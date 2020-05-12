«Вряд ли она жива, столько времени прошло»: пропавшую в 2014 году самарскую школьницу считают убитой, но не могут найти

Отпраздновала ли она день рождения?

Самарский заводчанин Евгений Ефимов не знает, исполнился ли 21 год его дочери 2 мая и отпраздновала ли она день рождения. Причина печальна, но проста — девушка пропала без вести. Последний раз Оксана выходила на связь с близкими еще в 14-летнем возрасте — 30 марта 2014 года.

— Какое-то время поиски продолжались, но безрезультатно. Дело закрыли, никаких новостей нет, — рассказывает Евгений корреспонденту «КП-Самара».

В начале мае Оксане должен был исполниться 21 годФото: соцсети

Уголовное дело, о котором говорит наш собеседник, было еще 6 лет назад возбуждено по статье «Убийство». Следователи не исключают, что Оксана Ефимова мертва. Вместе с ней же искали ее знакомого Александра Кучумова, которому тогда был 21 год. Отец пропавшей отмечает, что и про него сегодня ничего не слышно.

Оксана проживала в местном поселке Управленческий. Не сказать, что девушка отличалась примерным поведением — она состояла на учете в полиции за нарушение комендантского часа, но и чего-то серьезного за ней не наблюдалось. Разве что — сомнительные компании.

Телефоны не помогли, очевидцы тоже

30 марта школьница не вернулась домой. Сначала родные тревожились несильно, всякое бывало, но с каждым днем волнение нарастало. Вот уже к ситуации подключили правоохранителей. Сыщики после опроса свидетелей сопоставили, что ушла девочка с Кучумовым, пытались «пробить» его телефон, но тщетно. Сигнал мобильного Оксаны в день пропажи зафиксировали в центре ее поселка, после этого он навсегда отключился. Куда и зачем направилась пара — не знает никто.

Материалы по исчезновению подростка и ее друга передали в Следственный комитет. Там основной версией быстро стало убийство, хотя руководитель ведомства заявлял, что, может быть, Ефимова жива. Есть моменты, указывающие на это.

Правоохранители не исключают, что девушка пропала вместе с молодым человекомФото: соцсети

— Она неоднократно покидала дом, состояла на учете. Ее после исчезновения видели в разных точках города, в торговых центрах. Со временем поступали сигналы даже из соседних областей. Правда, никакой конкретики. Их отработка ни к чему не привела, следов девушки обнаружить не удалось. Сейчас по делу все глухо, — поделился с samara.kp.ru источник, знакомый с ситуацией.

Переживала за смерть друзей из детдома

Интересно, что на момент исчезновения Оксана пребывала не в лучшем эмоциональном состоянии. Ровно за день до ее пропажи в самарском детдоме нашли трупы двоих ее друзей — Влада и Паши. Как позже установили следователи, они сотрудничали с зеком, распространяющим наркотики, и сами скончались от передозировки. Впрочем, какую-либо связь Ефимовой с этой трагедией так и не выявили.

В то, что дочка жива, Евгений Ефимов верит с трудом. Только надеется. Слишком много времени прошло.

Последний пост Оксаны в социальных сетях посвящен умершим за день до ее исчезновения друзьямФото: соцсети

— Очень малая вероятность этого. По сведениям следственного управления, ее видели последний раз в 2014 году, — говорит мужчина.

Как объяснила «Комсомолке» старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева, сейчас расследование дела по статье «Убийство» приостановлено. В то же время поиски пропавших людей не прекращаются никогда, оперативная работа по ним продолжается. Поэтому, если вы что-либо знаете о местонахождении Оксаны Ефимовой или ее товарища, незамедлительно сообщайте силовикам.

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