2020-05-08T23:35:25+03:00
Общество

День Победы в Самаре 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция с улиц города

В 10.00 начнется прямая онлайн-трансляция всех событий на День Победы в Самаре 9 мая 2020 года, все, что происходит на улицах города и что хотят рассказать жители
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В этом году никто не выйдет на улицы, но праздник все равно состоитсяВ этом году никто не выйдет на улицы, но праздник все равно состоитсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В этом году праздник, посвященный 75-летнему юбилею со дня окончания Великой Отечественной войны в основном переместится в онлайн. Из-за борьбы с коронавирусом и режима самоизоляции были отменены масштабные парады по всей стране. Тем не менее в этот день пройдет много различных мероприятий и акций. Не пропустить их все поможет прямая онлайн-трансляция в День Победы в Самаре 9 мая 2020 года, которую проведет "КП-Самара".

В течение всего дня наши журналисты и фотографы будут смотреть, что происходит на улицах города, как будут поздравлять ветеранов и как пройдут ранее анонсированные онлайн-акции в городе.

Полная программа вместе с театральными акциями доступна в нашей афише.

В 11.00 начнется воздушный парад. Мы проведем специальную онлайн-трансляцию и расскажем о том, какие самолеты пролетят над городом в этот день, даже если вы не разглядите их в небе.

В 12.00 всех горожан приглашают выйти на балконы или встать у окон домов с портретами своих предков. Это будет такой домашний "Бессмертный полк". Фотографии предлагают размещать в инстаграме с хештегом #БессмертныйПолкДома. Онлайн-трансляция пройдет на сайте kp.ru.

В 20.00 по самарскому времени все желающие смогут принять участие во флешмобе "Песня на балконе". Для этого нужно выйти и после минуты молчания исполнить песню День Победы.

А в 22.00 над городом прогремит салют, который будет виден со многих точек. КП-Самара проведет онлайн-трансляцию этого события. Горожане могут присоединиться к световому шоу: для этого нужно выключить свет и посветить в окно фонариком.

День Победы 2020 в Самаре: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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