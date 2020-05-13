2020-05-13T12:54:27+03:00
Происшествия

«Она жалобно выла и надеялась на помощь»: сызранский участковый спас собаку, провалившуюся в глубокий колодец

Дворняга находилась в западне несколько часов, люди боялись рисковать и не решались за ней спуститься
Михаил ГОРЮНОВ
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Андрей Юшин любит животных и не мог пройти мимо плачущей собакиАндрей Юшин любит животных и не мог пройти мимо плачущей собакиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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38-летний Андрей Юшин на службе в органах внутренних дел уже 17 лет. С 2003 года он трудится участковым, и за это время чего с ним только не случалось. Но вот животных спасать ему еще не доводилось. До 10 мая 2020 года.

Как сообщает ГУ МВД России по региону, в обеденное время жители поселка Варламово, что в Сызранском районе, услышали жалобный вой собаки, провалившейся в колодец. По словам очевидцев, она очень громко скулила и надеялась на спасение. Люди сразу забили тревогу.

Юшин в этот момент спокойно работал на обслуживаемой им территории. Занимался обыденными делами, когда раздался телефонный звонок.

— Спасатели получили сигнал о том, на улице Молодежной в колодце кто-то скулит. Сами они оперативно выехать на место не могли, поэтому диспетчер нашел мой номер и позвонил. Я сам из Варламово и работаю там же на участке, — рассказывает Андрей корреспонденту «КП-Самара».

Майор полиции находился недалеко от места происшествия и направился туда. Как объяснили Андрею односельчане, они пытались помочь псу несколько часов, но так и не смогли этого сделать. Никто просто не решался спуститься в эту пропасть. Неудивительно — глубоко, кругом вода, лестница какая-то ненадежная.

— У меня выбора не было, и я полез туда. На самом деле колодец оказался не таким уж глубоким, просто неказистый, — делится офицер. — Один я справиться не мог и попросил молодого человека сверху, чтобы помог, подстраховал меня.

В итоге четырехлапую пленницу все-таки удалось вызволить наружу. По признанию участкового, оказалась она весьма тяжелой. И пугливой — дворняга сразу после освобождения из заточения повиляла хвостом и убежала восвояси. Андрея же стали искренне благодарить за успешную «операцию».

— Но я не понимаю, почему все так всполошились. Очень люблю собак, у моей мамы есть собака. А тут собака плачет. Разве мимо пройду? — признается сотрудник МУ МВД «Сызранское».

После произошедшего Андрей Юшин закрыл колодец деревянным щитом. А потом мужчина отправился прямиком в аварийную службу, где поведал об открытом люке и попросил срочно исправить ситуацию, чтобы ничего подобного больше не повторилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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