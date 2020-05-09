Воздушный Парад Победы в Самаре 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция.

Это событие станет одним из самых важных мероприятий нынешнего Дня Победы : истребители и вертолеты пролетят над несколькими городами, но авиапарады в Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске станут самыми масштабными. В 10.30 начнется прямая онлайн-трансляция Воздушного Парада Победы в Самаре 9 мая 2020 года. Сам авиапарад начнется в 11.00.

Мы представим видеозаписи пролетающих над городом самолетом, вертолетов, штурмовиков. Участвовать в авиационном параде будут шесть машин с разных авиабаз ЦВО.

Также мы покажем фотографии пролетающих в небе машин и расскажем об их характеристиках и истории.

9 мая в Самаре поднимутся в воздух два вертолета Ми-8. А из Челябинской области сюда прилетят два фронтовых бомбардировщика-разведчика Су-24МР и два сверхзвуковых истребителя Су-34.

Присоединяйтесь к просмотру на сайте kp.ru, а также оставляйте свои фото и видео в комментариях в группе ВК КП-Самара.

Вы можете узнать обо всех событиях Дня Победы 2020 в Самаре в нашей трансляции. А за виртуальным шествием Бессмертного полка можно будет следить на сайте kp.ru.