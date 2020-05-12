"Происходящее в штате напоминает зомби-апокалипсис": самарский блогер показал, как живет США на карантине

Известный в Самаре ведущий мероприятий Эльвир Галимов отправился в США, чтобы отметить там свой день рождения, но вместо отвязной вечеринки в Майами получил так себе подарки – карантин и закрытие российских границ. Вот уже полтора месяца самарец находится по ту сторону океана и не знает, когда вернется домой. Впрочем, Эльвир не паникует, осваивает новую профессию и набирает материал для видеоблога. Ему есть что показать подписчикам: пустой Манхэттен, полевой госпиталь в Центральном парке, Майами-Бич без туристов. О затянувшемся путешествии и о том, как коронавирус изменил Америку, Эльвир рассказал корреспонденту «КП».

Впервые Эльвир попал в США в январе 2019 года, когда, наконец, получил туристическую визу. Его детская мечта – погулять по Нью-Йорку – сбылась. Городом небоскребов блогер не ограничился. На счету самарца уже 14 штатов, часть из них он посетил во время пандемии:

- Эту поездку в США я запланировал давно, еще в начале года, когда о коронавирусе практически ничего не было известно. Говорили о какой-то заразе в Китае, но никто и предположить не мог, чем всё обернется. Улететь я должен был в марте, накануне своего дня рождения. Ближе к дате знакомые стали отговаривать меня от путешествия, но я решил рискнуть. Вскоре после того, как я прибыл в штаты, ввели карантин.

Никаких больше вечеринок в Майами, полевой госпиталь в Нью-Йорке и Манхэттен без пробок

Эльвир живет у друзей, у них дом в Майами (штат Флорида). Самой тусовочной улицей курорта считается Оушен Драйв, где есть песчаный пляж, пальмы, гостиницы и бутики, а еще множество баров и ресторанов – на любой вкус.

Каково это – гулять по оживленной Оушен Драйв – Эльвиру остается только догадываться: он попал туда во время карантина. На видео, которое блогер записал для своего youtube-канала, видно: пешеходов практически нет, по проезжей части изредка проезжают машины, в том числе полицейские. Шорох шин – единственное, что нарушает тишину. Улица будто стала грандиозными декорациями для съемок какого-нибудь голливудского фильма, вот только ни режиссера, ни его команды нет. «На детских и спортивных площадках висят оградительные ленты, под запретом все места, где может собраться большое количество людей», - рассказывает блогер. За полтора месяца пребывания в Майами, он ни разу не поплавал в Атлантическом океане: все пляжи закрыты. Искупаться могут только те, у кого есть личный выход к воде.

Та же обстановка и в районе Десайн Дистрикт с его ультрасовременными зданиями и причудливыми арт-объектами, самый известный из которых – «Глаз мухи». Обычно парковки возле элитных ресторанов и бутиков забиты, чтобы где-нибудь приткнуться, водителю приходится долго колесить по округе. Теперь свободных мест для авто полно, а желающих погулять по этому району, кроме Эльвира, нет: витрины роскошных магазинов пустуют, проезжая часть перегорожена полицейскими кордонами. «Выглядит жутко, особенно манекены за стеклом. Такое ощущение, будто произошла эвакуация», - делится впечатлениями блогер.

Нью-Йорк. Эпицентр пандемии в мире..Расскажу вам о том как я сейчас и почему я оказался в Нью-Йорке. И конечно же кадры, ради которых стоило ехать сюда. Разоблачения СМИ итд гарантируется.

Безлюдные улочкиФото: Личный архив героя публикации

Добрался Эльвир и до Винвуд-Арт-Дистрикт. «В 70-х в этом районе находились в основном старые склады, но в нулевых всё изменилось, - объясняет блогер. – Территория превратилась в культурный оазис: были открыты галереи, музеи, арт-комплексы». В Винвуде сложно встретить забор, стену, да и любую вертикальную поверхность без граффити: над пространством поработали стрит-арт художники со всего мира. Это место – рай для инстаграмщиц. «Я читал, что ради снимка в некоторых локациях людям приходилось стоять в небольших очередях. Во время карантина тут вообще никого нет, можно сколько угодно фотографироваться, не тратя время на ожидание», - рассказывает блогер.

Еще один пункт его путешествия – Нью-Йорк, центр эпидемии коронавируса в США. Местные жители шутят, что сейчас происходящее в штате напоминает зомби-апокалипсис. Но вирус хуже оживших мертвецов, ведь его не видно.

На самом деле, ситуация там сложилась совсем не смешная. Еще в начале апреля в газетах появились заголовки, что в Нью-Йорке коронавирус унес больше жизней, чем теракты 11 сентября. По последним данным, всего из-за COVID-19 в штате скончалось свыше 19 тысяч человек.

Манхэттен обезлюдел, теперь ньюйоркцы страдают не от непредсказуемого трафика на дорогах и адовых пробок, а от того, что приходится сидеть в четырех стенах. Из развлечений, доступных за пределами квартиры, – прогулка или пробежка в Центральном парке. Главное – соблюдать дистанцию.

В парк отправился и Эльвир, чтобы посмотреть на полевой госпиталь, о котором так много говорят в СМИ. На огороженный территории разместили 14 палаток – это помощь городским больницам в приеме пациентов с COVID-19. По словам Эльвира, обстановка там спокойная.

В магазинах - социальная дистанцияФото: Личный архив героя публикации

Подписчики Эльвира завалили его вопросами, почему он так свободно перемещается между штатами, неужели в Америке нарушителей самоизоляции не останавливают полицейские, не выписывают штрафы?

- Здесь власти надеются на сознательность граждан. Дают взрослым людям вести себя по-взрослому. Законопослушный американец понимает: если висит желтая оградительная лента, то заходить за неё нельзя.

На трассах установлены табло с обращениями: перемещайтесь только при крайней необходимости, держите дистанцию. Меня остановили только один раз – на въезде во Флориду. Тогда я возвращался из Нью-Йорка, так как это эпицентр пандемии в Америке, у меня взяли контактные данные, измерили температуру и попросили сообщить, если вдруг я почувствую недомогание.

В США ни одна профессия не считается "зашкварной"

В штатах Эльвир удаленно работает над проектами, которые у него остались в Самаре, и занимается доставкой продуктов из супермаркетов :многие американцы щепетильно относятся к своему здоровью и во время карантина стараются лишний раз из дома не выбираться, поэтому заказов хватает.

У входа в магазин собирается очередь: внутрь пускают только определенное количество людей. Покупатели стоят в двух метрах друг от друга. Определить безопасное расстояние помогает специальная разметка на асфальте. Вообще, социально дистанцирование – своего рода девиз американцев в период пандемии. Сотрудники гипермаркета встречают посетителей бодрой улыбкой, предлагают продезинфицировать руки, надеть перчатки. Недавно в штатах ввели обязательный масочный режим. Тех, кто приходит в магазин без маски, вежливо «разворачивают».

- Доставляя продукты, я зарабатываю примерно 100 $ в день. Но это в Майами. В Нью-Йорке на порядок больше заказов, можно выручить до 300 $, приятный бонус – прогулка по абсолютно пустому Манхэттену. Мне нравится, что в США ни одна профессия не считается "зашкварной": американцы с уважением относятся к труду и официанта, и прачки, и дворника.

В очереди стоят на улице, по правиламФото: Личный архив героя публикации

Про дружелюбие

По словам Эльвира, несмотря на напряженную ситуацию (карантин в соединенных штатах сравнивают с Великой депрессией) американцы сохраняют открытость и дружелюбие – это часть их менталитета. Там распространена практика коротких разговоров (smalltalk). Для американца норма – поприветствовать незнакомца на улице, спросить, как дела, пожелать хорошего дня.С этой привычкой жители штатов не расстаются даже во время пандемии, просто между собеседниками увеличилась дистанция.

- Когда я показываю американцам видео с квадрокоптера, которые сделал в Самаре, они искренне восхищаются нашей природой, красотой Волги.

Дружелюбно ведут себя и полицейские, они всегда готовы прийти на помощь гражданам. Как-то я ехал по трассе на арендованном автомобиле, это было еще до карантина, и взял в руки телефон, что является нарушением. Меня остановил полицейский. Проверив мои права, он спросил на ломанном русском: «Что самое главное на дороге, сэр?» «Конечно, безопасность», - ответил я. Полицейский по-отечески меня отчитал, попросил, чтобы в следующий раз, если мне понадобится кому-то позвонить или перезагрузить навигатор, я съехал с трассы на обочину. А потом отпустил меня, пожелав доброго пути.

Еще один раз ко мне подошел полицейский, когда я был в Филадельфии и снимал Индепенденс-холл (место подписания конституции США). Я подумал: сейчас он скажет, что видеозапись на данном объекте запрещена. Но вместо этого полицейский вежливо поприветствовал меня. Узнав, что я веду туристический влог, он предложил вместе отправиться в Дрексельский университет, в котором учится его сын, и поснимать там, чтобы как можно больше иностранных студентов узнали об этом учебном заведении. После окончания смены он отвез меня на полицейской машине к университету, показал кампусы. Я поблагодарил его за экскурсию и уехал оттуда в Нью-Йорк на автобусе.

Возвращение домой

США. Есть ли жизнь после?.Самые интересные моменты последних недель с реальной картинкой без фантастики. И много мест, от которых дух захватывает.

Эльвир заполнил все необходимые анкеты, подписался на телеграм-канал «Госуслуги Нью-Йорк-РФ», где публикуется актуальная информация об авиарейсах, организованных для вывоза российских граждан из Америки:

- Самолеты летят из Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, на борт допускаются только жители Москвы, Санкт-Петербурга и близлежащих областей. Эти меры приняты, чтобы сдержать распространение коронавируса. Если жителей Самарской области всё же допустят на борт или организуют прямой перелет до Самары, я должен буду оперативно зарегистрироваться, оплатить его – это порядка 400 $ и за свой счет добраться до аэропорта.

Больше повезло тем, у кого на руках есть обратный билет на рейс российской авиакомпании. Они попадут на борт бесплатно, а отечественные перевозчики позже произведут между собой взаимозачеты. Но это не мой случай. Я приобретал билет у иностранной компании и вопросы компенсации должен решать сам.

Если рейс так и не организуют, придется ждать открытия российских границ. Надеюсь, это произойдет до начала сентября – к тому времени срок моего легального пребывания в США по туристической визе подойдет к концу. В противном случае просто буду строить планы на жизнь уже здесь.

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