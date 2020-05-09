День Победы в Самаре 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция с улиц города

В этом году праздник, посвященный 75-летнему юбилею со дня окончания Великой Отечественной войны в основном переместится в онлайн. Из-за борьбы с коронавирусом и режима самоизоляции были отменены масштабные парады по всей стране. Тем не менее в этот день пройдет много различных мероприятий и акций. Не пропустить их все поможет прямая онлайн-трансляция в День Победы в Самаре 9 мая 2020 года, которую проведет "КП-Самара".

В течение всего дня наши журналисты и фотографы будут смотреть, что происходит на улицах города, как будут поздравлять ветеранов и как пройдут ранее анонсированные онлайн-акции в городе.

Полная программа вместе с театральными акциями доступна в нашей афише.

В 11.00 начнется воздушный парад. Мы проведем специальную онлайн-трансляцию и расскажем о том, какие самолеты пролетят над городом в этот день, даже если вы не разглядите их в небе.

В 12.00 всех горожан приглашают выйти на балконы или встать у окон домов с портретами своих предков. Это будет такой домашний "Бессмертный полк". Фотографии предлагают размещать в инстаграме с хештегом #БессмертныйПолкДома. Онлайн-трансляция пройдет на сайте kp.ru.

В 20.00 по самарскому времени все желающие смогут принять участие во флешмобе "Песня на балконе". Для этого нужно выйти и после минуты молчания исполнить песню День Победы.

А в 22.00 над городом прогремит салют, который будет виден со многих точек. КП-Самара проведет онлайн-трансляцию этого события. Горожане могут присоединиться к световому шоу: для этого нужно выключить свет и посветить в окно фонариком.