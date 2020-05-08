Горючее для фронта: ветераны «Самаранефтегаза» вспоминают военное прошлое

«Второе Баку» Куйбышевской области трудно переоценить. Сейчас невозможно представить, чего стоило развернуть нефтедобычу посреди войны, голода и лишений. Профессионалов нефтепромыслового дела не хватало, не говоря уже о бригадах по добыче нефти и газа, сборных пунктах нефти и товарных парках. Даже в бригадах подземного ремонта скважин работали преимущественно женщины и подростки. Именно им, совсем еще юным, недоучившимся, полуголодным и плохо одетым труженикам тыла, суждено было вдохнуть жизнь в промыслы и стать первым поколением куйбышевских нефтяников. Этому поколению принадлежит и жительница Суходола, ветеран-нефтяник АО «Самаранефтегаз» (ПО «Куйбышевнефть») Анна Демченко. Девчонку из немецкой семьи мобилизовали в трудовую армию и отправили из родного Азербайджана в Казахстан, а потом - на Сызранский нефтепромысел. Зимой мобилизованные немцы расчищали дорогу на промысел, который располагался в окрестностях города, а летом - строили дома для нефтяников, ставили буровые вышки. - Это очень тяжелая работа, - вспоминает Анна Оттовна. - Чтобы закрепить вышку, нам приходилось кувалдами разбивать твердую, как камень, глину, месить цементный раствор. Мы были слабые, голодные, но не жаловались. Говорят, глаза боятся, а руки делают. Так и у нас получилось - думали, не осилим, а поставили на нефтепромысле три вышки, одну за другой. После войны Анну перевели на Серноводское месторождение, где она и познакомилась с будущим супругом, сварщиком Александром Демченко - участником войны, вернувшимся в родные места после немецкого плена и множественных ранений. Анна Демченко работала и лаборанткой на Радаевском месторождении, и оператором товарного парка, и до самой пенсии - кочегаром на Якушкинском месторождении. На заслуженный отдых она ушла в 1983 году, посвятив работе в нефтяной отрасли более 40 лет. Коллеги не забывают своего ветерана: АО «Самаранефтегаз» приглашает Анну Оттовну на все праздники. Несмотря на преклонный возраст, Анна Демченко принимает участие во встречах с подрастающим поколением в школах и детских садах. И пишет стихи - ведь ей есть, что сказать потомкам.