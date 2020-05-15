Конкурс КП: «Медицина - мое призвание»

В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. В этот праздник благодарят и чествуют всех, кто давал клятву Гиппократа, – врачей, медсестер, фельдшеров.

К профессии врача всегда относились с уважением. В мире нет специальности, которая бы требовала столь высокой ответственности. Этот профессиональный праздник – дань уважения и признания огромной роли медиков в жизни сообщества и каждого человека.

«Комсомольская правда» также хочет сказать спасибо представителям этой профессии. И пригласить принять участие в нашем конкурсе.

Присылайте свои фото в медицинской форме, пишите несколько слов о себе и не забудьте рассказать, какое медицинское учреждение вы представляете.

Фото и рассказ загрузите в форме ниже либо же присылайте на почту evgenya.vasina@phkp.ru.

Победителей конкурса выберут читатели – голосованием.

Также призеры голосования и номинанты, выбранные жюри, получат подарки от партнеров. Торжественное награждение лучших медиков самарских учреждений здравоохранения состоится в пресс-центре «КП-Самара».

Правила конкурса:

1. К участию в конкурсе приглашены представители медицинских профессий, работающие в медицинских учреждениях Самары и области.

2. Участники конкурса на фотографии должны быть в медицинской форме, лицо должно быть хорошо различимо, в подписи к фото должны быть указаны ФИО, должность и место работы, а также рассказ о случае из практики либо о том, как вы пришли в профессию.

3. Победители конкурса и призеры выбираются читательским голосованием. Допускается голосование раз в сутки.

4. Конкурс продлится до 25 июня. О его итогах будет сообщено на странице конкурса. Победители и призеры будут приглашены в пресс-центр «КП-Самара» для торжественного награждения.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.