Полицейский из Самары спас десятки людей, предотвратив взрыв на парковке у детского сада

Смекалка и внимательность участкового Рината Алиева из самарского отдела полиции № 2 помогла спасти жизни людей. На днях начальнику ГУ МВД России по региону пришло письмо, в котором жители дома № 97 на Московском шоссе благодарили Алиева за предотвращение взрыва газа.

От авторов обращения стало известно, что трагедия едва не произошла в конце февраля этого года. Как сообщила председатель ТСЖ Наталья Старцева, напротив их дома стояла машина, оборудованная газовым баллоном, из которого происходила утечка.

— Рядом две детские площадки, детский сад, очень много пенсионеров, автомобиль стоял под проходящей сверху газовой трубой. Если бы произошел взрыв, последствия были бы непредсказуемые, — уверена Наталья.

Жители благодарны офицеру за его помощьФото: ГУ МВД России по Самарской области

Действительно, ни о какой самоизоляции тогда речи не шло. Людей на улице находилось не так уж и мало. Да и до жилых строений было рукой подать.

Как рассказывают в облМВД, по счастливой случайности рядом проходил участковый Алиев. Он сразу понял, что ситуация ненормальная.

— Я работал по материалу проверки, направлялся на опрос и у дома № 97 почувствовал резкий запах газа, — вспоминает Ринат. — Как оказалось, исходил он от припаркованного около дома отечественного автомобиля.

Лейтенант полиции оцепил место происшествия. С помощью двоих прохожих он оповестил всех окружающих об опасности, настоятельно попросив их не приближаться. Оставалось придумать, как выйти из сложившейся рискованной ситуации.

— Через дежурную часть я установил владельца машины и оперативно вызвал его. Тот подошел, открыл капот и увидел, что действительно происходит утечка, — объясняет молодой офицер. — Открыли багажник, где находился баллон, и хозяин авто его перекрыл.

В результате своевременных действий и распоряжений правоохранителя никакого взрыва не произошло. О героическом поступке некоторое время вовсе никто ничего не знал. Сейчас же и коллеги, и те, кому удалось избежать беды, хвалят Рината и говорят ему спасибо.

В Самаре участковый предотвратил взрыв .

Александр Винников тоже отметил своего сотрудника. Он объявил ему благодарность. Сам Алиев скромничает и заявляет, что в сложившихся обстоятельствах поступить иначе было нельзя.

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