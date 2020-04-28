«Страсти Фроловы»: что произошло между вратарем «Крыльев Советов», клубом, государством и болельщиками

Футбола в России из-за коронавируса нет с середины марта. Сложно сказать, как полыхал бы этот информационный пожар, случись он, например, в разгар концовки чемпионата. Да и случился ли бы он вовсе. Всевозможные СМИ, паблики и чаты буквально взрываются от новостей, связанных с голкипером «Крыльев Советов» Евгением Фроловым, его словами, которые он сказал о правительстве России во время стрима с журналистом Сергеем Егоровым, реакцией на это руководства самарского клуба, а уж затем болельщиками всей страны, не только волжан.

Давайте попробуем сесть и спокойно (если это вовсе возможно) разобраться в ситуации. Попробуем задать самые простые вопросы и самим же на них ответить. Плюсом глянем, что по этому поводу говорит футбольная общественность. А она, надо сказать, не говорит. Она буквально орет по этому поводу.

Евгений Фролов перешел в КС из «Сочи» зимой текущего годаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

ДИСКЛЕЙМЕР: «Комсомольская правда - Самара» не принимает ни одну из сторон данного конфликта. Делать это в такой ситуации – еще хуже, чем быть ее участником. Мы просто стараемся посмотреть на произошедшее со всех сторон, предлагая сделать выводы нашим читателям.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Да, да, многие вовсе не в курсе, но уже ненавидят все, что связано с «Крыльями Советов». Вратарь Евгений Фролов всегда выделялся своей харизмой, простотой и отличным чувством юмора. Однако, очевидно, что, придя в стрим к журналисту Егорову, он точно не шутил. Вдаваться в подробности нет смысла, кто хочет посмотреть часовой ролик, сможет найти его в интернете. Тезисно:

– Фролов сказал, что действия правительства ведут к чипизации населения. «Мы все под колпаком».

– Решения президента по поддержке бизнеса и населения, по мнению голкипера, не работают на практике.

– Правительству, считает 32-летний страж ворот, плевать на население. Им нужна только рабочая сила. «Нужны как рабы».

И многое другое. Все эти высказывания со зверством голодного животного разрывают на цитаты все СМИ (не только спортивные). Через несколько часов пресс-служба «Крыльев Советов» выступает с заявлением, что не разделяет точку зрения футболиста, клубу нанесен репутационный ущерб, а игроку положен штраф за нарушение пункта контракта.

Полностью заявление клуба (оно было впоследствии отредактировано: слово «штраф» заменили на «наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях») выглядит так:

С таким заявлением выступило руководство самарцевФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

И вот тут взрывается настоящая бомба. Вся футбольная общественность бросается уничтожать клуб. Паблики пестрят мемами с призывами болельщиков самарцев больше никогда не ходить на стадион, специалисты желают «Крыльям Советов» исчезнуть из РПЛ и осесть в низших лигах. И так далее. В официальном паблике команды начинают банить людей и стирать их комментарии. Все это приводит к еще более жесткому недовольству.

ЧТО КЛУБ МОГ СДЕЛАТЬ?

Давайте разбираться. «Крылья Советов» во многом (хотя с каждым годом пытаются все дальше от этого уйти, но пока не выходит) – это бюджетная команда. То есть клуб, который финансируется на деньги правительства. Зарплату Евгению Фролову платят все из тех же бюджетных денег. По факту голкипер просто начал пилить сук, на котором сидит.

К тому же в контрактах футболистов четко прописано, что публичные высказывания и комментарии должны даваться только с согласования пресс-службы клуба. Если игрок нарушил этот пункт в контракте – он однозначно не прав. При этом руководство самарцев не сказало (в чем многие как раз клуб и обвиняют), что Фролов произнес глупость и он не прав. Они четко отметили: это его мнение, и оно просто не совпадает с нашим.

Евгений Фролов легко нашел общий язык с партнерамиФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Безусловно, руководство «Крыльев», в число которого входят губернатор и вице-губернатор региона, вряд ли осталось довольно тем, что сказал вратарь. Другой вопрос – так называемые «интернет-репрессии». Быть может, эти решения были поспешными и не совсем обдуманными (речь про бан из официальной группы людей, а также стертые комментарии). С другой стороны, подумайте, что еще остается делать работникам бюджетного клуба, когда их игрок подкладывает им такой «подарочек».

Задумайтесь на секунду, какими бы были ваши действия, окажись вы на месте руководства и пресс-службы КС. Ведь, справедливости ради, среди общественности тоже достаточно тех, кто не совсем адекватно оценивал и, быть может, все еще оценивает ситуацию.

ЧТО ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Пожалуй, точнее всех по данному поводу сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич. Вот, что он написал у себя в твиттере:

– Считаю так: клуб действует абсолютно в рамках правового поля, и он имеет все основания игрока оштрафовать. Но глупейшее решение написать об этом на своем сайте. Эмоции, не более. Такие вещи решают в тишине, в кабинете гендиректора. И еще раз повторю: Фролов прекрасный парень и отличный футболист! И абсолютно вправе говорить то, что считает нужным. Но в качестве свободного агента или с санкции пресс-службы. Разумеется, клуб бы такое интервью не согласовал - 100%.

Но есть мнение другого комментатора все того же канала – Георгия Черданцева. Он считает, что во всем виноват Сергей Егоров и его ютуб-канал, а голкипер Фролов – жертва.

– Егоров не прав. Именно поэтому так называемая «независимая» журналистика, блогерство и все такое – это очень тонкий лед. Должен быть еще взгляд со стороны. Главреда, например. Коллег. Журналист, даже если он гений, не может по своему усмотрению публиковать, что хочет. Нормальный главред такое интервью никогда бы не опубликовал. Потому что это подстава для того, кто его дал, не подумав о последствиях. Именно поэтому в клубах работают пресс-атташе, без разрешения которых спортсмен пикнуть не имеет права, – написал Георгий.

А вот депутат Николай Валуев вовсе предложил Фролову покинуть страну:

– В выступлении футболиста присутствуют лишь общие слова без аргументации. Игроку нужно отправиться в солнечную Лумумбу, где он сможет жить свободной жизнью.

РЕЗЮМЕ

Как ни странно, но есть ощущение, что в этой ситуации все виноваты и все жертвы. И Евгений Фролов, который позволил себе высказывания на тему политики, не согласовывая это с клубом. И журналист Егоров, который беседу с игроком на эту тему завел и опубликовал. И клуб, который попытался потушить огнем огонь, чем вызвал еще большее пламя. Становится лишь немного грустно от того, что за пеленой всего этого конфликта большинство вовсе забыло о ценности футбола. О том, что этот спорт должен быть вне политики. И о том, конечно, как по этому самому футболу мы соскучились. А он обещает вернуться (если это вовсе будет) не раньше июня.

В своем дебютном матче в составе самарцев Евгений Фролов отбил пенальтиФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Грустно также и от того, что теперь Евгений Фролов может потерять место в составе команды. Да, не по спортивному принципу. Но история футбола знает массу примеров, когда то, что футболисты говорят, быстрее любого тренера усаживает их на скамейку запасных. А игрок-то он очень хороший, полезный, выручавший команду этой весной настолько, насколько это было возможным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Крылья» подписали крутого вратаря. Фролов тащил в «Оренбурге», не ест мясо и мощно шутит над собой

Рассказываем, кого самарцы взяли на замену Рыжикову (подробности)

«В Самаре спокойнее»: легенда ФК «Крыльев Советов» Сергей Корниленко пообщался с болельщиками по видеосвязи

Беседа получилась по-домашнему теплой и дружелюбной и длилась более 2 часов (подробности)

«Крылья Советов» накажут вратаря за несогласованное интервью

Бывший голкипер «Оренбурга» озвучил личное мнение по поводу некоторых действий властей (подробности)