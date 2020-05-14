Телефоны не работают, сайт отвалился, очереди на улице: как я пыталась оформить выплату на детей в 10 тысяч

У меня двое детей-подростков – 11 и 15 лет. До сих пор с начала пандемии государство помогало только семьям с совсем малышами. Как будто подростки - это меньше затрат! Да одной только еды их молодые растущие организмы в день требуют в два раза больше, чем мой. И вот, наконец, дождались – про семьи с детьми 3-16 лет вспомнили и пообещали помочь. 10 тысяч единовременно на ребенка – суммы не запредельные, но все же ощутимое подспорье. И хотя деньги начнут давать не раньше 1 июня, оформить документы, подумала я, лучше заранее. Как оказалось, так подумала не я одна. За вожделенными выплатами кинулись все и сразу.

«Идет проверка, подождите…»

Оформить выплату в 10 тысяч рублей на ребенка в Самаре можно несколькими способами. Подать заявление на сайте госуслуг, через личный кабинет Пенсионного фонда или прийти в отделение ПФР лично. В скором времени, как обещают, будут принимать документы и в МФЦ, но пока такой услуги там еще нет. Аккаунта на Госуслугах у меня нет, личного кабинета на сайте Пенсионного фонда тоже – до сих пор необходимости в них не возникало. Может быть, сейчас самое время завести? Регистрируюсь на Госуслугах, ввожу свои данные, отправляю – и мне сообщают, что мои данные обрабатывают, проверяют информацию. Сайт честно предупреждает – дескать, обычно эта процедура занимает минут 15. Но сейчас из-за наплыва желающих может занять несколько дней.

- Схожу-ка я лучше подам заявление лично. Заодно специалист проверит, что я все правильно сделала, - решила я.

Люди готовы были штурмом брать двериФото: Ольга НОВИКОВА

«Прихожу уже второй день»

Очередь в отделение Пенсионного фонда на Московском шоссе/ул.Бубнова я замечаю еще за два квартала – такую толпу сложно не заметить. Только на улице насчитываю три десятка человек, а сколько толпится на крыльце и в закутке между входными дверями, сосчитать невозможно. Ни о какой «социальной дистанции» и речи не идет – если на улице участники очереди еще как-то пытаются соблюдать хотя бы метровое расстояние до соседа, то чем ближе к заветному крыльцу, тем сплоченнее становятся наши ряды. Неподалеку рядом с машиной возятся двое полицейских. «Ну все, сейчас они пойдут всех штрафовать», - думаю я. Но очередь нарушителей самоизоляции стражей порядка так и не заинтересовала.

Большинство в очереди стоит, чтобы оформить новые выплаты на детей. Их истории похожи как две капли воды – пытались подать заявление через сайт госуслуг или личный кабинет ПФР, но ничего не вышло. Звонки в Пенсионный фонд тоже не увенчались успехом – телефоны не работают или срабатывает автоинформатор. Вот и пришли лично, в надежде подать документы хотя бы так.

- Я сюда уже второй день прихожу, вчера такую же очередь отстояла, но оказалось, что забыла свидетельство о рождении ребенка, - сокрушается Анна. – Может хоть сегодня повезет.

Многие приходили с детьми, но испугавшись толпы, уходили восвоясиФото: Ольга НОВИКОВА

Некоторые пытаются оформить и новые выплаты на подростков, и прежние, на малышей до трех лет.

- Дочке восемь месяцев, три недели пытаюсь оформить обещанное пособие в пять тысяч рублей, но сайт госуслуг не дает это сделать, - возмущается Елена. - Прихожу в Пенсионный фонд уже пятый раз. Например, у меня потребовали завести непременно карту «МИР», а сейчас, когда я ее оформила, говорят, что надо записываться на прием заранее. А как это сделать, если ни один ресурс для записи у них не работает?

«Мне только отчет подать»

Немногочисленные посетители, которые приехали в отделение ПФР по другой надобности, смотрят на толпу мамочек ошалевшими глазами.

- Какое пособие, дочка, мне надо личность подтвердить для регистрации на портале Госуслуг, права переоформить, - разводит руками Владимир Иванович. – Второй час стою в этой очереди уже, а ей ни конца, ни края. Да и уже не уверен, примут ли меня. Говорят, только по записи, а сами трубку телефонную не берут…

Пдакаты на стене призывали записываться дистанционно, но ни один из телефонов не отвечалФото: Ольга НОВИКОВА

Время от времени сквозь женскую очередь, потрясая бумажными листочками, прорываются мужики.

- Я юрлицо, мне только отчет сдать! – предупреждающе кричат они, видя злобные взгляды окружающих. – Куда тут его кинуть, говорят, ящик должны были выставить?....

«Понаделали ошибок»

Старожилы очереди рассказывают байку – мол, вчера заявления можно было написать прямо на улице – сюда вынесли столы и раздавали бланки всем желающим. Сейчас же внутрь запускают строго по пять человек. Да время от времени вызывают пофамильно тех, кто до этого записался на прием. Озябнув на ветру, очередь требует продолжения вчерашнего банкета – то есть раздать бланки для заполнения на улице. Но работники Пенсионного фонда только качают головой.

- Вчера в таких заявлениях очень много ошибок наделали и все равно пришлось переписывать. Так что сегодня все только под нашим присмотром, - объясняют они.

С каменными лицами прямо к двери устремляется несколько то ли таджиков, то ли цыган.

- Кудааааа без очереди?? - вскидывается толпа.

- Нас там ждут, нам занимали, - кивают те на женщину в хиджабе около входа. Кажется, кровопролития не избежать, но в этот момент дверь приоткрывается для очередной порции посетителей, и нарушители проскальзывают в нее.

СНИЛС преткновения

Стоящая передо мной девушка делится проблемой – дескать, уже приходила накануне, отстояла очередь, но оказалось, что для подачи заявления нужен СНИЛС – не только родителя, но и ребенка. Оформляется он в том же Пенсионном фонде, процедура занимает всего пару минут, н вот так и не дошли руки его сделать. А сейчас уж нельзя, точнее можно, но только по предварительной записи. А записаться – невозможно, все каналы перегружены. Хватаюсь за голову – у меня-то СНИЛСЫ на детей тоже не оформлены! Как оказалось, таких родителей в очереди немало. Вместе пытаемся набирать телефоны, вывешенные на двери отделения с призывом звонить и записываться на прием. Бесполезно – три очень коротких гудка и сброс. В отчаянии обращаемся к девушке, в очередной раз приоткрывшей дверь, чтобы пустить пять новых посетителей - дескать, как же нам быть?

Холл отделения Пенсионного фонда теперь напоминает школьный классФото: Ольга НОВИКОВА

- Те, кто за выплатой в пять и десять тыщ, проходит без записи на этой неделе. Все остальные вопросы по записи. Да, СНИЛС тоже по записи, - качает головой она. – Все телефоны указаны, сайт тоже. Не работают? Ну значит линия перегружена, пробуйте еще.

Девушка передо мной в слезах разворачивается и уходит. Потеряла работу из-за пандемии, еле сводит концы с концами. Говорит - так рассчитывала на эти деньги, а когда их теперь получишь – неизвестно. Некоторые следуют ее примеру. Но я и еще несколько мамочек решаем остаться. Главное, думаем, попасть внутрь, а там, глядишь, и получится уговорить сразу выдать этот гребаный СНИЛС. Ведь это всего две минуты…

10 минут – и готово

Проходит всего пара часов стояния в очереди на улице, и наконец – свершилось, я оказываюсь внутри! Под бдительным взором охранника привычно брызгаю на руки антисептиком и иду дальше. Холл Пенсионного фонда похож на школьный класс – здесь рядами расставили столы, где посетители старательно выводят буквы цифры на бланках заявлений. Честно признаюсь женщине, выдающей мне бланк, что со СНИЛС у меня беда.

- Что же теперь, я выплату не получу? – делаю я жалобные глаза. - Может быть можно сделать все сразу? Их же все равно Пенсионный фонд присваивает.

- Хорошо, я сделаю пометку на вашем бланке, мы сами присвоим номера СНИЛС и впишем их в заявление. Заполняйте остальное, - внезапно сжалилась она.

Оказалось, что мне повезло и «политика партии» изменилась именно в тот момент, когда я зашла в отделение. Начальница поблизости объявляет подчиненным новую директиву – принимаем заявления и без СНИЛС. А у меня все стоит перед глазами та девушка в слезах, которая сдалась на полпути…

Сама процедура подачи заявления занимает от силы 10 минут, и то только потому, что я тщательно проверяю каждую букву и цифру. Сотрудница сканирует мои документы, забирает заявление.

- И все? Никакого квиточка, что я заявление отдала, не дадут? – удивляюсь я.

- Нет, идите и ждите денег после 1 ноября, - отвечает она.

- Ноября??? - офигеваю я.

- Ой, нет, июня конечно, - поправляется замотанная женщина. – У нас тут такой наплыв третий день, мы с ума сходим. Сами еще толком ничего не знаем, а людям надо объяснять, помогать….

За два часа очередь только выросла еще большеФото: Ольга НОВИКОВА

Выход из отделения для счастливчиков, подавших заявление - через дверь с другой стороны здания. Предусмотрительно - кажется, за эти два часа очередь стала только больше…

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Мать ребенка с инвалидностью: «Почему бы не начислять пособия автоматически?

- Зачем усложнять нам жизнь? – удивляется Мария, мать ребенка с инвалидностью. - Все данные на наших детей и так есть в пенсионном фонде, мы получаем пенсии по инвалидности. Почему нельзя просто прибавить эту выплату в десять тысяч к ежемесячной пенсии, например, в июне? Почему обязательно нужно караулить, когда заработает сайт Госуслуг или стоять очередь в отделение фонда? Непонятно и нерационально.

ОФИЦИАЛЬНО

Анна Зайцева, руководитель территориального отделения Пенсионного фонда в Самарской области:

- Только за первый день жители региона подали в отделения ПФР более полутора тысяч заявлений на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка от 3 до 16 лет. Всего мы ожидаем, что будет подано около 470 тысяч таких заявлений. Кроме того, мы уже произвели выплаты 41 тыс. заявителей на детей до трех лет, и ожидаем, что будет подано еще около 40 тысяч таких заявлений в связи с расширением перечня тех, кто имеет право на такую поддержку. Не стоит бежать в отделение Пенсионного фонда прямо сейчас. Все равно выплаты начнутся не раньше 1 июня. А заявления принимаются до 1 октября. Поэтому есть время, чтобы спокойно подать заявление, лучше всего - через Госуслуги. Приходить лично в отделения ПФР обязательно только для опекунов и приемных родителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/779146" frameborder="0"></iframe> В Самаре в отделение Пенсионного фонда для оформления выплаты на ребенка в 10 тысяч пускают по пять человек.Ольга НОВИКОВА

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