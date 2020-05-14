В Самаре коронавирус нашли у министра энергетики и ЖКХ

У министра энергетики и ЖКХ Самарской области Василия Мишина подтвердили коронавирус. Об этом 14 мая рассказали в оперативном штабе. Ранее сообщалось, что тест Мишина на COVID-19 дал отрицательный результат.

Известно, что коронавирусом заразился один из родственников Василия Мишина. После этого министр ушел на двухнедельный карантин.

- Ранее, согласно постановлению главного санитарного врача, Мишина отстранили от работы как контактное лицо с заболевшим после того, как коронавирус выявили у его родственника. Установлен круг общения министра, все контактные с ним лица находятся на обязательном режиме 14-дневной самоизоляции, - уточнили в оперштабе.

Кроме того, в здании министерства провели дезинфекцию, а у всех сотрудников каждый день проверяют температуру перед началом рабочего дня.

На время отсутствия Мишина исполняющим обязанности министра энергетики и ЖКХ Самарской области стал один из сотрудников ведомства Сергей Лукьянов.

Напомним, за последние сутки в России зарегистрировали 9 974 новых случаев заражения COVID-19. Из них 84 - в Самарской области. Больше всего в Москве – 4 712 новых случаев.

Ранее коронавирус подтвердили у премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, министра культуры Ольги Любимовой, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова, депутата Госдумы Оксаны Пушкиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Песков: Приехали в больницу и поняли, что вовремя поймали болезнь

Пресс-секретарь президента рассказал о том, как заразился коронавирусом (подробности)

Министр культуры Любимова заразилась коронавирусом

Ольга Любимова продолжает работать в условиях изоляции (подробности)

Коронавирус у Оксаны Пушкиной: что известно о состоянии здоровья депутата Госдумы

Оксана Пушкина сообщила, что переносит болезнь бессимптомно (подробности)