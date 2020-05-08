РИТЭК поздравляет самарцев с 75-летием Великой Победы

Прошло 75 лет с того дня, когда закончилась самая страшная и кровопролитная в истории человечества война, в которой наш народ ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость Отечества, спас мир от фашистских захватчиков.Всенародный подвиг старшего поколения навеки останется в памяти потомков как свидетельство величайшего мужества, стойкости духа и самопожертвования.

Достойный вклад в Великую Победу внесли жители Самарской области, отважно сражаясь на фронте, неустанно работая в тылу, создавая оружие Победы и обеспечивая действующую армию всем необходимым.

Наш общий долг – помнить об этом и бережно хранить каждую крупицу правды о войне, проявлять трепетную заботу о ветеранах, свято чтить память погибших.

Много лет в РИТЭКе существует добрая и очень важная традиция: в преддверии Дня Победы навещать ветеранов и тружеников тыла, чтобы вручить им цветы и подарки. В этом году сложная эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в празднование знаменательной даты, однако без внимания пожилые люди не останутся. Ветеранам перечислены денежные средства, доставлены продуктовые наборы и карточки аптечных сетей. Связь поколений для нас – не просто слова. Преемственность, профессиональная и духовная – это образ жизни, принцип согласованной работы на результат.

Священная дата 9 мая – навсегда в сердце каждого, кто знает, какой ценой достался мир, кто превыше всего ставит честь и свободу Родины.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! За свободу и независимость Родины. За ваш послевоенный труд, за все, что вы сделали для будущего. Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучной и мирной жизни!

С Днем Победы!

Заместитель генерального директора- директор ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» ООО РИТЭК» Мухаметвалей Хуснутдинов