Простоял затопленным десятки лет: появились первые фото отреставрированного зала бункера Жукова

В Самаре открылся после реставрации зал совещаний Бункера Жукова – одного из нескольких военных подземелий Куйбышева, возведенных в самом начале Великой Отечественной и исправно прослуживших более трех десятков лет. В отличие от широко известного бункера Сталина, который уже много лет работает в качестве музея, бункер Жукова был рассекречен совсем недавно, а первые экскурсии сюда стали пускать только в 2017 году.

Бункер построили в рекордно короткие срокиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Объект А» - именно так во всех документах значится подземелье, получившее позже в народе название «бункер Жукова» - начали строить еще летом 1941 года, практически сразу после начала войны. Он возводился параллельно с «объектом №15» - подземным Радиоцентром, силами особого управления НКВД. А вот бункер Сталина и бункер Калинина, как и другие подземные объекты «запасной столицы», возводились уже позже, с октября 1941 года силами эвакуированных в Куйбышев специалистов московского метростроя. Кстати, сам маршал Жуков в бункере ни разу не был, хотя и подписал приказ о его строительстве.

В качестве места строительства был выбран берег Волги на 7-й просеке, где уже в то время располагался санаторий военного госпиталя и дача министра обороны (бывшая дача Анны Курлиной). Работу завершили в рекордно короткие сроки – всего за 4 месяца, и 12 ноября «объект А» был сдан. Для того, чтобы замаскировать военное подземелье, рядом с дачей министра быстро возвели маленький спальный корпус санатория, в бункер отсюда вел обычный люк в деревянном полу. Позже, когда бункер забросили, этот корпус снесли, вход завалили грудами строительного мусора, и нашли его случайно.

Сооружение было способно выдержать попадание авиабомбыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бункер Жукова расположен на глубине более 30 метров и способен выдержать попадание авиационной бомбы. Здесь два входа сверху – один из бывшего спального корпуса, второй ведет прямо к даче министра обороны. Кроме того, есть выход прямо на берег Волги. Двойные бронированные двери шлюзов, толстенные бетонные стены – удивительно, как удалось построить все это всего за четыре месяца.

Бункер мог работать в полностью автономном режиме месяц. Здесь были питьевая вода, насос канализации, откачивающий стоки наверх, собственный генератор электричества, который работал с помощью двигателя от трактора «Сталинец». Для спуска вниз изначально был предусмотрен лифт, его построили, но так и не запустили.

Под землю ведет лифт, но им ни разу не пользовалисьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бункер Жукова – полноценный военный командный пункт, рассчитанный на работу десятков солдат и офицеров. Центральный коридор бункера объединяет вокруг себя рабочие и санитарные помещения, буфет и столовую, спальные помещения, а также сердце всего сооружения – зал совещаний.

В 1974 году морально и технически устаревший бункер Жукова закрыли, но он продолжал оставаться засекреченным охраняемым объектом. А в 80-х годах он был затоплен – поговаривают, что тогдашний завхоз сделал это специально, чтобы не возиться с охраной. Уровень воды в коридорах бункера достигал 1,2-2 метров. Приникать сюда рисковали только самые отчаянные диггеры.

Работу электрогенератора обеспечивал двигатель от трактора "Сталинец"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2017 году воду из бункера откачали, в подземелье начали пускать экскурсии. Как рассказал начальник санаторно-курортного комплекса «Приволжский» Михаил Крупнов, для этого потребовалось отказать воду, вычистить все комнаты от грязи и гнилых полов. В наземных комнатах расчистили гору столетнего угля. В общей сложности на свалку уехало 30 КАМАЗов мусора!

Поначалу бункер решили не реконструировать и сохранить в первозданном виде – предполагалось, что впечатления туристов от проржавевших мрачных подземелий будут особенно сильными. И действительно, за два года здесь побывало несколько тысяч человек. Но позже Общественная палата Самарской области вместе с нотариальным сообществом предложили реставрировать зал совещаний. Работы были запанированы к юбилею Победы, и даже пандемия не помешала завершить их вовремя.

- Помочь в реконструкции – наш патриотический долг, - пояснила председатель нотариальной палаты региона Галина Николаева.

Сейчас в бункере оборудуют музейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работы длились месяц, над возрождением зала совещаний работали трое человек. Однако зал реконструировали лишь частично. Сделано это было специально, чтобы посетители смогли ощутить контраст.

- Все материалы строительные спускали и заносили в бункер на руках, из-за пандемии возникли некоторые затруднения с поставками из Москвы, но нам удалось их преодолеть, - рассказал журналисту «КП-Самара» главный инженер строительной компании Аскер Аюпов. – За основу брали сохранившиеся фрагменты отделки стен, постарались все максимально выдержать. Мы много лет занимаемся реставрацией исторических зданий, поэтому опыт большой.

За основу реставрации взяли сохранившиеся элементы отделкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аскер Аюпов признается: главной сложностью при работе в бункере стала сильная влажность. Изначально здесь был предусмотрен зазор для циркуляции воздуха: на несущие стены крепилась металлическая арматура-каркас, на нее – сетка-рабица, и сверху наносилась штукатурка.

- Мы убрали этот проржавевший каркас, но сохранили технологический зазор между стеной и фальшпанелями для воздуха, - объясняет строитель. – Паркет, который лежал на полу, сняли, просушили, восстановили и уложили обратно. Для стен использовали современные влагостойкие материалы - стекломагниевые листы, пенополиуретановые фасадные обрамления, специальные влагостойкие краски. Но за основу брали сохранившиеся элементы.

Половину зала оставили в первозданном виде - для контрастаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все работы профинансировало нотариальное сообщество города. В Общественной палате Самарской области надеются, что этот пример подхватят и другие общественники и бизнесмены, а восстановленный бункер Жукова станет значимой туристической достопримечательностью Самары.

- Уверен, что туристы, которые приедут и увидят такой восстановленный командный пункт, обязательно расскажут о нем дальше, поделятся впечатлениями, что будет способствовать дальнейшему повышению туристической привлекательности региона и укреплению его экономики, - подчеркнул зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

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