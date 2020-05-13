2020-05-13T13:27:07+03:00
Общество

У министра ЖКХ Самарской области отрицательный тест на коронавирус

Сейчас проверяют всех, с кем он контактировал
Владислав КИРСАНОВ
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Министр находится на двухнедельном карантине ФОТО: Правительство Самарской областиМинистр находится на двухнедельном карантине ФОТО: Правительство Самарской области
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Министр ЖКХ и энергетики Самарской области Василий Мишин сдал тест на коронавирус. Напомним, ранее стало известно, что близкий родственник Мишина заболел новой инфекцией. При этом глава министерства проведет две недели на карантине, как это и полагается.

– Сейчас проводятся проверки из окружения Василия Мишина и его коллег, с которыми он контактировал. Это достаточно ограниченное количество человек, – сообщили в оперштабе по Самарской области.

Напомним, до мая текущего года Василий Мишин был заместителем министра. На новую должность он был назначен 1 мая. Всего в Самарской области подтвердился коронавирус у 1162 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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