2020-05-13T12:52:51+03:00
Общество

Полицейский из Самары спас десятки людей, предотвратив взрыв на парковке у детского сада

Сам Ринат Алиев себя героем не считает, заявляя, что в сложившейся ситуации пройти мимо было просто невозможно [ВИДЕО]
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лейтенант Алиев служит в полиции недавноЛейтенант Алиев служит в полиции недавноФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Смекалка и внимательность участкового Рината Алиева из самарского отдела полиции № 2 помогла спасти жизни людей. На днях начальнику ГУ МВД России по региону пришло письмо, в котором жители дома № 97 на Московском шоссе благодарили Алиева за предотвращение взрыва газа.

От авторов обращения стало известно, что трагедия едва не произошла в конце февраля этого года. Как сообщила председатель ТСЖ Наталья Старцева, напротив их дома стояла машина, оборудованная газовым баллоном, из которого происходила утечка.

— Рядом две детские площадки, детский сад, очень много пенсионеров, автомобиль стоял под проходящей сверху газовой трубой. Если бы произошел взрыв, последствия были бы непредсказуемые, — уверена Наталья.

Жители благодарны офицеру за его помощь Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Жители благодарны офицеру за его помощьФото: ГУ МВД России по Самарской области

Действительно, ни о какой самоизоляции тогда речи не шло. Людей на улице находилось не так уж и мало. Да и до жилых строений было рукой подать.

Как рассказывают в облМВД, по счастливой случайности рядом проходил участковый Алиев. Он сразу понял, что ситуация ненормальная.

— Я работал по материалу проверки, направлялся на опрос и у дома № 97 почувствовал резкий запах газа, — вспоминает Ринат. — Как оказалось, исходил он от припаркованного около дома отечественного автомобиля.

Лейтенант полиции оцепил место происшествия. С помощью двоих прохожих он оповестил всех окружающих об опасности, настоятельно попросив их не приближаться. Оставалось придумать, как выйти из сложившейся рискованной ситуации.

— Через дежурную часть я установил владельца машины и оперативно вызвал его. Тот подошел, открыл капот и увидел, что действительно происходит утечка, — объясняет молодой офицер. — Открыли багажник, где находился баллон, и хозяин авто его перекрыл.

В результате своевременных действий и распоряжений правоохранителя никакого взрыва не произошло. О героическом поступке некоторое время вовсе никто ничего не знал. Сейчас же и коллеги, и те, кому удалось избежать беды, хвалят Рината и говорят ему спасибо.

В Самаре участковый предотвратил взрыв .

Александр Винников тоже отметил своего сотрудника. Он объявил ему благодарность. Сам Алиев скромничает и заявляет, что в сложившихся обстоятельствах поступить иначе было нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Любой окурок - и могло случиться непоправимое»: самарский полицейский спас прохожих и детей от взрыва машины

Владимир Самойлов в свой выходной перекрыл проезжую часть и остановил утечку газа из припаркованной в людном месте «одиннадцатой» [ВИДЕО] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ветераны из пермской глубинки создали свой особый «Бессмертный полк», чтобы увековечить память земляков
У жителей деревни Верх-Потка из Пермского края не было возможности отправиться в шествие со штандартами героев-солдат, но они смогли присоединиться к большой всероссийской акции памяти
Чеченские волонтеры по всей стране ищут родных солдат, погибших под Грозным в годы Великой Отечественной войны
Одна чудесная история уже случилась. Ким Цыбиков из Бурятии всю жизнь искал своего отца Барлука Цыбикова, который не вернулся с фронта. Теперь волонтеры передадут семье землю с братской могилы, где похоронен пулеметчик.
«Эмоциональное состояние влияет и на физиологию тоже»: психолог объединила коллег со всей страны, чтобы помочь людям пережить пандемию
К проекту МыРядом2020.рф присоединились 200 опытных специалистов, которые бесплатно оказывают психологическую помощь всем, кому она нужна: врачам, заразившимся коронавирусом, беременным, пожилым, людям, потерявшим работу и многим другим
В эфире Радио "Комсомольская правда" звучат истории детей-героев Великой Отечественной
В войне принимали участие более 400 тысяч детей и подростков, 35 тысяч из них награждены орденами и медалями. Цель проекта «Маленькие герои большой войны» - сохранить память об их подвиге
Шарф Гарри Поттера и физкульт-минутки: 6 реально полезных советов как организовать домашнее обучение на карантине
О том, как во время самоизоляции и дистанционной учебы, помочь ребенку справляться со всеми навалившимися на него задачами, рассказала Мария Гуляева детский нейропсихолог, член Ассоциации родителей и детей с дислексией
В вологодском заповеднике выхаживают краснокнижного орлана, которого подстрелили браконьеры
Чтобы спасти Нарьяна - так назвали редкого хищника - сотрудники Всемирного фонда дикой природы устроили целую спецоперацию: на боинге из Нарьян-Мара орлана отвезли сначала в Архангельск, а потом в Череповец
Новости 24
В Самарской области выросло число нарушителей самоизоляции
Должен был «отмазать» от армии: в Самарской области задержали посредника во взятке
ЕГЭ в Самарской области в 2020 году перенесли на более поздний срок
У министра ЖКХ Самарской области отрицательный тест на коронавирус
«Офисы открыты, но визиты пока лучше отложить»: Центр обслуживания ССК начинает прием граждан по предварительной записи
В Самарской области сделали более 80 тысяч тестов на коронавирус
Карта распространения коронавируса в Самарской области на 13 мая 2020 года: белых областей почти не осталось
Самарцам рассказали, как правильно выйти на работу после нерабочих дней
МТС обеспечит бесплатной связью самарских медиков, спасающих больных коронавирусом
В Самаре уже почти 500 больных коронавирусом
Билайн Бизнес поддержит малый и средний бизнес: бесплатный доступ к платформе ОФД сроком на 1 год
«Призываем поддержать врачей»: несколько компаний в Самаре объединились, чтобы поздравить медицинских работников
Стало известно, как и где заболели коронавирусом новые 79 пациентов в Самарской области
Нового начальника самарской ФСБ в регионе ждут уже на следующей неделе
В Самарской области депутата заподозрили в коммерческом подкупе
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 13 мая 2020 года: подтвердились 79 случаев
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов: «На сегодняшний день меня никто не штрафовал»
Когда в Самаре отменят масочный режим
В Самаре водитель под наркотиками устроил серьезное ДТП
В Самаре в 12 раз завысили стоимость вывоза ТКО для медиков
В Самарской области автоледи 23 раза нарушила правила дорожного движения
В Самарской области обещают ночные заморозки до 0 градусов
Угрожал кровавой расправой: в Самарской области мужчина вымогал 900 тысяч рублей у знакомого
В Тольятти иномарка насмерть сбила велосипедиста