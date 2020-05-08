2020-05-08T11:05:10+03:00
Общество

Поздравление с Днем Победы от индивидуального предпринимателя Сергея Ольхов и главы крестьянского (фермерского) хозяйства Марины Ольховой.

Уважаемые земляки! Приближается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне!
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Индивидуальный предприниматель Сергей Ольхов и глава крестьянского (фермерского) хозяйства Марина Ольхова.Индивидуальный предприниматель Сергей Ольхов и глава крестьянского (фермерского) хозяйства Марина Ольхова.
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Этот праздник, как никакой другой, объединяет россиян всех поколений точно так же, как много лет назад наш народ смог объединиться перед лицом беспощадного врага, выстоять в нелегкой борьбе и избавить мир от фашизма. Жители Алексеевского района, наши деды и прадеды, внесли свой вклад в общее дело. Уже 23 июня мирные сельские жители, простые земледельцы, механизаторы и животноводы отправились на фронт, чтобы взять в руки оружие. На фронтах Великой Отечественной войны сражались более трех с половиной тысяч наших земляков. Более двух тысяч не вернулись с полей сражений. В каждом селе, поселке есть семьи, которых коснулась эта война. Люди с любовью и уважением хранят письма с фронта, личные вещи погибших на фронтах и умерших после войны.

Наша семья Ольховых не исключение. Моя мама выросла без отца. Когда дед Гаврила Васильевич Брыкин ушел на фронт, ей было всего три года. Дедушка был сапером, человеком, про которого совершенно справедливо говорят: «Он не имеет права на ошибку». Наш фронтовик похоронен далеко от дома, на христианском кладбище в Одессе. Он отдал свою жизнь, чтобы мы все могли жить, работать на благо Алексеевского района, Самарской области и всей страны, растить детей и внуков, наслаждаться мирным небом над головой. День Победы с детства был моим любимым праздником. Мы помним, как в детстве выходили из дома с цветами и флагами, шли на площадь, пели песни военных лет… Надеемся, и в этом году, несмотря на обстоятельства, мы вспомним героев как всегда - со слезами на глазах и глубокой признательностью за все то, что они для нас сделали. А самые теплые поздравления и слова благодарности хотим сказать нашим дорогим ветеранам и труженикам тыла - для нас, ваших наследников, вы яркий пример стойкости, мужества и героизма. Будьте здоровы и счастливы!

С уважением и наилучшими пожеланиями,индивидуальный предприниматель Сергей Ольхов и глава крестьянского (фермерского) хозяйства Марина Ольхова.

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