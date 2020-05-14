«Стадион красивый, рядом не нужен колхоз»: что сейчас происходит с территорией вокруг «Самара Арены»
Футбола из-за коронавируса сейчас нет, а «Самара Арена» остается. И жителей города волнует, когда же преобразится территория возле стадиона? Сейчас она выглядит какой-то незавершенной. В этом на днях убедился местный активист Алексей Морозов, выезжавший на место с инспекцией.
— Каждую весну приезжаем, смотрим. Плюс сейчас самоизоляция, отсутствие футбола — самое время устранить недостатки! — делится Алексей с корреспондентом «КП-Самара». — А их там много. Арена красивая, а территорию вокруг нее, кажется, никак не развивают.
Много нареканий вызывают газоныФото: Предоставлено "Комсомолке"
Одним из первых пунктов, на которые обращает внимание Морозов, выступают газоны:
— Их не сумели сохранить. Автополив из земли торчит, но вряд ли работает где-либо. Никто не просит цветы, но неужели нельзя поливать их для естественного роста дикой травы? Все-таки стадион видный, рядом не нужен колхоз.
В асфальте остались повреждения от стендовФото: Предоставлено "Комсомолке"
Идем дальше и видим, что не все гладко у подземного перехода:
— То труба из асфальта торчит, то стенды с зимы брошены. Наверное, после монтажа малого стенда остались повреждения в асфальте, очень бросается в глаза.
Дорожки в лесу кажутся не совсем логичнымиФото: Предоставлено "Комсомолке"
— А вот нанобеговые или велосипедные дорожки. Из мусора и щебня. А ведь можно было скромно построить велосипедные трассы в лесополосе, без ущерба экологии и без тупиков, — считает Алексей. — Повысить привлекательность объекта для велосипедистов, создав трассы в лесу.
Определенные претензии у общественника есть и к пешеходной зоне:
Местами попортилась плиткаФото: Предоставлено "Комсомолке"
— Плитка тактильная разрушена повсеместно, есть и провалы, и иные разрушения плиточного и асфальтового покрытия. Если нет денег на содержание, то должна быть принципиальная позиция к гарантии.
Морозов заключил, что недостатков вокруг «Самара Арены» действительно много:
— Необдуманные дорожки в лесу, велосипедные дорожки где-то уже без разметки, плохие газоны, странные стенды. Найти можно много чего. Но в то же время мне всегда говорят, что все под контролем, что ведется работа с подрядчиком.
Все неполадки обещают исправитьФото: Предоставлено "Комсомолке"
Между тем региональные власти в курсе сложившейся ситуации. Вот что недовольному общественнику ответили в министерстве спорта Самарской области:
— С целью комплексного развития территории, прилегающей к «Самаре Арене», в настоящее время проводится международный конкурс. В части текущих дефектов на территории составляются акты, передаются заказчику работ по благоустройству (УКС) для дальнейшей отработки с подрядчиком.
Что касается конкурса, то, как писали журналисты «Комсомолки», за первое место борются российские и зарубежные архитектурные организации. Победитель разработает мастер-план территории, прилегающей к стадиону. Итоги должны быть подведены 18 июня.
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Прием заявок на участие в нем продлится до 20 марта (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU