2020-05-08T23:36:21+03:00
Общество

Воздушный Парад Победы в Самаре 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Уже в 11.00 начнется прямая онлайн-трансляция воздушного Парада Победы в Самаре 9 мая 2020 года, лучшие моменты на видео. Какие самолеты пролетят в авиапараде
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Два фронтовых бомбардировщика-разведчика Су-24МР прилетят из Челябинской областиДва фронтовых бомбардировщика-разведчика Су-24МР прилетят из Челябинской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Это событие станет одним из самых важных мероприятий нынешнего Дня Победы : истребители и вертолеты пролетят над несколькими городами, но авиапарады в Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске станут самыми масштабными. В 10.30 начнется прямая онлайн-трансляция Воздушного Парада Победы в Самаре 9 мая 2020 года. Сам авиапарад начнется в 11.00.

Мы представим видеозаписи пролетающих над городом самолетом, вертолетов, штурмовиков. Участвовать в авиационном параде будут шесть машин с разных авиабаз ЦВО.

Также мы покажем фотографии пролетающих в небе машин и расскажем об их характеристиках и истории.

9 мая в Самаре поднимутся в воздух два вертолета Ми-8. А из Челябинской области сюда прилетят два фронтовых бомбардировщика-разведчика Су-24МР и два сверхзвуковых истребителя Су-34.

Присоединяйтесь к просмотру на сайте kp.ru, а также оставляйте свои фото и видео в комментариях в группе ВК КП-Самара.

Вы можете узнать обо всех событиях Дня Победы 2020 в Самаре в нашей трансляции. А за виртуальным шествием Бессмертного полка можно будет следить на сайте kp.ru.

Воздушный Парад Победы в Самаре 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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