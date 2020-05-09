Салют на День Победы в Самаре 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

В 22.00 по самарскому времени начнется прямая онлайн-трансляция праздничного салюта на День Победы в Самаре 9 мая 2020 года. К сожалению, из-за режима самоизоляции, любоваться расцветающими в небе узорами можно будет только из окна или с балкона. А вот жители окраин смогут посмотреть салют на сайте kp.ru.

Запуск салюта начнется в 22.00. Установки разместят на баржах, которые будут курсировать по Волге. Всего дадут 30 залпов с перерывом в тридцать секунд между ними.

После этого в небе распустятся узоры фейерверков Ассоль и Вега в различных цветах.

Напоминаем, что в Самаре в рамках борьбы с коронавирусом действуют серьезные ограничительные меры. Не допускается большое скопление людей. Во избежание проблем лучше провести праздничный день дома.