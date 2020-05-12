2020-05-12T21:06:26+03:00
Спорт

Блогер Евгений Савин рассказал, как оштрафовали вратаря «Крыльев Советов» Фролова, и «прошелся» по руководству клуба

По мнению бывшего нападающего «КС», кто-то должен решить проблемы самарской команды, которая в последние годы постоянно находится на грани между ФНЛ и РПЛ
Михаил ГОРЮНОВ
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По словам Савина, Фролова оштрафовали очень серьезноПо словам Савина, Фролова оштрафовали очень серьезноФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Популярный блогер и экс-нападающий «Крыльев Советов» Евгений Савин поделился мыслями о ситуации, сложившейся в самарской команде. Мягко говоря, он недоволен. Не в последнюю очередь это связано со скандальной историей, в которой недавно оказался замешан голкипер «КС» Евгений Фролов - журналисты «КП-Самара» писали ее подробности. В инстаграм-аккаунте Савин обратился к руководству клуба.

— Вы Фролова наказали на 1,4 млн рублей за правду. А кого и насколько накажете, когда клуб с такой армией болельщиков, городом, традициями, стадионом отправится в ФНЛ? — написал Евгений.

Бывший форвард зелено-бело-синих считает, что сегодня «Крылья» — это яркий пример «футбольного абсурда и беспредела». Как болельщик волжан, Савин просит разобраться с проблемами клуба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Вопросов у «Красавы» — так его называют сегодня фанаты — много: кто дает полномочия определенным лицам собирать состав команды и тратить на это бюджетные деньги? Почему с бюджетом в 2 млрд за год «Крылья» идут на предпоследнем месте? Сколько освоили за десятилетия на клубе спортивные чиновники и дружественные агенты? И так далее.

Автор поста уверен, что в «КС» есть проблемы и существуют они уже давно. Савина волнует — когда они закончатся?

Блогер недоволен положением дел в клубе Фото: соцсети

Блогер недоволен положением дел в клубеФото: соцсети

В своей публикации бывший футболист самарцев вспомнил и про лучшего бомбардира «Крыльев» Александра Соболева, который вот-вот перейдет в «Спартак» за 4,5 млн евро. Савин не знает, все ли деньги дойдут до «КС», но уверен, что не заступись в свое время за Александра глава региона, то тот играл бы где-нибудь в Красноярске, а не в стане многократных чемпионов России.

— Скоро будет решение по возобновлению РПЛ. Ждем, чем закончится сезон, но для меня ясно одно: любить клуб и приезжать в Самару — желание не пропадет никогда, а ходить на футбол в Самаре — пропало, — заключил блогер.

В «Крыльях Советов» высказывания Евгения Савина пока никак не прокомментировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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