей есть, что сказать потомкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Живу в подсобке, почти без еды, с консульством связи нет»: самарчанка застряла в закрытой провинции Индии
7 мая городе Ахмадабад, откуда Мария Рыпинская уже месяц тщетно пытается уехать, закрываются продуктовые магазины. Сколько девушка еще продержится, она не знает
Новости 24
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 8 мая 2020 года: подтвердились 59 случаев
Число заболевших коронавирусом в Самарской области 8 мая 2020 перевалило за 800 человек
В Самарской области иномарка наехала на 12-летнего велосипедиста
О режиме самоизоляции в Самарской области с 12 мая расскажут 10 мая
В Тольятти перед судом предстанет женщина, убившая друга на Новый год
Обманули на 4 млн рублей: в Самарской области разыскивают жертв опасных мошенников
В Самаре «Рендж Ровер» сбил 9-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неположенном месте
Междугородний автобус в Самарской области перевозил пассажиров без лицензии
Подвиг без срока давности: на КНПЗ восстановили фронтовое прошлое заводчан
В Самаре у 29-летнего драгдилера нашли 140 граммов наркотиков
Дмитрий Азаров потребовал срочно защитить всех врачей от коронавируса
Медики рассказали, почему коронавирус убил еще двоих пациентов в Самаре
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 8 мая 2020 года: больше двух сотен заболевших
В Самаре дружинники проверяют, надели ли маски пассажиры в трамваях и автобусах
Самарские больницы срочно проверят на готовность к коронавирусу
Турбазы Самарской области нарушили режим самоизоляции
В Самаре три автобуса пустили в объезд из-за дорожных работ на улице Советской Армии
Военные продезинфицировали улицы и парки в Самаре и Тольятти
Взяла пистолет с дивана и выстрелила себе в голову: хозяина травмата не стали наказывать за несчастный случай
Названы два города в Самарской области, где нет коронавируса