В Тольятти мужчина застрелил посетителя пивного бара, напавшего на продавщицу

Конфликт в баре

Помогать другим людям нужно аккуратно, иначе рискуешь столкнуться с серьезными последствиями. Яркий тому пример — 50-летний Юрий Цицулин из Тольятти. Однажды он хотел помочь женщине, но переборщил, и теперь понесет наказание за убийство.

Началось все еще два года назад. Юрий — примерный семьянин — в ночь с 15 на 16 декабря 2018 года стал свидетелем конфликта в баре «Биртайм» на улице Ворошилова. Один из посетителей ругался с продавщицей, вел себя с ней крайне агрессивно. Цицулину это не понравилось.

— Он заступился за сотрудницу торговой точки и вытолкал ее обидчика на улицу. Там у мужчин началась драка, — рассказывают корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Автозаводского района, сотрудники которой представляли сторону обвинения на судебном процессе по этому делу.

Скрываться не было смысла

Потасовка развивалась стремительно. Никто не вмешивался. Юрий, поняв, что уступает, решил использовать оружие. Он достал свой травматический пистолет ИЖ и открыл огонь по оппоненту. Последний выстрел — в голову — стал смертельным.

Вскоре на место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов. Долго искать подозреваемого оперативникам не пришлось. Да и был ли смысл скрываться? У преступления оказалось очень много свидетелей.

Цицулина задержали, а потом отправили под домашний арест. Учли обстоятельства — характеристику, семейное положение, состояние здоровья, показания очевидцев.

Из суда в колонию

Расследование длилось около года. Сам фигурант все время заявлял, что он не виноват. Потерпевшего — им оказался 42-летний житель автограда — лишил жизни случайно. Застрелил его по неосторожности.

В Тольятти мужчина заступился за продавщицу и убил человека.

Не отступал от своей позиции тольяттинец и в суде. Он надеялся, что накажут его не слишком сурово, рассчитывал остаться на воле. Служители Фемиды озвучили свой вердикт 20 мая.

— Суд с учетом характеристики обвиняемого, показаний свидетелей, изучения доказательств и мнения гособвинителя признал Цицулина виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Срок отбывать осужденный будет в колонии строгого режима, — отметили в прокуратуре.

Подсудимого взяли под стражу в зале Автозаводского районного суда. Не исключено, что Юрий попытается обжаловать приговор. Есть такая возможность и у обвинителей. На принятие решений у сторон — 10 дней. Видео Патруль Тольятти

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