2020-05-13T17:23:01+03:00
Общество

Хоккеист КХЛ насмерть сбил велосипедиста в Тольятти

Игрок «Северстали» Егор Морозов был за рулем иномарки и, по словам агента, не заметил в темноте мужчину на велосипеде
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Морозов – уроженец Тольятти и воспитанник местного хоккея, сейчас он выступает за череповецкую «Северсталь». Фото: ХК «Северсталь».Морозов – уроженец Тольятти и воспитанник местного хоккея, сейчас он выступает за череповецкую «Северсталь». Фото: ХК «Северсталь».
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25-летний нападающий череповецкого клуба Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» Егор Морозов оказался причастен к смертельному ДТП. В районе десяти часов вечера во вторник, 12 мая, на улице Матросова в Тольятти «БМВ» сбил велосипедиста. За рулем дорогой иномарки был как раз молодой хоккеист.

– Прибывшие на место медики госпитализировали 55-летнего пострадавшего. Однако спасти его не удалось – мужчина скончался, - отрапортовали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

При этом в полиции имя водителя не называют. Его раскрыл агент Морозова Игорь Масленников. Агент настаивает – виноват в дорожно-транспортном происшествии именно велосипедист.

- Насколько я знаю, велосипедист ехал по проезжей части, по середине движения, а трасса была неосвещенной. Никакого не было тормозного пути, потому что он ехал не быстро. И ничего не видно было. Грубое нарушение велосипедистом правил дорожного движения, насколько я понимаю, - приводит слова Масленников «РИА Новости».

Велосипедиста увезли в больницу, однако тот скончался по дороге туда. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Велосипедиста увезли в больницу, однако тот скончался по дороге туда.Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Агент уверяет – никаких знаков или отражающих элементов на одежде велосипедиста не было. Заметить его на неосвещенной проезжей части вечером было почти невозможно.

В полиции эту информацию не опровергают и не подтверждают. Из сообщения регионального ГУ МВД известно, что велосипедист ехал по второй полосе. Были ли на одежде светоотражающие элементы – неизвестно.

Виноват ли в смерти 55-летнего велосипедиста хоккеист Егор Морозов, будут решать правоохранители. В полиции по факту ДТП начали проверку, после которой примут процессуальное решение. Другими словами, решат, возбуждать в отношении 25-летнего хоккеиста дело или нет.

«Северсталь» пока никак не прокомментировала случившееся с их игроком в Тольятти.

Автомобиль «БМВ», за рулем которого был хоккеист, после аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Автомобиль «БМВ», за рулем которого был хоккеист, после аварии.Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Егор Морозов – уроженец Тольятти. На юношеском уровне он выступал за тольяттинские «Ладу» и «Ладью». В КХЛ дебютировал в составе донецкого «Донбасса», потом выступал за ХК «Сочи», пензенский «Дизель», новокузнецкий «Металлург». Из стана «сталеваров» форвард и перешел в «Северсталь» летом 2019 года. В этом сезоне КХЛ Морозов провел за «Северсталь» 57 игр и отметился семью заброшенными шайбами и 10 голевыми передачами. В январе нападающий принял участие в Матче звезд КХЛ, а в апреле «Северсталь» продлила с ним контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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