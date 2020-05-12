"Нужен снимок на могилу. Мою": самарец сфотографировал ветерана, собравшуюся умирать, а через три года увидел ее в видео

«У нее никого не осталось»

Трогательная история произошла в Самаре в День Победы. Самарец Дамир Абубекеров решил разместить у себя на страничке в соцсети историю, которая случилась с ним три года назад, 11 мая 2017 года, и произвела настолько глубокое впечатление, что он запомнил ее надолго.

- В то время я работал в отделе «Фото», оказывал услуги печати фото и документов, продажи сувениров, - рассказал Дамир журналисту «КП-Самара». - И вот подходит к отделу бабушка-ветеран, в орденах, с тюльпанами в руке. Я ее приветствую, поздравляю обязательно с Днем Победы и спрашиваю - что хотела купить или заказать? Бабушка отвечает – дескать, хочет заказать портрет на памятник, себе. Я удивился, обычно кому-то заказывают, но у нее никого не осталось из родных. Я пригласил ее для фото, сделал несколько кадров, показал ей - она ответила, что лучше принесет потом свою молодую фотографию.

Дамир признается - он просто не мог не спросить у нее про ее участие в войне, ведь первый раз так запросто общался с ветераном. Женщина представилась как Ольга Степановна Мельникова и добавила, что ей уже 97 лет.

- Меня это вдвойне впечатлило - ведь с человеком такого возраста я точно не общался ранее. Она поведала о своей молодости, военном времени, о том, как работала учительницей начальных классов, пока у нее не начались проблемы с горлом. И рассказала замечательный стих, который я записал на видео. На память об этой интересной встрече я сфотографировался с ней и попросил оставить её свой автограф, - вспоминает Дамир. - Когда я показал ей фото своих прадедов-ветеранов самарских, она одного даже узнала - видела в Доме офицеров. А его не стало ещё в 1975 году!

«Вот это поколение!»

Три года спустя ко Дню Победы Дамир решил написать об этой истории в соцсети, но захотел разузнать об Ольге Степановне побольше и вбил ее имя в поисковик. Каково же было его удивление, когда среди результатов он увидел статью в «КП-Самара»! Ольга Мельникова оказалась в числе самарцев-фронтовиков, записавших трогательное видеообращение к потомкам – стих «Вы о нас, сыновья, забывать не должны», в ответ на которое военные ЦВО прочитали на видео стихотворение «Клятва сыновей».

- Я был очень удивлён, когда сейчас увидел её в таком же расположении духа в этом видеоролике! Если бы не статья в «Комсоомлке», я бы подумал, что ее уже нет. Вот это я понимаю - крепкое поколение! 100 лет, однако! Так держать, Ольга Степановна! – восхищается Дамир Абубекеров. Он признается – встреча надолго врезалась в его память, а поколение фронтовиков до сих пор вызывает искреннее восхищение.

Самарец поделился видео удивительной встречи с ветераном войны, долгожителем Мельниковой Ольгой Степановной.Самарец поделился видео удивительной встреча с долгожителем (97 лет), ветераном войны

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вы о нас, сыновья, забывать не должны»: военные нескольких регионов ответили на видеообращение самарских фронтовиков

Самарские ветераны записали видео со стихотворением ко Дню Победы, а военнослужащие ЦВО ответили им трогательной «Клятвой сыновей» (подробности)