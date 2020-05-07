День Победы 9 мая 2020 года в Самаре: что посмотреть, онлайн-акции

День Победы 9 мая 2020 года в Самаре будут встречать в особых условиях. Из-за угрозы коронавирусной инфекции перенесен парад на площади Куйбышева, не будет народных гуляний в парках и на набережной. Но даже в этой непростой ситуации можно достойно встреть 75-летие Победы. Наш город и вся Самарская область отметят этот весенний праздник целым рядом общественных онлайн-акций и мероприятий, к которым может присоединиться каждый, чтобы почтить память ветеранов войны и тыла, подаривших нам Победу.

Воздушный парад над городом

Традиционный военный парад, который каждый год проходит на площади Куйбышева, на День Победы 9 мая 2020 года в Самаре не состоится. По просьбе ветеранов его перенесут на середину лета или осень. Вместо проходов по площади пеших колонн и военной техники, самарцам покажут воздушный парад. В небе над городом можно будет увидеть звено сверхзвуковых истребителей Су-34 и пару фронтовых бомбардировщиков-разведчиков Су-24МР, а также транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8. Они пролетят над Самарой на высоте 400 м со скоростью 200-250 км/ч.

Сверхзвуковой истребитель Су-34Фото: Михаил ФРОЛОВ

Онлайн-акция «Бессмертный полк»

Традиционное шествие с портретами родственников-ветеранов по площади Куйбышева на День Победы 9 мая 2020 года в Самаре также не состоится. Принять участие во всемирной акции Бессмертный полк в этом году можно виртуально. 9 мая в 12.00 организаторы патриотической акции приглашают всех жителей нашего региона встать с портретами своих героев, фронтовиков и тружеников тыла, на балконах и у окон своих квартир и домов и таким образом почтить память героев-победителей. Этот трогательный момент можно запечатлеть на фото, написать историю своего героя-фонтовика и отправить в Instagram с хэштегом #БессмертныйПолкДома. И фото попадет на интерактивную карту мира, где будет проходить построение виртуального Бессмертного полка.

По всей стране, и в Самаре тоже, в честь Дня Победы 2020 будет много онлайн-акций, в которых принять участие может каждый.

Акция Бессмертный полк пройдет в условиях самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поем «День Победы» вместе со всей страной

В 20.00 по самарскому времени пройдет традиционная минута молчания в память о погибших на полях Великой Отечественной войны. После этого по теле- и радиоканалам начнется трансляция знаменитой песни «День Победы». Самарцам предлагают спеть ее вместе со всей страной дома в кругу семьи или выйдя на балкон. Автор этой музыкальной акции – актер Василий Лановой, который несколько лет подряд был ведущим торжественного парада на площади Куйбышева в Самаре на День Победы 9 мая.

Салют на День Победы 9 мая 2020 в Самаре

Жителям областной столицы обещают традиционный салют на День Победы. Уже известно, что будет дано более 30 залпов. Но в каких точках будут установлены орудия для праздничного фейерверка, пока не сообщают. Предполагается, что залпы будут из разных точек города, чтобы яркими огнями салюта могли полюбоваться из окон домов и с балконов многие жители Самары.

Самарцам обещают праздничный салютФото: Андрей ЦЫГАНОВ

Акция «Свет Памяти»

В память о тех, кто не вернулся с войны, в День Победы 9 мая 2020 года в Самаре пройдет акция «Свет Памяти». Жителям города и области предлагают в этот день в 22.00 погасить свет и зажечь в окнах домов фонарики в память о погибших. Это могут быть фонарики на мобильных телефонах, гаджетах или электронные.

Онлайн-представления в театрах и на концертных площадках города

Самарский академический театр оперы и балета

К юбилею Победы Самарский оперный театр подготовил серию онлайн-концертов. В исполнении солистов прозвучат песни, темой которых стала Великая Отечественная война.

Трансляция концерта «Последний бой» (12+)

Песни о войне исполнят солисты Самарского академического театра оперы и балета.

КОГДА: 7 мая, 17.00.

ГДЕ:

http://www.opera-samara.net/

https://www.youtube.com/channel/UCI1R1ixWnGzrLLErTZuoIiw

https://vk.com/samaraopera

Трансляция концерта «Эхо прошедшей воны» (12+)

Лирические песни о войне споют солисты Самарского оперного театра.

КОГДА: 8 мая, 17.00.

ГДЕ:

http://www.opera-samara.net/

https://www.youtube.com/channel/UCI1R1ixWnGzrLLErTZuoIiw

https://vk.com/samaraopera

«Седьмая (Ленинградская) симфония» (12+)

Шедевр композитора Дмитрия Шостаковича прозвучит в исполнении оркестра САТОБ, за дирижерским пультом – главный дирижер театра Евгений Хохлов.

КОГДА: 9 мая, 10.00.

ГДЕ:

http://www.opera-samara.net/

https://www.youtube.com/channel/UCI1R1ixWnGzrLLErTZuoIiw

https://vk.com/samaraopera

Трансляция концерта «На всю оставшуюся жизнь» (12+)

Песни о войне исполнит солист Самарского театра оперы и балета Василий Святкин, аккомпанировать ему будет Вячеслав Шевердин.

КОГДА: 9 мая, 12.00.

ГДЕ:

http://www.opera-samara.net/

https://www.youtube.com/channel/UCI1R1ixWnGzrLLErTZuoIiw

https://vk.com/samaraopera

Самарский академический театр драмы им. Горького

Премьера спектакля «Не покидай меня» (16+)

Накануне Дня Победы 9 мая 2020 года в Самаре состоится премьера спектакля, который должен был пройти на сцене самарской драмы. Но пандемия коронавируса внесла коррективы в нашу жизнь, и теперь спектакль «Не покидай меня» по пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева можно будет увидеть на телеканале «Губерния». Это драматическая баллада о судьбе четырех девушек-разведчиц, которые отправились на спецзадание. Под видом артистов они должны проникнуть в тыл врага, чтобы дать радиосигнал для уничтожения фашистов.

КОГДА: 8 мая, 21.05.

ГДЕ: Телеканал «Губерния».

Самарский драмтеатр представит премьеру спектакля. Фото: архив театра

Театр «Самарская площадь»

Онлайн-спектакль «Красное вино Победы» (12+)

Если представить войну как матч за мировое первенство, только в этой смертельной игре участвуют миллионы «игроков», а сама «игра» длится четыре года, то госпиталь - это «скамейка запасных». Каково молодым ребятам на этой «скамейке»? Они болельщики, их кровати ходят ходуном, им хочется в бой. Им никто ничего не объявил, но по странному поведению медперсонала они поняли, что «игра» закончена. И наступает всеобщий выплеск скопленного адреналина. Артисты заставят зрителей вспомнить эти счастливые слезы Победы…

КОГДА: 8 мая, 19.00.

ГДЕ: https://vk.com/theatersamarasquare

https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ

Спектакль - воспоминания о войне. Фото: архив театра

Трансляция премьеры спектакля «Нас не надо жалеть»

Этот спектакль также был запланирован для показа самарцам 8 мая на сцене театра «Самарская площадь» к 75-летию Победы. В условиях самоизоляции трогательное представление, основанное на воспоминаниях о Великой Отечественной войне, можно будет посмотреть в День Победы 9 мая 2020 года в формате онлайн-трансляции.

КОГДА: 9 мая, 19.00.

ГДЕ: https://vk.com/theatersamarasquare

https://www.youtube.com/channel/UC-Mq8slG_QL1bRmX-tIUmkQ

Самарский театр юного зрителя «СамАРТ»

Онлайн-спектакль «Василий Теркин» (12+)

К 75-летию Победы Самарский театр юного зрителя покажет свой легендарный спектакль по поэме Александра Твардовского «Василий Теркин». Постановке исполнилось 15 лет, ее сыграли более 150 раз. Это спектакль о войне, о силе человеческого единения. Заглавного героя сыграет не один актер, а сразу несколько.

КОГДА: 7 мая, 16.00 и 9 мая, 17.00.

ГДЕ: www.youtube.com/samart1930

Спектаклю "Василий Теркин" 15 лет! Фото: архив театра

Центр российской кинематографии. Кинотеатр «Художественный»

Старейший самарский кинотеатр ко Дню Победы 9 мая 2020 года проведет виртуальные мероприятия. Зрителей ждут игровые и документальные фильмы, лекции с участием авторов фильмов и киноведов.

8 мая

Военная драма «В тылу врага» (12+), 1941 год – 10.00

Документальный фильм «Умереть в Сталинграде» (12+), 2013 г. – 15.00

Документальный фильм «Дороги Победы» (12+), 2015 г. – 19.00.

9 мая

Премьера документального фильма «Волга в огне» (12+), 2020 г. – 9.00

Военная драма «В шесть часов вечера после войны» (12+), 1944 г. – 10.00

Онлайн-открытие фотовыставки «Дорогами Победы. Освобожденная Европа» - 15.00

Документальный фильм «Бессмертный полк» (12+), 2017 г. – 19.00.

10 мая

Военная драма «Жила была девочка» (12+), 1944 г. – 10.00

Документальный фильм «Дети военного времени» (12+), 2012 г. – 15.00.

Документальный фильм «Куйбышев – столица подшипников» (12+), 2015 г. -19.00.

11 мая

Детский художественный фильм «Слон и веревочка» (6+), 1945 г. – 10.00

Документальный фильм «Тростенец. Мы должны им память» (12+), 2015 г. – 15.00

Военная драма «Двадцать дней без войны» (12+), 1976 г. – 19.00.

ГДЕ:

https://vk.com/crkhud

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