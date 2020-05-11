Новое постановление губернатора Самарской области о смягчении режима самоизоляции №110 от 11 мая 2020 года

Публикуем полный текст постановления Дмитрия Азарова о смягчении режима самоизоляции в Самарской области и снятии ряда ограничений с 12 мая. Текстовый вариант для более подробного изучения.

О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области

от 03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV»

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области

от 03.04.2020 № 70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на

os территории Самарской области и внесении изменений в постановление о

g Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима о

о повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в целях минимизации риска распространения новой коронвирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

в пункте 2.3 слова «по 11 мая» заменить словами «по 18 мая»;

пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Приостановить до 31 мая 2020 года включительно:

1) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, аттракционов, иных объектов развлекательной инфраструктуры, аквапарков, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений с массовым пребыванием людей;

2) работу бассейнов, фитнес-центров, частных бань, объектов физкультуры и спорта;

3) посещение социальных учреждений с круглосуточным пребыванием граждан, медицинских учреждений, в которых осуществляется оказание стационарной медицинской помощи, учреждений уголовно-исполнительной системы.»;

дополнить пунктом 2.5.1 следующего содержания: «2.5.1. Ограничить до 18 мая 2020 года включительно работу: 1) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций;

2) организаций розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также организаций розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, перечень которых указан в приложении к настоящему постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Данное ограничение не распространяется:

на объекты розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

на организации, осуществляющие на территории муниципальных районов и городских округов Самарской области, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению, торговлю непродовольственными товарами, не включенными в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, в объектах торговли, имеющих торговый зал площадью не более 400 кв. метров и отдельный наружный (уличный) вход (за исключением вещевых рынков и ярмарок), при соблюдении условия нахождения одновременно не более одного покупателя на каждые 15 кв. метров площади торгового зала;

3) туристических баз и баз отдыха (за исключением случаев размещения командировочных лиц);

4) организаций, а также самозанятых граждан, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход в налоговых органах, обеспечивающих предоставление услуг населению, за исключением предоставления услуг населению в дистанционном режиме, и (или) по предварительной записи, и (или) на дому;

5) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные центры), за исключением осуществления деятельности в части:

доставки в органы государственной власти, органы местного самоуправления, территориальные органы федеральных внебюджетных фондов (далее - органы) заявлений и документов о предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также комплексных запросов, принятых многофункциональными центрами от заявителей;

получения от органов документов по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также по результатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексных запросах, принятых многофункциональными центрами от заявителей;

выдачи по предварительной записи (посредством персонального информирования заявителей для их приглашения за получением результатов оказания государственных и муниципальных услуг на конкретную дату и время) заявителям документов, полученных от органов по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также по результатам предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексных запросах, принятых многофункциональными центрами от заявителей;

предоставления по предварительной записи приоритетных государственных услуг согласно перечню, установленному распоряжением Правительства Самарской области от 10.04.2020 № 147-р;

6) государственных, а также муниципальных учреждений и предприятий, за исключением тех, которые продолжат функционировать в соответствии с решением органов, в ведении которых они находятся;

7) нотариусов, а таже лиц, обеспечивающих их деятельность, за исключением совершения неотложных нотариальных действий;

8) органов записи актов гражданского состояния, за исключением предоставления государственных услуг в части государственной регистрации рождения и смерти, государственной регистрации актов гражданского состояния по ранее поданным заявлениям и в случаях возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.»;

в пункте 2.6:

в абзаце третьем слова «Указом Президента Российской Федерации и постановлением Правительства Самарской области от 03.04.2020 № 212 «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Самарской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - постановление № 212)» заменить словами «настоящим постановлением»;

после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«осуществления на территории муниципальных районов и городских округов Самарской области, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению, индивидуальных занятий физической культурой и спортом на открытых пространствах, а также прогулок на улице не более двух человек вместе при условии социального дистанцирования на территориях общегородского значения (в городских округах), исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок;»;

в абзаце пятом слова «Указом Президента Российской Федерации (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки) и постановлением № 212» заменить словами «настоящим постановлением»;

в пункте 2.7 слова «Указом Президента Российской Федерации и постановлением № 212» заменить словами «настоящим постановлением»;

пункт 2.11 изложить в следующей редакции:

«2.11. Запретить гражданам вход в парки, лесопарки и нахождение в них. Указанный запрет не распространяется:

на работников организаций, обслуживающих указанные объекты;

на парки, лесопарки, расположенные на территории муниципальных районов и городских округов Самарской области, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению.»;

пункт 2.12 изложить в следующей редакции:

«2.12. Ограничения, установленные пунктами 2.6, 2.11 настоящего постановления, действуют до 18 мая 2020 года включительно.»; в пункте 2.13:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2.13. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Самарской области:»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«обеспечить с целью защиты от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выполнение санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, от 30.03.2020 № 9, актов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора), в том числе рекомендаций по профилактике COVID-19 (письма Роспотребнадзора от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15, от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24), а также иных документов Роспотребнадзора, уполномоченных органов и должностных лиц, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

обеспечить выполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Самарской области, которые установлены настоящим постановлением.»;

в пункте 2.14.1 слова «до 11 мая» заменить словами «до 31 мая»;

дополнить приложением 2 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных образований Самарской области с наименьшим количеством случаев заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (по информации Управления Роспотребнадзора по Самарской области

по состоянию на 10.05.2020)

№ п/п

Наименование муниципального образования

Городские округа

Кинель

Октябрьск

Отрадный

Похвистнево

Муниципальные районы

Алексеевский

Безенчукский

Богатовский

Большеглушицкий

Большечерниговский

Борский

Елховский

Исаклинский

Кинельский

Кинель-Черкасский

Кошкинский

Красноярский

Нефтегорский

Пестравский

Похвистневский

Приволжский

Хворостянский

Шенталинский