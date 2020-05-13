Ночь музеев 2020 в Самаре: подробная программа ежегодной культурной акции

Ночь музеев 2020 в Самаре из-за пандемии коронавируса COVID-19 впервые будет проходить в онлайн-формате. В этом году дата проведения всемирной культурной акции - 16 мая. Смотрите, что приготовили самарские музеи и галереи к своему ежегодному празднику.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «НОЧЬ ВНЕ МУЗЕЯ»

Несколько самарских музеев решили в этом году объединиться и провести онлайн-шоу «Ночь вне музея». Музей Модерна, галерея «Виктория», самарский филиал Третьяковской галереи, Литературный музей, Горький Центр проведут 16 мая, с 19.00 до 21.00 двухчасовую объединенную онлайн-трансляцию на канале Youtube.

Каждая площадка «Ночи вне музея» представит свою короткую программу: это будут онлайн-экскурсии, концерт, викторины и другое. Ссылка на трансляцию будет размещена в соцсетях музеев, участвующих в онлайн-шоу и на странице Ночи музеев 2020 в Самаре ВКонтакте.

Рассказываем подробнее, что приготовила каждая из площадок.

Самарский филиал Третьяковской галереи

Самарский филиал Третьяковской галереи впервые участвует в Ночи музеев 2020 в Самаре. Для гостей акции работники филиала Третьяковки проведут онлайн-экскурсию в прямом эфире по закрытому сейчас на реставрацию зданию Фабрики-кухни. Мы узнаем, что символизируют серп и молот, в форме которых построено здание, как работала фабрика-кухня, каким будет филиал Третьяковской галереи в Самаре, где будет первый индустриальный парк и что это такое…

Литературный музей

16 мая в музее-усадьбе писателя откроется виртуальное кабаре «5 Толстых». Пять образов с выставки «Толстой: смена оптики» оживут, чтобы устроить представление в залах музея. Мы услышим отрывки из личных писем, интересные воспоминания и фрагменты знакомых литературных произведений.

Галерея «Виктория»

Здесь участников Ночи музеев 2020 в Самаре ждет викторина, посвященная искусству, рожденному в изоляции. За правильные ответы во время трансляции обещают призы – книги по искусству.

Горький Центр

На площадке Горький Центра решили напомнить самарцам, что время самозоляции очень парадоксальное – мы дома и в тоже время на работе или на встрече… Нам предлагают, не покидая квартиры, совершить прогулку по дому-двору на улице Чернореченской, 8. Это замкнутый двор из девяти корпусов, где есть особый мир внутри большого города. Прогуливаясь там, всматриваясь в каждую деталь, организаторы вместе с гостями акции создадут поэтический текст.

Музей модерна

Итоги стрима под названием «Ночь вне музея» подведут в Музее Модерна в специальной программе «В эфире». Здесь обсудят новости столетия, предложат прогулку по музею в новом формате и устроят встречу с идеологом фестиваля восстановления исторической среды «Том Сейер Фест» Андреем Кочетковым. Завершит Ночь музеев 2020 в Самаре в Музее модерна музыка группы Art Nouveau Delay.

Трансляция "Ночь вне музея"

ГАЛЕРЕЯ «ВИКТОРИЯ»

Кроме участия онлайн-трансляции «Ночь вне музея», галерея «Виктория» приготовила отдельную программу, которая будет проходить в группе музея ВКонтакте. Она начнется в 21.00. Зрителей пригласят на выставку «Сад утопий», экскурсию по которой проведет куратор Сергей Баландин. Участников Ночи музеев 2020 в Самаре ждет мастер-класс по тейп-арту от Виолетты Гришиной и проект «Круг общения», в рамках которого известные самарцы вместе с Анастасией Альбокриновой расскажут о книгах, которые читают на самоизоляции.

Выставка "Сад утопий" в галерее "Виктория"

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

В преддверии Ночи музеев, которая в этом году планируется здесь в онлайн-формате, организован конкурс «Сюжеты нашего музея». Чтобы принять в нем участие, нужно выбрать полюбившуюся картину из залов художественного музея, проинсценировать ее сюжет близко к содержанию, сфотографироваться и опубликовать фото у себя на странице в соцсетях с хэштегом #сюжетынашегомузея. Итоги подведут 16 мая. Победители получат приз – индивидуальную экскурсию по музею на 2 лица сразу после снятия режима самоизоляции.

Конкурс «Сюжеты нашего музея» в группе Художественного музея

МУЗЕЙ «САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ»

Здесь пройдет мероприятие для детей от 7 до 13 лет и их родителей под названием веб-стыковка «Животные-космонавты». В 16.00 начнется интерактивный вебинар с фото- и видеосопровождением, разгадыванием ребусов. Для участия нужно зарегистрироваться заранее по ссылке.

Ночь музеев 2020 в музее "Самара космическая"

Программа Ночи музее 2020 в Самаре будет пополняться. Следите за обновлениями!