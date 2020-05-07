2020-05-07T13:20:10+03:00
Общество

День Победы 9 мая 2020 года в Самаре: что посмотреть, онлайн-акции

Рассказываем читателям, как будем отмечать День Победы 9 мая 2020 года в Самаре в условиях самоизоляции
Ольга РЕШЕТНИКОВА
Поделиться:
День Победы 9 мая 2020 года в Самаре пройдет в условиях самоизоляцииДень Победы 9 мая 2020 года в Самаре пройдет в условиях самоизоляцииФото: Андрей ЦЫГАНОВ
Изменить размер текста:

День Победы 9 мая 2020 года в Самаре будут встречать в особых условиях. Из-за угрозы коронавирусной инфекции перенесен парад на площади Куйбышева, не будет народных гуляний в парках и на набережной. Но даже в этой непростой ситуации можно достойно встреть 75-летие Победы. Наш город и вся Самарская область отметят этот весенний праздник целым рядом общественных онлайн-акций и мероприятий, к которым может присоединиться каждый, чтобы почтить память ветеранов войны и тыла, подаривших нам Победу.

Воздушный парад над городом

Традиционный военный парад, который каждый год проходит на площади Куйбышева, на День Победы 9 мая 2020 года в Самаре не состоится. По просьбе ветеранов его перенесут на середину лета или осень. Вместо проходов по площади пеших колонн и военной техники, самарцам покажут воздушный парад. В небе над городом можно будет увидеть звено сверхзвуковых истребителей Су-34 и пару фронтовых бомбардировщиков-разведчиков Су-24МР, а также транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8. Они пролетят над Самарой на высоте 400 м со скоростью 200-250 км/ч.

Сверхзвуковой истребитель Су-34 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сверхзвуковой истребитель Су-34Фото: Михаил ФРОЛОВ

Онлайн-акция «Бессмертный полк»

Традиционное шествие с портретами родственников-ветеранов по площади Куйбышева на День Победы 9 мая 2020 года в Самаре также не состоится. Принять участие во всемирной акции Бессмертный полк в этом году можно виртуально. 9 мая в 12.00 организаторы патриотической акции приглашают всех жителей нашего региона встать с портретами своих героев, фронтовиков и тружеников тыла, на балконах и у окон своих квартир и домов и таким образом почтить память героев-победителей. Этот трогательный момент можно запечатлеть на фото, написать историю своего героя-фонтовика и отправить в Instagram с хэштегом #БессмертныйПолкДома. И фото попадет на интерактивную карту мира, где будет проходить построение виртуального Бессмертного полка.

По всей стране, и в Самаре тоже, в честь Дня Победы 2020 будет много онлайн-акций, в которых принять участие может каждый.

Акция Бессмертный полк пройдет в условиях самоизоляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Акция Бессмертный полк пройдет в условиях самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поем «День Победы» вместе со всей страной

В 20.00 по самарскому времени пройдет традиционная минута молчания в память о погибших на полях Великой Отечественной войны. После этого по теле- и радиоканалам начнется трансляция знаменитой песни «День Победы». Самарцам предлагают спеть ее вместе со всей страной дома в кругу семьи или выйдя на балкон. Автор этой музыкальной акции – актер Василий Лановой, который несколько лет подряд был ведущим торжественного парада на площади Куйбышева в Самаре на День Победы 9 мая.

Салют на День Победы 9 мая 2020 в Самаре

Жителям областной столицы обещают традиционный салют на День Победы. Уже известно, что будет дано более 30 залпов. Но в каких точках будут установлены орудия для праздничного фейерверка, пока не сообщают. Предполагается, что залпы будут из разных точек города, чтобы яркими огнями салюта могли полюбоваться из окон домов и с балконов многие жители Самары.

Самарцам обещают праздничный салют Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Самарцам обещают праздничный салютФото: Андрей ЦЫГАНОВ

Акция «Свет Памяти»

В память о тех, кто не вернулся с войны, в День Победы 9 мая 2020 года в Самаре пройдет акция «Свет Памяти». Жителям города и области предлагают в этот день в 22.00 погасить свет и зажечь в окнах домов фонарики в память о погибших. Это могут быть фонарики на мобильных телефонах, гаджетах или электронные.

Онлайн-представления в театрах и на концертных площадках города

Самарский академический театр оперы и балета

К юбилею Победы Самарский оперный театр подготовил серию онлайн-концертов. В исполнении солистов прозвучат песни, темой которых стала Великая Отечественная война.

Трансляция концерта «Последний бой» (12+)

Песни о войне исполнят солисты Самарского академического театра оперы и балета.

КОГДА: 7 мая, 17.00.

ГДЕ:

http://www.opera-samara.net/

https://www.youtube.com/channel/UCI1R1ixWnGzrLLErTZuoIiw

https://vk.com/samaraopera

Трансляция концерта «Эхо прошедшей воны» (12+)

Лирические песни о войне споют солисты Самарского оперного театра.

КОГДА: 8 мая, 17.00.

ГДЕ:

http://www.opera-samara.net/

https://www.youtube.com/channel/UCI1R1ixWnGzrLLErTZuoIiw

https://vk.com/samaraopera

«Седьмая (Ленинградская) симфония» (12+)

Шедевр композитора Дмитрия Шостаковича прозвучит в исполнении оркестра САТОБ, за дирижерским пультом – главный дирижер театра Евгений Хохлов.

КОГДА: 9 мая, 10.00.

ГДЕ:

http://www.opera-samara.net/

https://www.youtube.com/channel/UCI1R1ixWnGzrLLErTZuoIiw

https://vk.com/samaraopera

Трансляция концерта «На всю оставшуюся жизнь» (12+)

Песни о войне исполнит солист Самарского театра оперы и балета Василий Святкин, аккомпанировать ему будет Вячеслав Шевердин.

КОГДА: 9 мая, 12.00.

ГДЕ:

http://www.opera-samara.net/

https://www.youtube.com/channel/UCI1R1ixWnGzrLLErTZuoIiw

https://vk.com/samaraopera

Самарский академический театр драмы им. Горького

Премьера спектакля «Не покидай меня» (16+)

Накануне Дня Победы 9 мая 2020 года в Самаре состоится премьера спектакля, который должен был пройти на сцене самарской драмы. Но пандемия коронавируса внесла коррективы в нашу жизнь, и теперь спектакль «Не покидай меня» по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева можно будет увидеть на телеканале «Губерния». Это драматическая баллада о судьбе четырех девушек-разведчиц, которые отправились на спецзадание. Под видом артистов они должны проникнуть в тыл врага, чтобы дать радиосигнал для уничтожения фашистов.

КОГДА: 8 мая, 21.05.

ГДЕ: Телеканал «Губерния».

Самарский драмтеатр представит премьеру спектакля. Фото: архив театра

Самарский драмтеатр представит премьеру спектакля. Фото: архив театра

Театр «Самарская площадь»

Онлайн-спектакль «Красное вино Победы» (12+)

Если представить войну как матч за мировое первенство, только в этой смертельной игре участвуют миллионы «игроков», а сама «игра» длится четыре года, то госпиталь - это «скамейка запасных». Каково молодым ребятам на этой «скамейке»? Они болельщики, их кровати ходят ходуном, им хочется в бой. Им никто ничего не объявил, но по странному поведению медперсонала они поняли, что «игра» закончена. И наступает всеобщий выплеск скопленного адреналина. Артисты заставят зрителей вспомнить эти счастливые слезы Победы…

КОГДА: 8 мая, 19.00.

ГДЕ: https://vk.com/theatersamarasquare

https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ

Спектакль - воспоминания о войне. Фото: архив театра

Спектакль - воспоминания о войне. Фото: архив театра

Трансляция премьеры спектакля «Нас не надо жалеть»

Этот спектакль также был запланирован для показа самарцам 8 мая на сцене театра «Самарская площадь» к 75-летию Победы. В условиях самоизоляции трогательное представление, основанное на воспоминаниях о Великой Отечественной войне, можно будет посмотреть в День Победы 9 мая 2020 года в формате онлайн-трансляции.

КОГДА: 9 мая, 19.00.

ГДЕ: https://vk.com/theatersamarasquare

https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ

Самарский театр юного зрителя «СамАРТ»

Онлайн-спектакль «Василий Теркин» (12+)

К 75-летию Победы Самарский театр юного зрителя покажет свой легендарный спектакль по поэме Александра Твардовского «Василий Теркин». Постановке исполнилось 15 лет, ее сыграли более 150 раз. Это спектакль о войне, о силе человеческого единения. Заглавного героя сыграет не один актер, а сразу несколько.

КОГДА: 7 мая, 16.00 и 9 мая, 17.00.

ГДЕ: www.youtube.com/samart1930

Спектаклю "Василий Теркин" 15 лет! Фото: архив театра

Спектаклю "Василий Теркин" 15 лет! Фото: архив театра

Центр российской кинематографии. Кинотеатр «Художественный»

Старейший самарский кинотеатр ко Дню Победы 9 мая 2020 года проведет виртуальные мероприятия. Зрителей ждут игровые и документальные фильмы, лекции с участием авторов фильмов и киноведов.

8 мая

Военная драма «В тылу врага» (12+), 1941 год – 10.00

Документальный фильм «Умереть в Сталинграде» (12+), 2013 г. – 15.00

Документальный фильм «Дороги Победы» (12+), 2015 г. – 19.00.

9 мая

Премьера документального фильма «Волга в огне» (12+), 2020 г. – 9.00

Военная драма «В шесть часов вечера после войны» (12+), 1944 г. – 10.00

Онлайн-открытие фотовыставки «Дорогами Победы. Освобожденная Европа» - 15.00

Документальный фильм «Бессмертный полк» (12+), 2017 г. – 19.00.

10 мая

Военная драма «Жила была девочка» (12+), 1944 г. – 10.00

Документальный фильм «Дети военного времени» (12+), 2012 г. – 15.00.

Документальный фильм «Куйбышев – столица подшипников» (12+), 2015 г. -19.00.

11 мая

Детский художественный фильм «Слон и веревочка» (6+), 1945 г. – 10.00

Документальный фильм «Тростенец. Мы должны им память» (12+), 2015 г. – 15.00

Военная драма «Двадцать дней без войны» (12+), 1976 г. – 19.00.

ГДЕ:

https://vk.com/crkhud

https://vk.com/treugolnik63

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Учили морзянке, военным кодам и стрельбе»: во время войны бригадой связистов на Куйбышевском телеграфе командовала 16-летняя девочка
Юным телеграфисткам в военные годы даже в тылу приходилось не только передавать массу информации, но и учиться владеть оружием и даже разгружать почтовые вагоны
«Перед глазами темнело от высокой температуры, но я все равно шла к пациентам»: 10 историй медиков, умерших из-за коронавируса
«Комсомолка» рассказывает о тех, кто до последнего боролся за человеческие жизни и о том, как развивалась смертельная болезнь у них самих
День памяти Блаженной Матроны Московской 2020: история и традиции праздника
В православной традиции принято почитание десятков и даже сотен святых. Но есть среди них те, кого наш народ любит и почитает особо. 2 мая Православная Церковь отмечает день памяти святой Матронушки Московской
Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей личных средств больнице Усинска
На деньги президента «ЛУКОЙЛа» приобретаются аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, функциональные кровати, электрокардиографы, расходные материалы и средства индивидуальной защиты
Онлайн-акция Бессмертный полк в Самаре 2020: программа, расписание, участники
Из-за пандемии коронавируса празднование Дня Победы на главной площади города заменит онлайн-акция Бессмертный полк в Самаре 2020. Стать ее участником может каждый. Смотрите подробную программу акции памяти
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 7 мая 2020 года:
В Самаре задержали мужчину, который собирался совершить кражу на железнодорожных путях
Оперштаб рассказал детали гибели двух мужчин от коронавируса в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 67 человек в Самарской области
К юбилею Великой Победы: говорим спасибо за #мирноенебо75!
Легендарный ГАЗ-АА военных времен был установлен у инженерного факультета СамГАУ
Трое пострадали: в Самарской области иномарка столкнулась с мотоциклом «Урал»
Поволжский банк Сбербанка дает возможность превратить рисунки детей в электронные открытки к 9 Мая
Двое жителей Тольятти прописали в своих квартирах 25 нелегалов
«Поцеловал» дерево: в Самарской области водитель «четырнадцатой» попал в серьезное ДТП
Количество умерших от коронавируса в Самарской области на 7 мая достигло восьми человек
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 7 мая 2020 года: подтвердились 67 случаев
К годовщине Победы самарцам представят цифровую летопись Безымянки
В Тольятти судебные приставы остановили работу стройки на месяц из-за мигранта
Взятка решила: в Самарской области в ветклинику поставляли контрафактные лекарства
Появились фото страшной аварии в Самарской области, в которой погибли шесть человек
В Самарской области управляющая компания украла 250 тысяч рублей коммунальных платежей
«Спартак» до конца мая выкупит Александра Соболева у «Крыльев Советов»
В Тольятти мужчина украл со склада более 360 кг металлоконструкций
Пятеро взрослых и один ребенок погибли в страшном ДТП в Красноярском районе Самарской области
Валил густой черный дым: в Жигулевске горела трава на площади 300 кв.м
В Самаре всех призывников в 2020 году проверят на коронавирус
В Самаре тестировать на коронавирус будут тех, кто часто контактирует с людьми
В Самаре стритрейсеров хотят наказать за нарушение самоизоляции
В Самарской области дистанционное обучение хотят продлить до лета
Коронавирус в Тольятти, последние новости на 7 мая 2020: больных будут лечить еще в одной больнице
В Самаре могут установить памятник врачам, спасающим людей от коронавируса
Михаил Жданов объяснил, почему ушел с поста министра промышленности Самарской области
В Тольятти еще одну больницу отдадут под лечение коронавируса